Türkspor Stuttgart mit 7:2, Drita Kosova Kornwestheim gewinnt 8:4

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
Kreisliga A2:
SV Vaihingen II – TSV Heumaden 2:2
In einer spannenden Begegnung mit zwei späten Elfmetern trennten sich Vaihingen II und Heumaden 2:2. Nach torloser erster Halbzeit brachte Nico Floeter (46.) die Gäste in Führung. Tom Irion (61./Handelfmeter) glich aus, bevor Sandro di Nunno (81.) die Partie drehte. In der Nachspielzeit sicherte Nico Floeter (90.+4/Foulelfmeter) den Gästen noch den Ausgleich.
KV Plieningen – FV Germania Degerloch 3:2
KV Plieningen startete stark und führte durch Constantin Cem Sarac (25.) und Maurice Eipper (44.) zur Pause mit 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Emil Scheuermann (54.) stellte Marc Schuchardt (57.) den alten Abstand wieder her. Degerloch kam durch Emil Scheuermann (87.) zwar noch einmal heran, konnte den Rückstand aber nicht mehr aufholen.
KF Kosova Bernhausen – TSV Rohr Stuttgart 2:2
Das Spiel bot viele Emotionen und zwei Platzverweise. Samir Ramic (25.) traf zur Führung, ehe Leke Babaj (55.) und Yannik Jennert (65./Foulelfmeter) die Partie für Rohr drehten. Trotz einer Roten Karte gegen Ardian Aliu (70.) gelang Elvir Gashi (85.) der Ausgleich. In der hektischen Schlussphase sah Felix Jochim (90./Gelb-Rot) noch die Ampelkarte. Zuvor hatte er bereits in der 10. Minute einen Handelfmeter vergeben.
SV Hoffeld – SV Sillenbuch 0:0
Ein intensives, aber torloses Duell. Beide Teams verteidigten kompakt, Torchancen blieben Mangelware. Vor 80 Zuschauern fehlte in den entscheidenden Momenten die Präzision im Abschluss.
Sportfreunde Stuttgart – MK Makedonija Stuttgart 4:2
Ein unterhaltsames Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Linus Becker (16./Foulelfmeter) brachte die Sportfreunde in Führung, doch Danilo Mihajlovic (41.) und Ljupco Kolev (58.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Mit großem Einsatz kämpften sich die Gastgeber zurück: Ebrahima Tamba (71.) und Leon Lois (73.) trafen im Doppelpack, ehe Tim Eichler (90.) in der Schlussminute für die Entscheidung sorgte.
ABV Stuttgart – SpVgg 1887 Möhringen 4:3
Ein packendes und torreiches Duell, das bis in die Nachspielzeit offen blieb. Etienne Friedrich (41./Foulelfmeter) brachte die Gäste in Führung. Nach der Pause drehte ABV auf: Blessing Omoregie (54.), Leon Pachonick (61.) und Marvin Egunjobi (73.) trafen zum 3:1. Denis Agovic (77.) verkürzte, doch Alen Neskic (84./Foulelfmeter) stellte den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit erzielte erneut Denis Agovic (90.+3) den Endstand.
SpVgg Stetten/Filder – FSV Waldebene Stuttgart Ost 3:2
Die Gastgeber zeigten Moral und drehten die Partie nach Rückstand. Leo Christ (33.) brachte den FSV in Führung, doch Tobias Burghardt (38./Foulelfmeter) und Robin Hock (43.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Tobias Hock (74.) erhöhte auf 3:1, ehe Ioannis Potsou (90.+4/Foulelfmeter) in der Nachspielzeit noch einmal verkürzte. Besonders bitter für den FSV: Leon Renner scheiterte in der 77. Minute per Strafstoß an Torwart Michel Lino.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
Kreisliga A3:
TV Altdorf – SV Oberjesingen 5:0
Ein dominanter Auftritt des TV Altdorf, der vor heimischem Publikum keine Zweifel am Sieger ließ. Rosario Elia Frasca (18.) eröffnete den Torreigen, ehe Florent Demaj (28., 45.) mit einem Doppelpack die Führung bis zur Pause ausbaute. Nach dem Seitenwechsel traf Elias Zipperer (52.) zum 4:0, bevor Marco Rathgeb (72.) mit seinem Treffer den Schlusspunkt zum klaren 5:0-Erfolg setzte.
TSV Kuppingen – SV Magstadt 3:3
Ein packendes und torreiches Duell, das keinen Sieger fand. Magstadt legte durch Simon Wiesenfarth (7.) und David Juric (29.) eine komfortable Führung vor. Nach dem Seitenwechsel zeigte Kuppingen jedoch große Moral: Jakob Schwanke (50.), Nick Prokein (55.) und Benjamin Störzinger (61.) drehten das Spiel zwischenzeitlich. Doch Egon Werner Kuczora (85.) sicherte Magstadt mit seinem späten Treffer das 3:3-Unentschieden.
GSV Maichingen II – TV Nebringen 3:2
Die Hausherren bestimmten lange das Geschehen und gingen früh durch Adrijan Mijic (17.) und Daniel Wohlfart (21.) mit 2:0 in Führung. Nebringen kam erst spät auf, als Quentin Sawall (80.) den Anschluss erzielte. Sergiy Sergiyenko (88.) stellte den alten Abstand wieder her, doch Mika Benz (90./Foulelfmeter) verkürzte in der Schlussminute noch einmal. Der GSV brachte den knappen Sieg schließlich über die Zeit.
Spvgg Aidlingen – VfL Sindelfingen II 3:2
Aidlingen legte den Grundstein für den Sieg bereits in der ersten Stunde. Berat Cakir (31.) traf zur Führung, Peter Steimle (64., 70.) erhöhte mit einem Doppelpack auf 3:0. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend: Florentin Cheuffa Ngayawou (84.) und Hakan Kilinc (88.) verkürzten für Sindelfingen, doch der Gastgeber rettete den Sieg über die Zeit.
Türk. SV Herrenberg – Spvgg Holzgerlingen II 6:2
Ein torreiches Spiel, in dem Herrenberg offensiv überzeugte. Can Miftar (22.) und Ömer Kilic (28.) sorgten früh für eine 2:0-Führung, ehe Mattis Stotz (30.) verkürzte. Mert Köse (42.) stellte den alten Abstand wieder her. Nach dem erneuten Anschluss durch Rene Kokoschka (56.) drehten Oguz Yüksel (74.), Fatih Halil (87.) und erneut Ömer Kilic (90.) in der Schlussphase noch einmal auf und sorgten für ein deutliches Endergebnis.
TV Gültstein – TSV Waldenbuch 2:4
Waldenbuch zeigte sich in den entscheidenden Momenten kaltschnäuzig. Philipp Schott (28.) und Philipp Müller (42.) brachten die Gäste vor der Pause mit 2:0 in Führung. Patrik Pinto (50.) erhöhte, bevor Nico Reimann (53.) und ein Eigentor von Tobias Kreuzer (60.) Gültstein noch einmal heranbrachten. Doch Bilal Toy (80.) traf kurz vor Schluss und entschied die Partie endgültig.
FSV Deufringen – TSV Schönaich 2:5
Die Gäste aus Schönaich waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Azim Karayel (19.) und Ilyas Karayel (36.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Nach dem 0:3 durch Andreas Quindt (58.) verkürzte Abdulkadir Usta (69.) für den FSV, doch Finn Wacker (73.) traf postwendend. Samet Öztürk (82.) und Colin Eisenbraun (83.) sorgten anschließend für einen torreichen und Auswärtserfolg.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
Kreisliga A1:
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
+++
+++
+++
+++