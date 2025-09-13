Türkspor will die Willicher Offensive einbremsen

Erstaunlich ist bisher die Serie von Anadolu. Nach dem ein oder anderen Abgang, vor allen Dingen dem von Goalgetter Samed Yesil, der in der vergangenen Spielzeit in 26 Spielen unfassbare 96 Tore erzielte, hatte kaum einer das Team von Trainer Ugur Karpuz, der nahtlos in den Job von Urgestein Bülent Gürkaya eingestiegen ist, auf der Rechnung gehabt. Aber die neu verpflichteten Brüderpaare Falcone und Parvisi passen wie die Faust aufs Auge – und auch die kürzlich geholten Semih Zeriner und Gökhan Lekesiz haben schon in der Oberliga gekickt. Außerdem trifft Kemal Burak Karpuz trotz einiger kleinerer Verletzungen, die ihn schon lange plagen, bestens. Für den vom CSV Marathon Krefeld gekommenen Stürmer stehen bereits vier Treffer zu Buche.

Apropos Yesil: Sein neuer Verein Türkgücü Ratingen – für den A-Ligisten, der noch weitere namhafte Verstärkungen im Sommer an Land gezogen hat und für den nur der Aufstieg ein Thema ist – hat der frühere Liverpooler schon zwei von vier Auseinandersetzungen verloren. Zudem kommt Yesil bislang auf „nur“ fünf Tore für die Ratinger. Platz acht lassen bei den dortigen Machern schon etwas die Alarmglocken läuten.

Diese Spiele gibt es außerdem

Noch sieglos in der aktuellen A-Liga-Spielzeit ist derweil der SC Schiefbahn. Damit hatte keiner gerechnet, denn ein Platz weit oben war von den Verantwortlichen eigentlich angepeilt worden. Und wenn jetzt am Wochenende für die vielleicht schon etwas überalterte Truppe beim VfR Fischeln II nicht endlich der erste Erfolg herausspringt, enteilt die Konkurrenz vermutlich weiter. Ebenfalls punktlos sind zudem Tura Brüggen II sowie der Aufsteiger TuS Gellep.

In den Partien SSV Strümp gegen Hülser SV und Viktoria Anrath gegen SC Waldniel stehen sich unterdessen Mannschaften gegenüber, die sich mit einem Erfolg aus dem großen Kreis der Mittelfeldteams nach oben heranarbeiten könnten. Eher um Schadensbegrenzung wird es für Gellep in Hinsbeck gehen, auch wenn die Rhenania zuletzt mächtig unter die Räder kam.