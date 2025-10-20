Türkspor Stuttgart mit 7:2, Drita Kosova Kornwestheim gewinnt 8:4

SC Stammheim – TSV Mühlhausen/Stuttgart 4:3

Ein mitreißendes Spiel, das bis in die Nachspielzeit Spannung pur bot. Mühlhausen führte zur Pause durch Lorik Bytyci (27.) und Milos Bjelkic (42.) bereits mit 0:2, doch Stammheim drehte nach dem Seitenwechsel auf. Nikitas Skordoulis (64.) leitete die Aufholjagd ein, Kevin Rupp (73.) glich aus. Christian Schwierskott (80.) erzielte das 3:2, ehe Ahmed Nasser (84./Foulelfmeter) noch einmal ausglich. In der Nachspielzeit sorgte erneut Christian Schwierskott (90.+1) mit seinem zweiten Treffer für den umjubelten Sieg der Hausherren.

SSV Zuffenhausen – TSV Uhlbach 5:3

Ein echter Torreigen mit ständigem Hin und Her. Tugrul Yalman (2.) traf früh für Zuffenhausen, doch Joshua Menger (10.) und Max Haussecker (12.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Wieder war es Tugrul Yalman (29.), der den Ausgleich erzielte. Ein Eigentor von Fabio Wild (52.) brachte Zuffenhausen dann erneut in Führung. In der Schlussphase sorgten Batuhan Öztürkmen (88.) und Maximilian Käb (90.) für die Entscheidung. Der späte Treffer von Paris Kaisoudis (90.+2) war nur noch Ergebniskosmetik.

SV Prag Stuttgart – TV89 Zuffenhausen 2:2

Zuffenhausen ging durch Alan Pfitzner (42.) und Thorben-Yanick Nallinger (45.) kurz vor der Pause mit zwei Toren in Führung. Doch Prag kämpfte sich mit großem Einsatz zurück: Henri Rösch (55.) verkürzte, und in der Nachspielzeit rettete Niklas Wegner (90.+2) den Gastgebern einen Punkt.

TV Zazenhausen – OFK Beograd Stuttgart 0:4

Die Gäste aus Stuttgart dominierten deutlich und siegten souverän. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte David Lazic (45.) den OFK in Führung. Nikola Lakovic (50.) und ein Doppelpack von Nikola Marko Sijakovic (55., 86.) entschieden die Partie zugunsten der Gäste, die damit einen klaren Auswärtserfolg feierten.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – SG Weilimdorf 2:1

Vor 110 Zuschauern erwischte die TSVgg den besseren Start: Daniel Weiß (5.) traf früh. Nach einer halben Stunde glich Martin Schdanowitsch (35.) für die Gäste aus, ehe SG-Spieler Anton Dietzhausen (40.) mit Rot vom Platz musste. In Überzahl erzielte Ismet Alkan (80.) den entscheidenden Treffer zum 2:1-Heimsieg.

TSV Weilimdorf II – Sportvg Feuerbach 0:1

Ein enges und kampfbetontes Spiel, das lange offen blieb. Die Entscheidung fiel in der 64. Minute, als Harun Kalkat für Feuerbach traf. Der TSV fand darauf keine Antwort mehr, sodass die Gäste drei wichtige Punkte mitnahmen.

SG Stuttgart West – Türkspor Stuttgart 2:7

Ein torreiches Spiel, bei dem Türkspor offensiv glänzte. Nach Treffern von Damir Bosnjak (15.) und Khaled Genc (18.) sah es früh nach einem klaren Verlauf aus. Mario Fetsch (26.) verkürzte, doch ein Eigentor von Ertan Bozkurt (30.) brachte Türkspor wieder in Front. Danach überrollten die Gäste den Gegner: Durim Haklaj (33.), Ugur Capar (55.) und ein Dreierpack von Emir Dogansoy (67., 72., 83.) sorgten für ein deutliches Ergebnis.

SportKultur Stuttgart – TB Untertürkheim 1:1

Ein intensives und hitziges Duell. Zeynel Kavraz (34./Foulelfmeter) brachte die Gastgeber in Führung, Yannick Riess-Morales (71./Foulelfmeter) glich aus. Besonders in Erinnerung blieb die emotionale Schlussphase: SportKultur schwächte sich durch zwei Platzverweise – Biachach Othman (65.) und Mert Korkmaz (70.) – selbst, verteidigte aber trotz Unterzahl den Punkt mit großem Einsatz.