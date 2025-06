Türkspor Stuttgart verzichtet auf Relegationsspiele

Nach einer intensiven Saison in der Kreisliga A hat sich Türkspor Stuttgart dazu entschieden, nicht an den Relegationsspielen zum Aufstieg in die Bezirksliga teilzunehmen.

Der Verzicht erfolgt aus rein sportlichen Gründen: In der Rückrunde musste die Mannschaft einen spürbaren Leistungsabfall hinnehmen, bedingt durch zahlreiche Verletzungen und den damit verbundenen personellen Engpässen. Das hohe Niveau der Hinrunde konnte nicht gehalten werden, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelte.