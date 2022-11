Türkspor verspielt 3:0-Führung - Brünninghausen mit Elferglück Satte 36 Tore fielen am 13. Spieltag der Westfalenliga 2.

Großen Anteil an der Toreflut hatte der bis dato ungeschlagene Spitzenreiter Türkspor Dortmund, der gegen YEG Hassel eine frühe 3:0-Führung aus der Hand gab. Die Gelsenkirchener kamen noch vor der Halbzeit durch zwei Tore heran und drehten die Partie direkt nach der Pause. In Überzahl kam Türkspor in der Schlussphase nur noch zum 4:5-Anschlusstreffer.

So konnte sich der FC Brünninghausen nun drei Punkte absetzen, da bei Concordia Wiemelhausen ein Elfmetertreffer von Kevin Brümmer zum Sieg reichte. Keeper Leon Broda parierte in der Nachspielzeit einen Wiemelhausener Strafstoß und rettete den Auswärtserfolg. ‟Das sind dann so Sekunden, in denen ich den Fußball nicht leiden kann. Die Mannschaft hätte sich aufgrund einer starken zweiten Spielhälfte, in die wir unglaublich viel investiert haben, das Unentschieden sicherlich verdient", sagte Wiemelhausen-Coach Jens Grembowietz, der zudem mit der Elfer-Entscheidung für Brünninghausen haderte, da das Foul seines Innenverteidigers durchaus auch als außerhalb des Strafraums hätte gewertet werden können.

Der RSV Meinerzhagen bleibt dem Topduo mit einem lockeren 4:1-Erfolg gegen den BSV Schüren auf den Fersen. Die Vizemeisterschaft kann bekanntlich auch zum Aufstieg führen, wenn nur ein westfälischer Regionalligist absteigt.

Der SC Neheim spielte sich gegen den FC Lennestadt in einen Rausch und deklassierte diesen mit 7:0. Damit führen die Sauerländer auf Platz 4 das breite Mittelfeld an.

Im Abstiegskampf konnte Schlusslicht DJK TuS Hordel unter dem neuen Trainer-Duo Uzunoglu/Talaga den Bock nicht umstoßen und verlor trotz des psychologischen wichtigen Ausgleichs kurz vor der Pause mit 1:3 gegen den SV Wacker Obercastrop, der sich selbst damit erstmals in dieser Saison "über den Strich" geschoben hat.

Schüren ist nun Vorletzter, da sich Westfalia Herne nach 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Heimsieg gegen den Holzwickeder SC in einer hitzigen Partie erkämpft hatte. Drei Elfmeter und zwei Rote Karten hatten die Zuschauer am Ende gesehen. Für den Oberliga-Absteiger war es die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen, der Abstiegskampf hat begonnen.

Auch der FC Iserlohn und der DSC Wanne-Eickel auf Platz 5 und 6 befinden sich dort mit nur fünf bzw. sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Im direkten Duell siegte der DSC mit einem Last-Minute-Treffer mit 2:1. Letztlich trennten sich im Mittelfeld der SC Obersprockhövel und der SV Sodingen unentschieden und rangieren punktetechnisch nur knapp vor den Abstiegsplätzen.