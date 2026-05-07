Türkspor vor dem Titel, die SSG trifft im Derby auf den TSV Neu-Ulm

– Foto: Alexander Sättele

Mit einem Sieg gegen den FV Olympia Laupheim könnte der Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm am 30. Spieltag die vorzeitige Meisterschaft klarmachen. Dahinter ist das Feld dicht gedrängt, weshalb auch die Duelle TSV Neu-Ulm gegen SSG Ulm, TSV 1889 Buch gegen SV Mietingen und SC Staig gegen FV Weiler besonderes Gewicht haben. Im Tabellenkeller treffen der FV Bad Schussenried und der SV Kressbronn direkt aufeinander, während der FV Biberach in Riedlingen antritt.

Türkspor Neu-Ulm führt die Tabelle mit 60 Punkten an und kann mit einem Sieg gegen den FV Olympia Laupheim die vorzeitige Meisterschaft perfekt machen. Zuletzt gab es für Türkspor ein 1:1 in Reinstetten, während Laupheim nach dem 2:0 gegen den SC Staig mit 48 Punkten als Tabellendritter anreist. Das Hinspiel gewann Türkspor in Laupheim mit 2:0. Die Ausgangslage ist klar: Der Spitzenreiter spielt um die Krönung, der Gast um die Festigung eines starken Endspurts. ---

Sa., 09.05.2026, 15:30 Uhr SV Mietingen Mietingen TSV 1889 Buch TSV Buch 15:30 live PUSH



Der SV Mietingen hat sich mit dem 4:3 gegen den TSV Neu-Ulm auf 40 Punkte und Rang acht vorgeschoben und hat plötzlich wieder Anschluss an die Top fünf. Der TSV 1889 Buch ist mit 43 Punkten Fünfter, musste zuletzt aber beim FC Srbija Ulm in der 90. Minute das 0:1 schlucken. Das Hinspiel gewann Buch mit 2:1. Beide Teams spielen bisher eine starke Rückrunde.

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Der TSV Neu-Ulm steht nach dem 3:4 gegen den SV Mietingen bei 40 Punkten auf Rang sieben. Die SSG Ulm 99 ist mit 50 Punkten Zweiter und hat sich trotz des 1:1 beim FC Srbija Ulm in hervorragender Position gehalten. Das Hinspiel gewann Ulm mit 2:1. Neu-Ulm könnte sich mit einem Derbysieg weiter nach oben klettern, Ulm dagegen will sich weiterhin den Relegationsplatz sichern.

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Sa., 09.05.2026, 15:30 Uhr TSV Heimenkirch Heimenkirch FC Srbija Ulm Srbija Ulm 15:30 live PUSH



Der TSV Heimenkirch steht mit 35 Punkten auf Rang zwölf und kontte durch das 3:1 in Biberach sowie zuvor das 1:0 in Riedlingen die direkte Abstiegszone verlassen. Der FC Srbija Ulm folgt mit 34 Punkten direkt dahinter auf Platz 14 und spielte zuletzt 1:1 gegen die SSG Ulm 99. Das Hinspiel gewann Heimenkirch mit 2:1. Entsprechend eng ist die Ausgangslage auch diesmal, zumal beide Teams weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigen.

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Der TSV Riedlingen hat mit dem 5:0 in Blaubeuren ein Ausrufezeichen gesetzt und sich auf 35 Punkte verbessert. Der FV Biberach belegt nach dem 1:3 gegen den TSV Heimenkirch bei 23 Punkten weiter Rang 15 und hat nur noch geringe Chancen den Klassenerhalt zu schaffen. Das Hinspiel endete am 2:2. Für Riedlingen ist es die Möglichkeit, sich aus der gefährdeten Zone zu lösen.

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Der FC Wangen geht mit 37 Punkten auf Rang elf in diese Partie und möchte nach dem 1:2 beim SV Kressbronn eine Reaktion zeigen. Der FC Blaubeuren ist Zehnter mit 38 Punkten und kommt aber nach dem 0:5 gegen den TSV Riedlingen mit einer herben Niederlage ins Allgäu. Das Hinspiel gewann Blaubeuren 1:0. Beide Mannschaften stehen unter Druck, da es nur noch wenige Punkte bis zur Abstiegszone sind.

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried SV Kressbronn Kressbronn 15:00 PUSH



Im Tabellenkeller kommt es zu einem direkten Duell zwischen dem Schlusslicht FV Bad Schussenried und dem Vorletzten SV Kressbronn. Schussenried hat 10 Punkte und verlor zuletzt 1:3 gegen den SV Mietingen, Kressbronn steht nach dem 2:1 gegen den FC Wangen bei 21 Zählern. Das Hinspiel gewann Kressbronn mit 3:2. Schussenried steht bereits als Absteiger fest, bei einer Niederlage wäre auch der Abstieg für Kressbronn endgügltig besiegelt.

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Der SC Staig belegt mit 39 Punkten Platz neun und musste zuletzt beim 0:2 in Laupheim einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Der FV Rot-Weiß Weiler steht mit 45 Punkten auf Rang vier und braucht nach dem 2:0 in Wangen jeden weiteren Sieg, um im Rennen um Platz zwei dabeizubleiben. Staig möchte zuhause einen wichtigen Dreier für den Klassenerhalt landen. Das Hinspiel gewann Weiler mit 2:1.





