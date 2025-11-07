Türkspor Stuttgart wählt neuen Vorstand!

Unser bisheriger Vorsitzender Ayhan Yildiz hat sein Amt aus zeitlichen Gründen zur Verfügung gestellt.

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde bei Türkspor Stuttgart ein neuer Vereinsvorstand gewählt.

Der Verein bedankt sich herzlich bei Ayhan Yildiz für seinen langjährigen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Als Gründer und Vorsitzender des ATFF wird er sich künftig voll auf seine dortigen Aufgaben konzentrieren.

Zum neuen Vereinsvorsitzenden wurde Serkan Aygün einstimmig gewählt.

Aygün, der bereits in früheren Jahren Teil des Vorstands war, bringt nicht nur Erfahrung und Leidenschaft, sondern auch einen klaren Vier-Jahres-Plan mit.

Dieser Plan umfasst:

- die Weiterentwicklung der sportlichen Strukturen

- den Ausbau der Nachwuchsarbeit

- eine stärkere Einbindung der Fans und Mitglieder

- die professionelle Modernisierung des Vereins.

„Wir wollen Türkspor Stuttgart Schritt für Schritt sportlich, organisatorisch und menschlich auf das nächste Level bringen“, so der neue Vorsitzende Serkan Aygün.

Neben Aygün wurden außerdem gewählt:

Kenan Karaboga als 2. Vorsitzender

Onur Güven als Finanzvorstand

Mit dieser neuen Struktur und langfristigen Perspektive steht Türkspor Stuttgart für Stabilität, Wachstum und Zusammenhalt.

Der Verein blickt voller Zuversicht in die Zukunft und freut sich auf die gemeinsame Arbeit mit Serkan Aygün und seinem neuen Vorstandsteam