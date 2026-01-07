Türkspor Stuttgart: „Wir sind mit dem Verlauf zufrieden“

Türkspor Stuttgart hat eine bewegte Hinrunde hinter sich. Sportlicher Leiter Özgür Gülbahar ordnet im FuPa-Teamcheck die Entwicklung des Teams in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen ein, spricht über Fortschritte, strukturelle Veränderungen im Verein, besondere Highlights der Vorbereitung und den Blick auf eine ausgeglichene Liga.

Türkspor Stuttgart startet am 14.01.2026 in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Ein besonderes Highlight ist die erstmalige Teilnahme an der Hauptrunde im Glaspalast, die für den Verein einen wichtigen Meilenstein darstellt. Zusätzlich freut sich Türkspor Stuttgart in der Vorbereitung auf ein Testspiel gegen den Verbandsligisten TSV Weilimdorf, das sportlich wie atmosphärisch einen besonderen Stellenwert besitzt.

Özgür Gülbahar bewertet den bisherigen Saisonverlauf insgesamt positiv. Zwar habe es „das eine oder andere enttäuschende Ergebnis“ gegeben, dennoch überwiegt für ihn ein positives Fazit. Besonders zufrieden zeigt er sich damit, wie sich das Team zusammengefunden hat und wie sich die Mannschaft weiterentwickelt. Die Hinrunde wird als wichtiger Schritt im Aufbauprozess gesehen.

Schnelle Integration der jungen Spieler

Ein Punkt, der sogar besser als erwartet verlaufen ist, war die Integration der jungen Spieler. Diese ging laut Gülbahar schneller voran als gedacht und stellt einen wichtigen Baustein für die sportliche Zukunft dar. Die jungen Akteure konnten sich früh einbringen und sind Teil der positiven Entwicklung innerhalb der Mannschaft geworden.

Strukturelle Probleme und klare Verbesserungen

Zu Saisonbeginn hatte Türkspor Stuttgart mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Diese seien jedoch erkannt worden und würden inzwischen Schritt für Schritt verbessert. Ein entscheidender Faktor dafür ist der neue Vorstand, der seit Amtsantritt gezielt an klaren Strukturen arbeitet und dem Verein neue Stabilität verleiht.

Ziele: Entwicklung vor Tabellenplatz

Für den restlichen Saisonverlauf steht für Türkspor Stuttgart die Weiterentwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Das Ziel ist es, weiterhin schönen Fußball zu spielen und als Team zu wachsen. Einen konkreten Tabellenplatz möchte Özgür Gülbahar bewusst nicht nennen, da die Liga in dieser Saison sehr ausgeglichen ist und jeder gegen jeden gewinnen kann.

Meisterschaft und Abstiegskampf

Im Meisterschaftsrennen sieht Gülbahar OFK Beograd klar vorne und geht davon aus, dass sich dieser Verein den Titel nicht mehr nehmen lässt. Aussagen zum Abstieg möchte er dagegen nicht festlegen. Jede Mannschaft werde in der Rückrunde alles daransetzen, den Klassenerhalt zu sichern, zumal die Liga insgesamt extrem ausgeglichen sei.

Neuer Vereinsvorsitzender bringt Aufbruchsstimmung

Abseits des Platzes gibt es bei Türkspor Stuttgart ebenfalls wichtige Neuigkeiten. Seit November ist Serkan Aygünneuer Vereinsvorsitzender. Özgür Gülbahar zeigt sich darüber sehr froh und betont, dass Serkan Aygün und sein Team bereits in kurzer Zeit angedeutet haben, welchen Mehrwert ihre Arbeit für die Zukunft von Türkspor Stuttgart haben wird. Der Verein blickt optimistisch nach vorne.