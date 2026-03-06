Türkspor: "Uns erwartet in Pforzheim eine schwierige Auswärtsaufgabe"

– Foto: Verein

Zuletzt trennte sich der CfR auswärts 2:2 vom FC 08 Villingen. Trotz des Punktgewinns wartet Pforzheim inzwischen seit sieben Partien auf einen Sieg und wird vor heimischer Kulisse alles daran setzen, diese Serie zu beenden. Bereits im Hinspiel zeigte sich, wie eng die Partie zwischen beiden Teams sein kann – damals setzte sich Pforzheim in Neckarsulm knapp mit 2:1 durch.

Die Gastgeber aus Pforzheim gehen aktuell mit 25 Punkten auf Platz 12 in das Duell und haben zudem ein Spiel weniger absolviert als die Neckarsulmer. Mit einer Tordifferenz von 39:37 zeigt sich, dass die Mannschaft von Trainer Armin Redzepagic offensiv durchaus gefährlich ist, defensiv jedoch immer wieder anfällig wirkt.

Türkspor Neckarsulm reist mit 26 Punkten auf Platz 10 nach Pforzheim. Am vergangenen Spieltag holte die Mannschaft beim 0:0 in Essingen einen Punkt. Insgesamt zeigt die Formkurve der TSN zuletzt klar nach oben: zehn Punkte aus den letzten fünf Partien unterstreichen die stabile Phase der Mannschaft.

Damit treffen zwei Teams aus dem engen Tabellenmittelfeld aufeinander, die lediglich ein Punkt trennt. Für beide Mannschaften geht es darum, wichtige Zähler zu sammeln und sich weiter Luft im dicht gedrängten Tabellenfeld zu verschaffen.

Trainer Julian Grupp sagt vor der Partie: „Uns erwartet in Pforzheim eine schwierige Auswärtsaufgabe. Sie hatten ähnlich wie wir in der Hinrunde einige verletzte Spieler zu beklagen und sind nach einem sehr guten Saisonstart in das breite Mittelfeld abgerutscht. Inzwischen sind die verletzten Spieler wieder zurückgekehrt und in Bestbesetzung ist es eine Mannschaft, die ins erste Drittel der Liga gehört. Aufgrund des Trends der letzten Spiele und der aktuellen Tabellensituation steht Pforzheim daher unter Druck. Wir wollen an die Leistungen der letzten beiden Spiele anknüpfen und wieder mit voller Konzentration auftreten. Wenn wir wie zuletzt als Team geschlossen auftreten und unseren Matchplan diszipliniert umsetzen, können wir definitiv auch in Pforzheim bestehen.“