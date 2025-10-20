 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Türkspor Stuttgart mit 7:2, Drita Kosova Kornwestheim gewinnt 8:4

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

SC Stammheim – TSV Mühlhausen/Stuttgart 4:3
Ein mitreißendes Spiel, das bis in die Nachspielzeit Spannung pur bot. Mühlhausen führte zur Pause durch Lorik Bytyci (27.) und Milos Bjelkic (42.) bereits mit 0:2, doch Stammheim drehte nach dem Seitenwechsel auf. Nikitas Skordoulis (64.) leitete die Aufholjagd ein, Kevin Rupp (73.) glich aus. Christian Schwierskott (80.) erzielte das 3:2, ehe Ahmed Nasser (84./Foulelfmeter) noch einmal ausglich. In der Nachspielzeit sorgte erneut Christian Schwierskott (90.+1) mit seinem zweiten Treffer für den umjubelten Sieg der Hausherren.

SSV Zuffenhausen – TSV Uhlbach 5:3
Ein echter Torreigen mit ständigem Hin und Her. Tugrul Yalman (2.) traf früh für Zuffenhausen, doch Joshua Menger (10.) und Max Haussecker (12.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Wieder war es Tugrul Yalman (29.), der den Ausgleich erzielte. Ein Eigentor von Fabio Wild (52.) brachte Zuffenhausen dann erneut in Führung. In der Schlussphase sorgten Batuhan Öztürkmen (88.) und Maximilian Käb (90.) für die Entscheidung. Der späte Treffer von Paris Kaisoudis (90.+2) war nur noch Ergebniskosmetik.

SV Prag Stuttgart – TV89 Zuffenhausen 2:2
Zuffenhausen ging durch Alan Pfitzner (42.) und Thorben-Yanick Nallinger (45.) kurz vor der Pause mit zwei Toren in Führung. Doch Prag kämpfte sich mit großem Einsatz zurück: Henri Rösch (55.) verkürzte, und in der Nachspielzeit rettete Niklas Wegner (90.+2) den Gastgebern einen Punkt.

TV Zazenhausen – OFK Beograd Stuttgart 0:4
Die Gäste aus Stuttgart dominierten deutlich und siegten souverän. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte David Lazic (45.) den OFK in Führung. Nikola Lakovic (50.) und ein Doppelpack von Nikola Marko Sijakovic (55., 86.) entschieden die Partie zugunsten der Gäste, die damit einen klaren Auswärtserfolg feierten.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – SG Weilimdorf 2:1
Vor 110 Zuschauern erwischte die TSVgg den besseren Start: Daniel Weiß (5.) traf früh. Nach einer halben Stunde glich Martin Schdanowitsch (35.) für die Gäste aus, ehe SG-Spieler Anton Dietzhausen (40.) mit Rot vom Platz musste. In Überzahl erzielte Ismet Alkan (80.) den entscheidenden Treffer zum 2:1-Heimsieg.

TSV Weilimdorf II – Sportvg Feuerbach 0:1
Ein enges und kampfbetontes Spiel, das lange offen blieb. Die Entscheidung fiel in der 64. Minute, als Harun Kalkat für Feuerbach traf. Der TSV fand darauf keine Antwort mehr, sodass die Gäste drei wichtige Punkte mitnahmen.

SG Stuttgart West – Türkspor Stuttgart 2:7
Ein torreiches Spiel, bei dem Türkspor offensiv glänzte. Nach Treffern von Damir Bosnjak (15.) und Khaled Genc (18.) sah es früh nach einem klaren Verlauf aus. Mario Fetsch (26.) verkürzte, doch ein Eigentor von Ertan Bozkurt (30.) brachte Türkspor wieder in Front. Danach überrollten die Gäste den Gegner: Durim Haklaj (33.), Ugur Capar (55.) und ein Dreierpack von Emir Dogansoy (67., 72., 83.) sorgten für ein deutliches Ergebnis.

SportKultur Stuttgart – TB Untertürkheim 1:1
Ein intensives und hitziges Duell. Zeynel Kavraz (34./Foulelfmeter) brachte die Gastgeber in Führung, Yannick Riess-Morales (71./Foulelfmeter) glich aus. Besonders in Erinnerung blieb die emotionale Schlussphase: SportKultur schwächte sich durch zwei Platzverweise – Biachach Othman (65.) und Mert Korkmaz (70.) – selbst, verteidigte aber trotz Unterzahl den Punkt mit großem Einsatz.

Kreisliga A2:

SV Vaihingen II – TSV Heumaden 2:2
In einer spannenden Begegnung mit zwei späten Elfmetern trennten sich Vaihingen II und Heumaden 2:2. Nach torloser erster Halbzeit brachte Nico Floeter (46.) die Gäste in Führung. Tom Irion (61./Handelfmeter) glich aus, bevor Sandro di Nunno (81.) die Partie drehte. In der Nachspielzeit sicherte Nico Floeter (90.+4/Foulelfmeter) den Gästen noch den Ausgleich.

KV Plieningen – FV Germania Degerloch 3:2
KV Plieningen startete stark und führte durch Constantin Cem Sarac (25.) und Maurice Eipper (44.) zur Pause mit 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Emil Scheuermann (54.) stellte Marc Schuchardt (57.) den alten Abstand wieder her. Degerloch kam durch Emil Scheuermann (87.) zwar noch einmal heran, konnte den Rückstand aber nicht mehr aufholen.

KF Kosova Bernhausen – TSV Rohr Stuttgart 2:2
Das Spiel bot viele Emotionen und zwei Platzverweise. Samir Ramic (25.) traf zur Führung, ehe Leke Babaj (55.) und Yannik Jennert (65./Foulelfmeter) die Partie für Rohr drehten. Trotz einer Roten Karte gegen Ardian Aliu (70.) gelang Elvir Gashi (85.) der Ausgleich. In der hektischen Schlussphase sah Felix Jochim (90./Gelb-Rot) noch die Ampelkarte. Zuvor hatte er bereits in der 10. Minute einen Handelfmeter vergeben.

SV Hoffeld – SV Sillenbuch 0:0
Ein intensives, aber torloses Duell. Beide Teams verteidigten kompakt, Torchancen blieben Mangelware. Vor 80 Zuschauern fehlte in den entscheidenden Momenten die Präzision im Abschluss.

Sportfreunde Stuttgart – MK Makedonija Stuttgart 4:2
Ein unterhaltsames Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Linus Becker (16./Foulelfmeter) brachte die Sportfreunde in Führung, doch Danilo Mihajlovic (41.) und Ljupco Kolev (58.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Mit großem Einsatz kämpften sich die Gastgeber zurück: Ebrahima Tamba (71.) und Leon Lois (73.) trafen im Doppelpack, ehe Tim Eichler (90.) in der Schlussminute für die Entscheidung sorgte.

ABV Stuttgart – SpVgg 1887 Möhringen 4:3
Ein packendes und torreiches Duell, das bis in die Nachspielzeit offen blieb. Etienne Friedrich (41./Foulelfmeter) brachte die Gäste in Führung. Nach der Pause drehte ABV auf: Blessing Omoregie (54.), Leon Pachonick (61.) und Marvin Egunjobi (73.) trafen zum 3:1. Denis Agovic (77.) verkürzte, doch Alen Neskic (84./Foulelfmeter) stellte den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit erzielte erneut Denis Agovic (90.+3) den Endstand.

SpVgg Stetten/Filder – FSV Waldebene Stuttgart Ost 3:2
Die Gastgeber zeigten Moral und drehten die Partie nach Rückstand. Leo Christ (33.) brachte den FSV in Führung, doch Tobias Burghardt (38./Foulelfmeter) und Robin Hock (43.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Tobias Hock (74.) erhöhte auf 3:1, ehe Ioannis Potsou (90.+4/Foulelfmeter) in der Nachspielzeit noch einmal verkürzte. Besonders bitter für den FSV: Leon Renner scheiterte in der 77. Minute per Strafstoß an Torwart Michel Lino.

Kreisliga A3:

TV Altdorf – SV Oberjesingen 5:0
Ein dominanter Auftritt des TV Altdorf, der vor heimischem Publikum keine Zweifel am Sieger ließ. Rosario Elia Frasca (18.) eröffnete den Torreigen, ehe Florent Demaj (28., 45.) mit einem Doppelpack die Führung bis zur Pause ausbaute. Nach dem Seitenwechsel traf Elias Zipperer (52.) zum 4:0, bevor Marco Rathgeb (72.) mit seinem Treffer den Schlusspunkt zum klaren 5:0-Erfolg setzte.

TSV Kuppingen – SV Magstadt 3:3
Ein packendes und torreiches Duell, das keinen Sieger fand. Magstadt legte durch Simon Wiesenfarth (7.) und David Juric (29.) eine komfortable Führung vor. Nach dem Seitenwechsel zeigte Kuppingen jedoch große Moral: Jakob Schwanke (50.), Nick Prokein (55.) und Benjamin Störzinger (61.) drehten das Spiel zwischenzeitlich. Doch Egon Werner Kuczora (85.) sicherte Magstadt mit seinem späten Treffer das 3:3-Unentschieden.

GSV Maichingen II – TV Nebringen 3:2
Die Hausherren bestimmten lange das Geschehen und gingen früh durch Adrijan Mijic (17.) und Daniel Wohlfart (21.) mit 2:0 in Führung. Nebringen kam erst spät auf, als Quentin Sawall (80.) den Anschluss erzielte. Sergiy Sergiyenko (88.) stellte den alten Abstand wieder her, doch Mika Benz (90./Foulelfmeter) verkürzte in der Schlussminute noch einmal. Der GSV brachte den knappen Sieg schließlich über die Zeit.

Spvgg Aidlingen – VfL Sindelfingen II 3:2
Aidlingen legte den Grundstein für den Sieg bereits in der ersten Stunde. Berat Cakir (31.) traf zur Führung, Peter Steimle (64., 70.) erhöhte mit einem Doppelpack auf 3:0. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend: Florentin Cheuffa Ngayawou (84.) und Hakan Kilinc (88.) verkürzten für Sindelfingen, doch der Gastgeber rettete den Sieg über die Zeit.

Türk. SV Herrenberg – Spvgg Holzgerlingen II 6:2
Ein torreiches Spiel, in dem Herrenberg offensiv überzeugte. Can Miftar (22.) und Ömer Kilic (28.) sorgten früh für eine 2:0-Führung, ehe Mattis Stotz (30.) verkürzte. Mert Köse (42.) stellte den alten Abstand wieder her. Nach dem erneuten Anschluss durch Rene Kokoschka (56.) drehten Oguz Yüksel (74.), Fatih Halil (87.) und erneut Ömer Kilic (90.) in der Schlussphase noch einmal auf und sorgten für ein deutliches Endergebnis.

TV Gültstein – TSV Waldenbuch 2:4
Waldenbuch zeigte sich in den entscheidenden Momenten kaltschnäuzig. Philipp Schott (28.) und Philipp Müller (42.) brachten die Gäste vor der Pause mit 2:0 in Führung. Patrik Pinto (50.) erhöhte, bevor Nico Reimann (53.) und ein Eigentor von Tobias Kreuzer (60.) Gültstein noch einmal heranbrachten. Doch Bilal Toy (80.) traf kurz vor Schluss und entschied die Partie endgültig.

FSV Deufringen – TSV Schönaich 2:5
Die Gäste aus Schönaich waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Azim Karayel (19.) und Ilyas Karayel (36.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Nach dem 0:3 durch Andreas Quindt (58.) verkürzte Abdulkadir Usta (69.) für den FSV, doch Finn Wacker (73.) traf postwendend. Samet Öztürk (82.) und Colin Eisenbraun (83.) sorgten anschließend für einen torreichen und Auswärtserfolg.

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

VfB Tamm – GSV Erdmannhausen 1:5
Der GSV Erdmannhausen zeigte nach der Pause eine beeindruckende Offensivleistung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Luca Heusel (52.) die Gäste in Führung, und nur eine Minute später legte Calvin Kaiser (53.) nach. Erneut Luca Heusel (65.) erhöhte auf 0:3, ehe Thomas Merkle (76.) für Tamm verkürzen konnte. In der Schlussphase schraubten Nick Rath (90.) und der überragende Dreifachtorschütze Luca Heusel (90.) das Ergebnis auf 1:5.

Türk. SC Kornwestheim – TSV Affalterbach 1:1
Ein umkämpftes Spiel, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Kurz vor der Pause brachte Kerim Karaboga (44.) die Gastgeber in Führung. Affalterbach drängte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, der schließlich Nico Haußmann (81.) gelang. Beide Mannschaften hatten Chancen auf den Sieg, am Ende blieb es jedoch beim Remis.

FV Dersimspor Ludwigsburg – FSV Oßweil 1:2
Oßweil startete stark und ging früh durch Tim Heim (22.) in Führung. Die Gastgeber steigerten sich nach dem Seitenwechsel und kamen in der Schlussphase durch Admir Osmanovic (88.) zum Ausgleich. Doch erneut war es Tim Heim (90.), der mit seinem zweiten Treffer in letzter Minute den Gästen den Auswärtssieg sicherte.

TSV Grünbühl – TSV Asperg 7:0
Grünbühl spielte sich regelrecht in einen Rausch und ließ dem Gegner keine Chance. Daniel Schick (11.) eröffnete den Torreigen, Ibish Sejdijaj (40.) und Enes Kalan (41.) legten noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel trafen Tom Staack (48., 89.), Pierre Williams (55.) und erneut Daniel Schick (66.), sodass am Ende ein beeindruckendes 7:0 auf der Anzeigetafel stand.

TSV 1899 Benningen – SKV Eglosheim 2:4
Ein wildes Spiel mit turbulenter Schlussphase. Luca De Capua (16.) traf zunächst für Benningen, ehe ein Eigentor von Dean Winkle (21.) den Ausgleich brachte. David Heim (23.) sorgte wieder für die Führung der Gastgeber. In der Schlussphase drehte Eglosheim die Partie jedoch komplett: Lirim Shabani (87./Foulelfmeter), Davide Cappella (89.) und Flakron Shabani (90.) trafen innerhalb weniger Minuten und sicherten so einen spektakulären 4:2-Erfolg.

SGV Murr – GSV Pleidelsheim II 4:1
Der SGV Murr dominierte von Beginn an und führte nach Treffern von Daniel Lischka (18.) und einem Eigentor von Luca Antonio Perrone (45.) zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel bauten Michael Winkle (51.) und Christian Krauss (55.) die Führung weiter aus. Lazar Davidovic (79.) gelang lediglich der Ehrentreffer für Pleidelsheim.

GSV Höpfigheim – SV Salamander Kornwestheim II 2:2
Höpfigheim erwischte den besseren Start: Christian Kreutter (15.) und Dominik Cansu (36.) sorgten für eine 2:0-Führung. Noch vor der Pause verkürzte Vincent Löffler (43.) für die Gäste. In einer offenen zweiten Hälfte erzielte Max Mäule (82.) den Ausgleich. Beide Teams kämpften leidenschaftlich, doch keiner konnte den Lucky Punch setzen.

VfB Neckarrems 1913 – SG Hochberg/Hochdorf 7:1
Ein Torfestival der Gastgeber: Bereits in der 4. Minute traf Adem Aktelligül zum 1:0. Louis Wiesheu (22.) glich kurzzeitig aus, doch dann spielte nur noch Neckarrems. Florian Noller (41., 58.) brachte sein Team auf Kurs, ehe Florian Scholz (59.) und ein Doppelpack von Finn Leonberger (61., 67.) für klare Verhältnisse sorgten. Den Schlusspunkt setzte erneut Florian Scholz (90.) zum deutlichen 7:1-Endstand.

Kreisliga A2:

SKV Rutesheim (U23) II – TSV Höfingen 1:1
Ein frühes Tor von Valentin Rademann (4.) brachte die Gäste in Führung, doch Rutesheim zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich zurück. Nach der Pause sorgte Angelo De Pilla (52.) für den verdienten Ausgleich. In einer ausgeglichenen Partie mit Chancen auf beiden Seiten blieb es letztlich beim Remis.

SV Leonberg/Eltingen II – SpVgg Renningen 0:7
Renningen feierte einen überragenden Auswärtssieg und dominierte von Beginn an. Matthias Stahl (8., 38., 66., 89.) traf gleich viermal, während Kaan Ekmen (29., 55.) mit einem Doppelpack glänzte. Robin Haaße (85.) setzte den Schlusspunkt zu einem 7:0-Erfolg.

Drita Kosova Kornwestheim – TSV Heimerdingen 1910 II 8:4
Ein unglaubliches Torfestival mit zwölf Treffern! Drita Kosova legte mit Defrim Trena (12.), Berkan Yürükoglu (22.) und Muhamet Muzliukaj (42.) vor, ehe Heimerdingen mit Treffern von Luka Banas (44., 45.) und Angelo Siena (50.) auf 3:3 stellte. Danach überrollte Drita die Gäste erneut: Spetim Muzliukaj (66.), Muhamet Muzliukaj (68., 76.) und Fatlum Bajrami (89.) sorgten für klare Verhältnisse. In der turbulenten Schlussphase trafen Elvis Gashi (90.) und Alexander Leitz (90.) zum 8:4-Endstand.

KSV Renningen – Spvgg Weil der Stadt 3:5
Ein spektakuläres Spiel mit vielen Toren auf beiden Seiten. Salih Okan Karaman (29., 57.) und Mousa El Arkoubi (65., 77.) trafen doppelt für die Gäste, die zwischenzeitlich mit 4:1 führten. Hidayet Yurtseven (60.) und Mehmet Semsettin Erdogan (78.) hielten Renningen im Spiel, doch Justin Schneider (90.) setzte spät den entscheidenden Treffer. Emre Bayrak (90.) konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

TSF Ditzingen – Spvgg Warmbronn 2:1
Ditzingen musste bis in die Schlussminuten zittern. Ailton Muja (34.) brachte die Hausherren in Führung, doch ein unglückliches Eigentor von Philipp Erlenmaier (85.) brachte die Gäste zurück. Kurz vor dem Ende sicherte Noah Ihlenfeld (89.) mit seinem Treffer den umjubelten 2:1-Sieg.

TSV Flacht – TV Möglingen 3:0
Flacht legte einen Traumstart hin: Christopher Welsch (2.) traf früh, ehe Lukas Küppers (77.) und erneut Welsch (90.) das Ergebnis ausbauten. Zwischenzeitlich hätte Küppers die Führung per Foulelfmeter ausbauen können (66.), scheiterte jedoch am Torwart. Insgesamt ein souveräner Auftritt der Gastgeber.

SV Gebersheim – FC Gerlingen 2:2
Gebersheim führte zur Pause komfortabel durch Tore von Niklas Stapf (38.) und Joas Rau (45.), doch die Gäste gaben nicht auf. Michael Widmann (83.) und Enes Becovic (88.) belohnten den Kampfgeist des FC Gerlingen mit einem späten 2:2-Ausgleich. Ein spannendes Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.

Kreisliga A3:

SV Illingen 1906 – SG Hohenhaslach/Freudental 0:1
Ein intensives Spiel, das über weite Strecken vom Kampf geprägt war. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Finn Schopper (58.) für den entscheidenden Treffer zugunsten der Gäste. Trotz der späteren Roten Karte gegen Kai Schopper (71.) brachte die SG Hohenhaslach/Freudental den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.

TSV Ensingen – SGM Riexingen 4:3
Ein wahres Spektakel in Ensingen! Steffen Roßmann (9.) brachte den TSV früh in Führung, doch Marc Tröger (28.) glich für die Gäste aus. Kurz vor der Pause traf Robin Carta (44.) zum 2:1, ehe Lukas Fröschle (53.) erneut egalisierte. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Tom Jäger (65./Foulelfmeter) und Jona Köpff (68.) stellten auf 4:2, bevor Marc Tröger (76.) mit seinem zweiten Treffer noch einmal Spannung brachte. In der Schlussphase sah Finley Buchenroth (86.) von der SGM Riexingen die Rote Karte.

TSV Großglattbach – FV Markgröningen 1:2
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang Nico Maier (51.) die Führung für die Gäste. Daniel Migulla (58.) glich per sehenswertem Treffer für Großglattbach aus, doch Maximilian Friederich (86.) sorgte kurz vor Schluss für den entscheidenden Treffer zugunsten des FV Markgröningen.

SV Horrheim – TSV Kleinglattbach 2:3
Ein turbulentes Derby mit vielen Emotionen. Früh stellte der TSV Kleinglattbach durch Daniel Linder (10.), Serif Ciftci (15.) und Justin Trostel (33.) auf 3:0. Horrheim steckte jedoch nicht auf: Emil Arnold (88.) und Denis Müller (90.+4) verkürzten spät, doch es reichte nicht mehr zum Punktgewinn. Zudem musste Julian Harthan (70.) nach Gelb-Rot vorzeitig vom Platz.

TSV Bönnigheim – TSV Enzweihingen 5:0
Bönnigheim ließ den Gästen keine Chance. Samuel Wolss (8.) eröffnete den Torreigen, danach dominierte Paul Aichinger mit einem Dreierpack (19., 23., 55.). Den Schlusspunkt setzte Ismail Molla (56.) zum klaren 5:0-Endstand.

SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – Spvgg Bissingen 2:2
Ein abwechslungsreiches Duell, in dem die Gastgeber zunächst durch Maurizio Aprigliano (39.) in Führung gingen. Nach der Pause drehte Bissingen die Partie innerhalb weniger Minuten durch Willy Mäuser (54.) und Anton Blank (58.). Doch Tim Zipperle (87.) sicherte der SGM kurz vor Schluss noch den Ausgleich.

FC Mezopotamya Bietigheim – FV Kirchheim 1:1
Beide Mannschaften lieferten sich ein enges Duell mit wenigen klaren Chancen. Giuseppe Bufalino (70.) brachte die Hausherren per Distanzschuss in Führung, doch Lionel Bitam (76.) antwortete prompt für Kirchheim. In der Schlussphase war auf beiden Seiten der Siegeswille zu spüren, doch am Ende blieb es beim Remis.

