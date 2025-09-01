Türkspor Trainer zu Koray Dag, Lippstadt Niederlage, Türkei Transfer

Eine verdiente Niederlage musste Türkspor Dortmund Trainer Maxi Borchmann in Lippstadt hinnehmen. In der gesamten Spielzeit konnte sein Team nicht die nötige Durchschlagskraft im letzten Drittel aufweisen. Im Gespräche mit Fupa Westfalen spricht Borchmann über das Fehlen von Koray Dag, einen möglichen Türkei Transfer und der Niederlage gegen den SV Lippstadt.
Niederlage gegen Lippstadt:
"Es ist ein mehr als verdienter Sieg für Lippstadt. Gerade zu Beginn hatten wir große Probleme gehabt überhaupt Zugriff zum Spiel zu bekommen. Im Spiel gegen den Ball waren wir nicht energisch genug. Wir sind erst Mitte der ersten Halbzeit etwas besser ins Spiel gekommen. Wir hatten dann etwas mehr Zugriff gehabt und haben das 0:0 mit in die Halbzeit genommen. Was wir dann in der Halbzeitpause eigentlich besprochen hatten, haben wir dann auf dem Platz nicht umgesetzt bekommen. Mit zwei schnellen Toren nach der Halbzeit werden wir dafür gnadenlos bestraft. Mit den beiden Gegentoren haben wir unseren Plan, den wir uns in der Halbzeit eigentlich vorgenommen hatten, über Bord geworfen. Uns fehlte dann einfach die Power im letzten Drittel, um das gegnerische Tor in Gefahr zu bringen. Somit ist es eine verdiente Niederlage."
Das Fehlen von Koray Dag:
"Uns lag die Spielberechtigung für Koray Dag leider noch nicht vor. Wir gehen hier aber nicht von einer längeren Geschichte aus. Unsere Planungen für die Spielberechtigung haben wir auf ein bis zwei Wochen geschätzt. Wir gehen davon aus, dass die Sache mit der Spielberechtigung bis Ende der Woche erledigt ist. Wenn es alles gut läuft, dann steht er eventuell auch schon am kommenden Heimspiel gegen Victoria Clarholz im Kader."
Einen möglichen Auslandstransfer von Halil Can Dogan:
"Halil war ja im Probetraining in der Türkei. Bis jetzt haben wir weder eine Zusage, noch eine Absage erhalten. Es herrscht gerade Stillstand bei dem Thema. Eine Rückmeldung, wie es weiter geht, gab es vom türkischen Verein noch nicht. Zwar ist das Transferfenster in der Türkei noch bis zum 12.09. geöffnet, aber mein Gefühl sagt mir, das hier nichts mehr passieren wird. Aktuell gehen wir davon aus, dass Halil Can Dogan bei uns bleibt."