Türkspor Stuttgart mit 14:2-Wahnsinn, Aidlingen mit 5:3, ein Abbruch

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Vaihingen wurde die Partie zur großen Bühne für Marcel Kousol, der vor 50 Zuschauern einen Sahnetag erwischte. Bereits in der 7. Minute brachte er die Hausherren in Führung und legte hochemotional in der 41. Minute mit dem 2:0 nach. Zwar schöpfte MK Makedonija Stuttgart kurz nach dem Seitenwechsel Hoffnung, als Danilo Mihajlovic in der 50. Minute den Anschlusstreffer erzielte, doch die Antwort der Vaihinger Reserve folgte prompt: Filipe Jesus Ferreira stellte nur drei Minuten später in der 53. Minute den alten Abstand wieder her. In der 70. Minute machte Marcel Kousol mit seinem dritten Treffer den Hattrick perfekt. Trotz des erneuten Anschlusses durch Nikola Martic in der 82. Minute ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen. Den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand setzte Tom Irion in der 90. Minute.
Der TSV Rohr Stuttgart erwischte beim GFV Ermis zunächst den besseren Start und ging in der 24. Minute durch Giampiero Lapeschi mit 1:0 in Führung. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und glichen noch vor der Pause hochemotional durch Ardi Kryeziu in der 43. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm Ermis Metanastis endgültig das Kommando auf dem Platz. Alessio Martino drehte die Begegnung in der 54. Minute zugunsten der Gastgeber, bevor erneut Ardi Kryeziu in der 66. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages für klare Verhältnisse sorgte. Rohr bemühte sich in der Schlussphase zwar um den Anschluss, fand aber kein Durchkommen mehr gegen die stabil stehende Defensive der Ermis-Elf.
Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.
In einer diszipliniert geführten Partie auf den Fildern behielt die SpVgg Stetten die Oberhand gegen den SV Sillenbuch. Die Weichen für den Heimsieg wurden bereits früh gestellt, als Tobias Burghardt in der 12. Minute die Führung für die Gastgeber erzielte. Sillenbuch mühte sich redlich, um spielerische Lösungen gegen die kompakte Abwehr der Stettener zu finden, blieb im letzten Drittel jedoch zu harmlos. In der zweiten Halbzeit sorgte Tim Fischer in der 72. Minute für die Vorentscheidung und den 2:0-Endstand. Stetten verteidigte den Vorsprung hochemotional bis zum Schlusspfiff und sicherte sich damit drei Punkte.
Vor 50 Zuschauern auf dem Waldau-Gelände begann die Partie für die Sportfreunde Stuttgart zunächst vielversprechend, als Linus Becker bereits in der 8. Minute zur Führung traf. Doch die Freude währte nur kurz: Nicolas Gutzentat glich für den ABV Stuttgart bereits in der 11. Minute aus. In der Schlussphase der ersten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse. Fabio Friese traf in der 45. Minute zur Führung, und in der dritten Minute der Nachspielzeit unterlief Fabrice Jentsch ein unglückliches Eigentor zum 3:1. Im zweiten Durchgang kontrollierte der ABV das Geschehen souverän. Erneut Fabio Friese in der 63. Minute und Marvin Egunjobi in der 71. Minute schraubten das Ergebnis hochemotional auf den deutlichen 5:1-Endstand hoch.
Ein echtes Drama in der Schlussphase erlebten die Zuschauer in Heumaden. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams in einem intensiv geführten Mittelfeldgefecht. In der 75. Minute schien der Bann gebrochen, als Luis Grünenwald den TSV Heumaden mit 1:0 in Führung brachte und die Fans bereits vom Heimsieg träumen ließ. Möhringen warf in den letzten Minuten hochemotional alles nach vorne und belohnte sich für den Aufwand in allerletzter Sekunde. In der 90. Minute schlug Tim Breitung eiskalt zu und markierte den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand, womit er den Gästen aus Möhringen einen späten Punktgewinn sicherte.
KF Kosova Bernhausen lieferte gegen den TV Kemnat eine dominante Vorstellung ab. Die Partie war bereits früh in eine Richtung gelenkt, als Leke Babaj in der 11. Minute das 1:0 erzielte und Dardan Aliu in der 18. Minute hochemotional auf 2:0 erhöhte. Kemnat fand während der gesamten Spielzeit kein Mittel gegen die spielstarken Bernhäuser. In der Schlussviertelstunde wurde es dann zur großen Show von Petrit Musliu. Mit einem lupenreinen Hattrick in der 74., 87. und 89. Minute zerlegte er die Gäste-Defensive fast im Alleingang und besiegelte den 5:0-Heimerfolg für KF Kosova.
In Degerloch sahen 100 Zuschauer eine Partie, die nach einer torlosen ersten Halbzeit hochemotional an Fahrt aufnahm. Die Gäste vom Stuttgarter Osten schlugen durch Eric Lauble in der 50. Minute und einen verwandelten Foulelfmeter von Alexander Schulz in der 53. Minute doppelt zu. Degerloch gab sich nicht auf und kam durch Emil Scheuermann in der 74. Minute auf 1:2 heran. Die Hoffnung auf eine Wende währte jedoch nur Sekunden, da Eric Lauble in der 75. Minute postwendend das 1:3 markierte. In der hitzigen Schlussphase sah Frédéric Moquet in der 85. Minute die Rote Karte, bevor erneut Alexander Schulz in der 89. Minute mit dem 1:4 den Deckel auf den Auswärtssieg der Waldebene setzte.
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Die Reserve der SV Böblingen legte los wie die Feuerwehr und sicherte sich einen Heimsieg. Bereits in der 4. Minute brachte Fabian Schragner die Hausherren in Führung. Die Dominanz der Böblinger hielt an, was Taha Alessio Özden in der 27. Minute und Taha Kerim Erarslan in der 34. Minute mit weiteren Treffern zur 3:0-Pausenführung untermauerten. Nach dem Seitenwechsel bewies Waldenbuch jedoch Moral: Innerhalb von nur drei Minuten brachte Patrick Neumann die Gäste mit einem hochemotionalen Doppelpack in der 48. und 51. Minute wieder zurück ins Spiel. Die Hoffnung auf eine Wende wurde jedoch jäh gebremst, als Bertrand Sathel in der 68. Minute auf 4:2 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Fabian Schragner, der in der 81. Minute den 5:2-Endstand besiegelte.
In Maichingen erlebten die Zuschauer ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern. Die Maichinger Reserve schien die Partie nach dem ersten Durchgang bereits entschieden zu haben, nachdem Bugra Taskin in der 4. Minute, Daniel Wohlfart in der 25. Minute und Abdoul Goffar Tchagbele in der 44. Minute eine komfortable 3:0-Führung herausschossen. Doch der TV Altdorf kam wie verwandelt aus der Kabine. Unmittelbar nach Wiederanpfiff markierte Sandro Sieger in der 46. Minute den Anschlusstreffer. Als Enrico Rimmele in der 52. Minute auf 3:2 verkürzte, brannte die Hütte hochemotional. Die Gäste drängten unermüdlich weiter und belohnten sich schließlich in der 80. Minute durch Florent Demaj, der den viel umjubelten Ausgleich zum 3:3-Endstand erzielte.
In Aidlingen entwickelte sich ein wahres Offensiv-Spektakel mit ständig wechselnden Führungen. Zunächst gingen die Gäste aus Magstadt durch Christian Schwarz in der 33. Minute in Front, doch Peter Steimle glich in der 39. Minute aus. Praktisch mit dem Pausenpfiff brachte Tim Oehler die Aidlinger in der 45. Minute erstmals in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute erneut Tim Oehler in der 58. Minute den Vorsprung aus, doch Magstadt schlug durch David Savkovič in der 62. Minute zurück. Nur sechzig Sekunden später, in der 63. Minute, markierte der bärenstarke Tim Oehler seinen dritten Treffer des Tages. Zwar verkürzte David Juric in der 79. Minute noch einmal auf 4:3, doch Peter Steimle machte in der 82. Minute mit seinem zweiten Tor den Sack für Aidlingen endgültig zu.
Der TSV Kuppingen erwischte in Deufringen einen Start nach Maß und ging bereits in der 8. Minute durch Sebastian Kramer mit 1:0 in Führung. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht beirren und kämpften sich hochemotional zurück in die Begegnung. Mick Mertens gelang in der 36. Minute der wichtige Ausgleich zum Pausenstand. Im zweiten Durchgang übernahm der FSV Deufringen zunehmend das Kommando. In der 65. Minute drehte Oliver Ries die Partie zugunsten der Gastgeber, bevor Timo Kschischek in der 75. Minute mit dem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung sorgte. Kuppingen warf am Ende zwar noch einmal alles nach vorne, konnte die kompakte Deufringer Defensive jedoch nicht mehr knacken.
In einer von Taktik und defensiver Disziplin geprägten Partie in Gültstein gab am Ende ein einziger Geniestreich den Ausschlag. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, wobei klare Torchancen Mangelware blieben. Das Spiel stand bis kurz vor der Halbzeit auf Messers Schneide, ehe der Türk. SV Herrenberg den entscheidenden Moment erzwang: Can Miftar stand in der 40. Minute goldrichtig und erzielte das hochemotionale 0:1 für die Gäste. In der zweiten Halbzeit rannte Gültstein unermüdlich gegen das Abwehrbollwerk der Herrenberger an, doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie in Oberjesingen unmittelbar nach dem Seitenwechsel hochemotional an Fahrt auf. Anastasios Karamanlis brachte die Hausherren in der 46. Minute in Führung, und nur drei Minuten später legte Nick Röhm in der 49. Minute zum 2:0 nach. Nebringen zeigte sich jedoch kämpferisch und verkürzte in der 57. Minute durch Mika Benz auf 2:1, was eine spannende Schlussphase einläutete. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, doch Oberjesingen blieb bei Kontern gefährlich. In der 82. Minute erlöste Levin Schneider die Heimfans mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand und sicherte seinem Team damit die drei Punkte.
Die Sindelfinger Reserve erwischte eigentlich einen Traumstart, als Hüseyin Kuyumcu bereits in der 6. Minute zur Führung traf. Doch der TSV Schönaich schüttelte sich nur kurz und übernahm danach das Ruder. Niklas Mayer glich in der 32. Minute aus, was gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete. Nach dem Wechsel drehten die Gäste richtig auf: Ilyas Karayel erzielte in der 53. Minute die Führung, bevor die große Show von Niklas Mayer weiterging. Mit zwei weiteren Treffern in der 66. und 72. Minute machte er seinen Dreierpack perfekt und schraubte das Ergebnis auf 1:4 hoch. Den hochemotionalen Schlusspunkt unter diesen deutlichen Auswärtssieg setzte Thomas Quindt in der 75. Minute zum 1:5-Endstand.
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