Türkspor Stuttgart mit 14:2-Wahnsinn, Aidlingen mit 5:3, ein Abbruch

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – TV89 Zuffenhausen 3:3

110 Zuschauer erlebten eine hochemotionale Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Partie nahm bereits in der 19. Minute eine dramatische Wendung, als Ekrem Sahin vom TV89 Zuffenhausen nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Trotz Unterzahl hielten die Gäste dagegen, doch Marko Sorgic brachte die Hausherren in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause gelang Anwar Moutot in der 44. Minute der Ausgleich für Zuffenhausen. Nach dem Seitenwechsel schien Münster den personellen Vorteil zu nutzen: Marko Markovic traf in der 50. Minute zum 2:1, und erneut Marko Sorgic schraubte das Ergebnis in der 62. Minute auf 3:1 hoch. Wer die Gäste jedoch abschrieb, irrte sich gewaltig. Thorben-Yanick Nallinger verkürzte in der 69. Minute auf 3:2, bevor Anwar Moutot in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer den Last-Minute-Punkt für die dezimierten Zuffenhausener sicherte.

SSV Zuffenhausen – OFK Beograd Stuttgart 1:1

Es teilten sich der SSV Zuffenhausen und OFK Beograd die Punkte. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 11. Minute durch Erdem Akcan mit 1:0 in Führung. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend, wobei spielerische Glanzlichter Seltenheit besaßen. Die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel schließlich im zweiten Durchgang: Nach einem Foulspiel im Strafraum behielt Nikola Lakovic in der 58. Minute die Nerven und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 1:1-Endstand. Am Ende stand ein Unentschieden, mit dem wohl beide Seiten leben können.

SC Stammheim – Türkspor Stuttgart 2:14

Man muss es so deutlich sagen: Was sich in Stammheim abspielte, war kein Fußballspiel, sondern eine historische Machtdemonstration. Hauptdarsteller war Shkemb Miftari, der den Ball sage und schreibe neunmal (!) im Netz unterbrachte. Er eröffnete den Torreigen bereits in der 1. Minute und legte in der 6., 20., 40., 43. und per Foulelfmeter in der 45. Minute eine unfassbare erste Halbzeit hin. Blendi Muji traf zwischendurch in der 30. Minute zum 0:4. Nach der Pause ging die Gala weiter: Ugur Capar (57.), erneut Shkemb Miftari (60.), Elmedin Sovtić (73.) und ein Doppelpack von Emir Dogansoy (78., 84.) schraubten das Ergebnis in astronomische Höhen. In der Schlussminute markierten Kevin Rupp (89.) für Stammheim und erneut Shkemb Miftari mit einem Doppelschlag (90., 90.) weitere Treffer, bevor Nikitas Skordoulis in der 90.+3 Minute den hochemotionalen Schlusspunkt zum 2:14 setzte.

TSV Weilimdorf II – SG Stuttgart West 4:1

Die Reserve des TSV Weilimdorf präsentierte sich vor heimischem Publikum als die deutlich reifere Mannschaft und feierte einen souveränen 4:1-Sieg. Den Grundstein legte Sascha Kraft bereits in der 17. Minute mit dem Führungstreffer. Lange Zeit hielt die SG Stuttgart West die Partie offen, doch ein starker Schlussspurt der Hausherren sorgte für klare Verhältnisse. Yutaro Takasaki erhöhte in der 67. Minute auf 2:0, bevor ein unglückliches Eigentor von Benedikt Goos in der 70. Minute die Vorentscheidung brachte. Erneut Yutaro Takasaki schraubte das Ergebnis in der 76. Minute auf 4:0 hoch. Den Gästen aus dem Stuttgarter Westen gelang in der 89. Minute durch Denis Schmidt lediglich noch der Ehrtreffer zum Endstand.

SportKultur Stuttgart – TV Zazenhausen 0:2

In einer von taktischer Disziplin geprägten Begegnung vor 55 Zuschauern entführte der TV Zazenhausen mit einem 0:2 alle drei Punkte. Marvin Kellner brachte die Gäste kurz vor dem Seitenwechsel in der 43. Minute mit 0:1 in Front. Im zweiten Durchgang erhöhte Sören Frank in der 59. Minute auf 0:2. Dass es am Ende nicht noch deutlicher wurde, hatten die Hausherren ihrem Torhüter Fabio La Torre zu verdanken, der in der 75. Minute einen Foulelfmeter von Sören Frank glänzend parierte. Trotz dieses hochemotionalen Moments im Tor gelang es der SportKultur nicht mehr, die Partie in der Schlussphase noch einmal spannend zu machen.

TSV Uhlbach – TB Untertürkheim 2:4

Der TSV Uhlbach musste sich trotz einer frühen Führung dem TB Untertürkheim mit 2:4 geschlagen geben. Vor 180 Zuschauern brachte Jens Ersing die Uhlbacher bereits in der 7. Minute in Jubelstimmung. Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und drehten die Partie noch vor der Pause durch René Schmitt (26.) und Michael Höschele (34.). In der zweiten Halbzeit baute Robin Wittmann den Vorsprung in der 58. Minute auf 1:3 aus. In einer turbulenten 67. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Erst erhöhte erneut Robin Wittmann auf 1:4, bevor Joshua Menger im direkten Gegenzug den Anschlusstreffer zum 2:4 markierte. Uhlbach warf am Ende alles nach vorne, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

SV Prag Stuttgart – SG Weilimdorf 1:4

Die SG Weilimdorf untermauerte ihre gute Form und sicherte sich beim SV Prag Stuttgart einen 1:4-Auswärtssieg. Argon Gaxherri eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, bevor Lino Glück in der 32. Minute für die beruhigende 0:2-Pausenführung sorgte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lukas Teixeira in der 66. Minute auf 0:3 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Zwar keimte bei den Hausherren kurzzeitig Hoffnung auf, als Hugo Stojcic in der 73. Minute den Treffer zum 1:3 markierte, doch die SG blieb konzentriert. In der 90. Minute machte erneut Argon Gaxherri mit seinem zweiten Tor alles klar und besiegelte den hochemotionalen Endstand.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – Sportvg Feuerbach 2:1

Was für ein Wahnsinn in der Nachspielzeit! In Mühlhausen sahen die Zuschauer eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Nachdem Kevin Krewenka die Hausherren in der 48. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte, deutete alles auf einen knappen Heimsieg hin. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) gelang Moise Nyamuisi der vermeintliche Ausgleich für Feuerbach – der Jubel bei den Gästen war grenzenlos. Doch das Spiel war noch nicht vorbei: In der 90.+8 Minute brachen in Mühlhausen alle Dämme, als Lorik Bytyci den Ball zum 2:1-Siegtreffer über die Linie drückte. Ein hochemotionaler Erfolg für den TSV, der damit einen sicher geglaubten Punktgewinn der Feuerbacher in letzter Sekunde zunichtemachte.