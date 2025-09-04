Türkspor Ulm mit erster Niederlage, Olympia baut die Serie aus

Die SSG Ulm 99 fügte Türkspor Neu-Ulm im Derby einem 2:0 die erste Saisonniederlage zu und kletterte auf Platz zwei. Der FV Olympia Laupheim bestätigte seine beeindruckende Frühform und baute durch ein 3:0 gegen den TSV 1889 erstmal die Tabellenführung aus. Im dritten Freitagsspiel entschied ein später Treffer von Philipp Auer das Derby zwischen dem SV Reinstetten und dem SV Mietingen.

Der Tabellenführer ließ auch gegen den TSV Buch nichts anbrennen. Hugo Höfner verwandelte in der 65. Minute einen Foulelfmeter und legte in der 77. Minute den zweiten Treffer nach. Nur wenige Minuten später erhöhte Muhammed Tasdemir in der 82. Minute auf 3:0. Mit 13 Punkten bleibt Laupheim ungeschlagen an der Spitze, während Buch nach der vierten Niederlage bei drei Zählern stehen bleibt. ---

Im Derby musste Türkspor Neu-Ulm die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Niklas Kraus brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung und setzte damit den Grundstein für den Auswärtserfolg. In der 90. Minute sorgte Simon Müller mit dem 0:2 für die Entscheidung. Während die SSG Ulm 99 mit zehn Punkten auf Rang zwei vorrückte, bleibt Türkspor mit neun Zählern nur einen Platz dahinter. ---



Das Derby in Reinstetten blieb lange offen, ehe Philipp Auer in der 90. Minute den späten Siegtreffer für Mietingen erzielte. Für die Gastgeber war es bereits die dritte Niederlage im fünften Spiel, womit sie vorerst auf Rang zehn bleiben. Mietingen hingegen steht nun bei neun Punkten und rück damit erstmal auf Platz vier vor.

Morgen, 12:00 Uhr SC Staig SC Staig TSV Heimenkirch Heimenkirch 12:00



Am Samstagmittag erwartet der SC Staig den TSV Heimenkirch. Der Aufsteiger hat bereits sieben Punkte gesammelt und gehört damit zu den positiven Überraschungen der Liga. Heimenkirch konnte aus zwei Spielen drei Punkte mitnehmen und hatte zuletzt spielfrei. Für Staig ist es die Möglichkeit, oben dabei zu bleiben.

Morgen, 17:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried TSV Riedlingen Riedlingen 17:00



Der Aufsteiger aus Bad Schussenried empfängt am Samstag um 17:00 Uhr den TSV Riedlingen. Beide Teams haben bislang drei Punkte und stehen damit im unteren Drittel. Schussenried hatte am vergangenen Wochenende spielfrei (das Spiel wurde verlegt), während Riedlingen zuletzt mit 0:5 gegen Wangen unterging. Dieses Spiel ist für beide Mannschaften ein frühes Schlüsselduell im Kampf um den Klassenerhalt.

Zum Abschluss des Spieltags empfängt Blaubeuren am Sonntag den FV Biberach. Die Gastgeber warten noch immer auf den ersten Saisonsieg und stehen mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Platz. Biberach holte bislang zwei Unentschieden und einen Sieg, womit man sich im Mittelfeld bewegt. Für Blaubeuren ist es eine wichtige Gelegenheit, den Negativtrend zu stoppen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn FC Srbija Ulm Srbija Ulm 15:00



Kressbronn hat erst einen Punkt geholt und steht damit auf dem letzten Platz. Srbija feierte am vergangenen Wochenende mit dem 5:0 gegen Weiler ein Ausrufezeichen und will nun nachlegen. Für die Gastgeber ist es ein richtungsweisendes Spiel, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten.

Weiler empfängt Neu-Ulm in einem Duell zweier ambitionierter Mannschaften. Weiler startete mit drei Siegen in die Saison, ehe es am vergangenen Wochenende die erste Niederlage setzte. Der TSV Neu-Ulm zeigte bisher wechselhafte Leistungen und konnte bisher vier Punkte holen. Zuletzt gab es für den TSV eine 1:3-Niederlage gegen den Tabellenführer.





