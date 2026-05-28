Türkspor vor Endspiel: Hoffnung lebt beim KSC

Für Türkspor Neckarsulm steht am letzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ein richtungsweisendes Auswärtsspiel an. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den FSV Hollenbach reist die Mannschaft mit neuem Selbstvertrauen zum Karlsruher SC II, der in der Tabelle sieben Punkte vor den Neckarsulmern liegt. Im engen Abstiegskampf zählt für Türkspor jeder Punkt.

Der 34. und letzte Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg führt Türkspor Neckarsulm am Samstag um 15.30 Uhr zum Karlsruher SC II. Die Partie bekommt für die Gäste enorme Bedeutung, denn der Kampf um den Klassenerhalt spitzt sich weiter zu.

Mit 36 Punkten steht Türkspor Neckarsulm aktuell auf Rang 14 der Tabelle. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Rapolder und Spielertrainer Julian Grupp weist nach 33 Spielen eine Bilanz von zehn Siegen, sechs Unentschieden und 17 Niederlagen bei 47:58 Toren auf. Da am Saisonende vier bis fünf Mannschaften in die Verbandsliga absteigen, bleibt die Lage im Tabellenkeller angespannt.

Der Karlsruher SC II belegt mit 43 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Die Gastgeber kommen auf elf Siege, zehn Unentschieden und zwölf Niederlagen bei 51:56 Toren.

Wichtiger Sieg gegen Hollenbach

Mit Rückenwind fährt Türkspor Neckarsulm nach Karlsruhe. Am vergangenen Spieltag gelang der Mannschaft ein wichtiger 2:0-Erfolg gegen den FSV Hollenbach. Die drei Punkte verschafften Türkspor im Abstiegskampf neue Hoffnung und sorgten dafür, dass die Entscheidung über den Klassenerhalt weiter offen bleibt.

Gerade in dieser Phase der Saison zählt für die Neckarsulmer jeder Erfolg doppelt. Vor dem letzten Spieltag ist der Druck hoch, gleichzeitig bietet die Ausgangslage weiterhin die Chance, den Ligaverbleib entscheidend zu beeinflussen.

Erinnerungen an das Hinspiel

Zusätzliche Zuversicht dürfte das Hinspiel geben. Dort setzte sich Türkspor Neckarsulm mit 1:0 gegen den Karlsruher SC II durch. Auch wenn die Ausgangslage inzwischen eine andere ist, zeigt das Ergebnis aus der ersten Saisonhälfte, dass Türkspor gegen den KSC bestehen kann.

Vor dem vorletzten Spieltag liegen die Emotionen im Abstiegskampf offen zutage. Für Türkspor Neckarsulm geht es in Karlsruhe um weit mehr als nur drei Punkte.