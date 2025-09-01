Türkspor Trainer zu Koray Dag, Lippstadt Niederlage, Türkei Transfer

Eine verdiente Niederlage musste Türkspor Dortmund Trainer Maxi Borchmann in Lippstadt hinnehmen. In der gesamten Spielzeit konnte sein Team nicht die nötige Durchschlagskraft im letzten Drittel aufweisen. Im Gespräche mit Fupa Westfalen spricht Borchmann über das Fehlen von Koray Dag, einen möglichen Türkei Transfer und der Niederlage gegen den SV Lippstadt.



Niederlage gegen Lippstadt:

"Es ist ein mehr als verdienter Sieg für Lippstadt. Gerade zu Beginn hatten wir große Probleme gehabt überhaupt Zugriff zum Spiel zu bekommen. Im Spiel gegen den Ball waren wir nicht energisch genug. Wir sind erst Mitte der ersten Halbzeit etwas besser ins Spiel gekommen. Wir hatten dann etwas mehr Zugriff gehabt und haben das 0:0 mit in die Halbzeit genommen. Was wir dann in der Halbzeitpause eigentlich besprochen hatten, haben wir dann auf dem Platz nicht umgesetzt bekommen. Mit zwei schnellen Toren nach der Halbzeit werden wir dafür gnadenlos bestraft. Mit den beiden Gegentoren haben wir unseren Plan, den wir uns in der Halbzeit eigentlich vorgenommen hatten, über Bord geworfen. Uns fehlte dann einfach die Power im letzten Drittel, um das gegnerische Tor in Gefahr zu bringen. Somit ist es eine verdiente Niederlage."



Das Fehlen von Koray Dag: