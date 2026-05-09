Türkspor vertagt den Titel, FV Biberach steigt ab

– Foto: Alexander Sättele

Türkspor Neu-Ulm kam gegen den FV Olympia Laupheim nur zu einem 2:2 und musste die vorzeitige Meisterfeier erneut verschieben; sollte der TSV Neu-Ulm am Sonntag gegen die SSG Ulm 99 mindestens einen Punkt holen, ist Türkspor dennoch Meister. Im Tabellenkeller fiel dagegen bereits eine bittere Entscheidung: Der FV Biberach steht nach dem 1:3 in Riedlingen vorzeitig als zweiter Absteiger fest. Dazu setzte der SV Mietingen mit dem 3:1 gegen den TSV 1889 Buch ein starkes Zeichen, während der TSV Heimenkirch und der FC Wangen ihre Heimspiele gewannen.

Türkspor Neu-Ulm musste sich gegen den FV Olympia Laupheim mit einem 2:2 begnügen und verpasste damit die sofortige Meisterkrönung auf dem eigenen Platz. Hugo Höfner traf in der 8. Minute zum 0:1, Ümüt Sönmez glich in der 29. Minute aus, Leon Milanovich brachte Laupheim in der 33. Minute erneut nach vorn, ehe Andrew Owusu in der 55. Minute den Endstand herstellte. Türkspor führt die Tabelle nun mit 61 Punkten weiter an, muss seine vorzeitige Meisterfeier aber vertagen. Der FV Olympia Laupheim bleibt mit 49 Punkten Dritter und hält seine starke Position. ---



Der SV Mietingen gewann gegen den TSV 1889 Buch mit 3:1 und rückte damit punktgleich an die Gäste heran. Luca Deufel brachte Buch in der 18. Minute zunächst in Führung, doch Elias Weller (36.), Marius Meneghini (39.) und Robin Ertle (44.) drehten die Partie noch vor der Pause vollständig. Mietingen steht nun bei 43 Punkten auf Platz sechs, Buch bleibt mit ebenfalls 43 Punkten Fünfter. Für die Gastgeber war es großer Schritt in Richtung vorzeitiger Klassenerhalt.

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Der TSV Neu-Ulm steht nach dem 3:4 gegen den SV Mietingen bei 40 Punkten auf Rang sieben. Die SSG Ulm 99 ist mit 50 Punkten Zweiter und hat sich trotz des 1:1 beim FC Srbija Ulm in hervorragender Position gehalten. Das Hinspiel gewann Ulm mit 2:1. Neu-Ulm könnte mit einem Derbysieg weiter nach oben klettern, Ulm dagegen will sich weiterhin den Relegationsplatz sichern.

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Der TSV Heimenkirch rang den FC Srbija Ulm in einem wilden Spiel mit 4:3 nieder. Maximilian Härtl (3.), Simon Weber (5.) und Tobias Rasch (7.) sorgten früh für ein 3:0, doch Despot Matijevic (17.), Nenad Đurić (26.) und Matija Tadic (40.) brachten die Gäste noch vor der Pause zurück; Simon Weber entschied die Partie in der 61. Minute endgültig, ehe Matija Tadic in der 90. Minute Rot sah. Heimenkirch verbesserte sich auf 38 Punkte und belegt nun Rang elf, während der FC Srbija Ulm mit 34 Punkten auf Rang 14 bleibt.

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Der TSV Riedlingen gewann gegen den FV Biberach mit 3:1 und machte sogte damit für den vorzeitigen Abstieg der Gäste. Adrian Tenea brachte Biberach in der 24. Minute in Führung, doch Fabian Ragg (33.), Pascal Schoppenhauer (40.) und Dennis Altergot (90.) drehten die Partie für die Gastgeber. Riedlingen klettert mit nun 38 Punkten auf Rang zwölf und verlässt die Gefahrenzone. Der FV Biberach dagegen muss mit 23 Punkten auf Platz 15 den bitteren Gang in die Bezirksliga Oberschwaben antreten.

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Der FC Wangen bezwang den FC Blaubeuren mit 2:0 und verschaffte sich damit nach unten etwas Luft. Tim Bucher brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, Jonas Brüderlin legte in der 67. Minute das 2:0 nach. Wangen steht nun bei 40 Punkten und ist Neunter, während Blaubeuren nach der zehnten Saisonniederlage mit 38 Punkten auf Rang 13 abrutschte. Für die Gäste war es ein weiterer Rückschlag, sie belegen nun den Relegationsplatz.

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Morgen, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried SV Kressbronn Kressbronn 15:00 PUSH



Im Tabellenkeller kommt es zu einem direkten Duell zwischen dem Schlusslicht FV Bad Schussenried und dem Vorletzten SV Kressbronn. Schussenried hat 10 Punkte und verlor zuletzt 1:3 gegen den SV Mietingen, Kressbronn steht nach dem 2:1 gegen den FC Wangen bei 21 Zählern. Das Hinspiel gewann Kressbronn mit 3:2. Schussenried steht bereits als Absteiger fest, bei einer Niederlage wäre auch der Abstieg für Kressbronn endgügltig besiegelt.

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Der SC Staig belegt mit 39 Punkten Platz neun und musste zuletzt beim 0:2 in Laupheim einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Der FV Rot-Weiß Weiler steht mit 45 Punkten auf Rang vier und braucht nach dem 2:0 in Wangen jeden weiteren Sieg, um im Rennen um Platz zwei dabeizubleiben. Staig möchte zuhause einen wichtigen Dreier für den Klassenerhalt landen. Das Hinspiel gewann Weiler mit 2:1.





