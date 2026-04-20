 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Türkspor Stuttgart jubelt, FSV Waldebene siegt 8:1, TV Altdorf glänzt

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Stuttgart/Böblingen los?

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Türkspor Stuttgart

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KL A1 Stuttgar/Böbl.
KL A2 Stuttgar/Böbl.
KL A3 Stuttgar/Böbl.
Türk. SV Hbg
Oberjesingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TB Untertürkheim – SC Stammheim 3:1

In Untertürkheim herrschte beste Stimmung, als die Hausherren einen souveränen Heimsieg einfuhren. Den Grundstein legte Yannick Riess-Morales bereits in der 21. Minute, als er die Führung zum 1:0 markierte. Nach dem Seitenwechsel wurde es kurzzeitig turbulent: Zunächst erhöhte Enes Düzgün in der 50. Minute auf 2:0, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Zeigerumdrehungen später, in der 52. Minute, verkürzte Nikitas Skordoulis auf 2:1 und keimte Hoffnung beim SC Stammheim auf. Diese hielt jedoch nur kurz, denn Robin Wittmann stellte in der 59. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her und sicherte dem TBU damit endgültig die drei Punkte.

Sportvg Feuerbach – SSV Zuffenhausen 0:3

Im Duell zwischen Feuerbach und Zuffenhausen zeigten die Gäste eine beeindruckende Abgeklärtheit. Kurz vor dem Pausenpfiff in der 41. Minute brachte Erdem Akcan den SSV per Foulelfmeter mit 0:1 in Front. Dieser Treffer zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt hinterließ Wirkung. Direkt nach dem Wiederanpfiff, in der 50. Minute, legte Freddy Junior Lopez Mendoza das 0:2 nach. Feuerbach bemühte sich zwar um den Anschluss, kam aber gegen die stabil stehende Defensive nicht an. In der 79. Minute machte Max Weinmann mit dem 0:3 endgültig den Deckel auf diese einseitige Partie.

TV89 Zuffenhausen – TSV Uhlbach 3:2

Was für ein Krimi an der Schlotwiese! Der TV89 Zuffenhausen startete bärenstark: Sergio Mavinga besorgte in der 22. Minute die Führung zum 1:0, und Erdem Erarslan erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Doch Uhlbach bewies Moral und kam durch Joshua Menger in der 45. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer – genau zur richtigen Zeit. In der zweiten Halbzeit war es erneut Sergio Mavinga, der in der 67. Minute mit seinem zweiten Tor auf 3:1 stellte. Uhlbach gab sich nicht geschlagen und machte es durch einen verwandelten Foulelfmeter von Marc Kevin Thöne in der 71. Minute zum 3:2 noch einmal richtig spannend. Am Ende rettete Zuffenhausen den knappen Vorsprung mit viel Herzblut über die Zeit.

Türkspor Stuttgart – TSVgg Stuttgart-Münster 6:0

Das war eine Machtdemonstration von Türkspor! Die Zuschauer sahen ein Torfestival, das in der 30. Minute durch Ugur Capar mit dem 1:0 eingeleitet wurde. Nach der Pause brachen bei den Gästen aus Münster alle Dämme. Shkemb Miftari schlug in der 58. Minute zum 2:0 zu, bevor er in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 erhöhte. Nur sechzig Sekunden später, in der 76. Minute, markierte Emir Dogansoy das 4:0. Ein unglückliches Eigentor von Vadim Kromm in der 81. Minute schraubte das Ergebnis auf 5:0, ehe Emir Dogansoy in der 84. Minute mit seinem zweiten Tor den 6:0-Endstand perfekt machte.

OFK Beograd Stuttgart – SportKultur Stuttgart 3:1

Ein Spiel, das vor allem durch eine starke zweite Halbzeit der Hausherren geprägt war. Zunächst gingen die Gäste der SportKultur durch Mert Sönmez in der 37. Minute mit 0:1 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Nikola Lakovic: Mit einem Doppelschlag in der 47. Minute und nur zwei Minuten später per Foulelfmeter in der 49. Minute drehte er die Partie fast im Alleingang auf 2:1. Den Schlusspunkt in einer emotionalen Begegnung setzte Nikola Marko Sijakovic tief in der Nachspielzeit in der 97. Minute (90.+7) zum 3:1-Endstand.

SG Stuttgart West – TV Zazenhausen 0:1

In einer defensiv geprägten Partie in Stuttgart-West war Geduld das oberste Gebot. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld, und Torchancen waren Mangelware. Als sich bereits alles auf eine torlose Punkteteilung eingestellt hatte, gab es in der Schlussphase die entscheidende Szene: Ein Pfiff, ein Strafstoß – und Mike Hepfer behielt in der 83. Minute die Nerven. Er verwandelte den Foulelfmeter zum 0:1-Siegtreffer für den TV Zazenhausen und stürzte die Gastgeber in eine bittere Heimniederlage.

SG Weilimdorf – TSV Weilimdorf II 4:1

Im mannschaftsinternen Duell war Argon Gaxherri der alles überragende Akteur. Er schockte die Zweitvertretung mit einem Doppelschlag in der 11. Minute und der 13. Minute zur frühen 2:0-Führung. Zwar verkürzte Chrysowalandis Kugiumtzidis in der 20. Minute auf 2:1, doch die SG blieb spielbestimmend. In der Schlussphase machte Argon Gaxherri seinen Hattrick perfekt, als er in der 80. Minute einen Handelfmeter sicher zum 3:1 verwandelte. Den Schlusspunkt setzte Martin Schdanowitsch in der 90. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – SV Prag Stuttgart 2:1

Ein hart umkämpfter Heimsieg für Mühlhausen! Ahmed Nasser brachte die Gastgeber in der 39. Minute mit 1:0 in Führung, doch der SV Prag Stuttgart kam motiviert aus der Kabine und glich durch Peter Brunner in der 55. Minute zum 1:1 aus. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf den Siegtreffer drängten. Das glücklichere Ende hatte schließlich der TSV: Ioannis Tsengelidis markierte in der 82. Minute das viel umjubelte 2:1 und sicherte seiner Mannschaft damit die volle Punkteausbeute.

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Kreisliga A2:

SpVgg 1887 Möhringen – KV Plieningen 4:2

In Möhringen erlebten die Fans eine packende Partie, die vor allem durch Strafstoßentscheidungen geprägt war. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart, als Nils Munz bereits in der 6. Minute zum 1:0 einnetzte. Plieningen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Trevor Samuel Munala in der 16. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Die Vorentscheidung fiel noch vor der Pause: Etienne Friedrich verwandelte in der 35. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung, und nur zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Philipp Nägele (37. Minute) auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel machte es Luka Blazevic (56. Minute) mit dem 3:2 noch einmal spannend. In einer hitzigen Schlussphase sah Plieningens Kevin Gawecki in der 64. Minute die Gelb-Rote Karte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Ercan Cakir, der in der 70. Minute einen weiteren Foulelfmeter sicher zum 4:2-Endstand verwandelte.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – SV Vaihingen II 8:1

Vor 80 Zuschauern begann die Partie mit einem regelrechten Schock für die Hausherren, als Julian Borgia die Vaihinger Reserve bereits in der 3. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Doch was dann folgte, war eine offensive Urgewalt der Waldebene, die das Spiel in eine einseitige Machtdemonstration verwandelte.

Zwei Spieler teilten sich dabei fast brüderlich die Hauptrolle: Leon Cesarano glich in der 40. Minute aus, bevor Ioannis Potsou in der 44. Minute die Partie komplett drehte. Nach der Pause brachen alle Dämme. Leon Cesarano legte in der 49. Minute und 54. Minute nach, während Ioannis Potsou mit einem unglaublichen Lauf in der 51. Minute, 58. Minute und 72. Minute sein Torkonto auf insgesamt vier Treffer schraubte. Den Schlusspunkt unter diesen berauschenden Nachmittag setzte Leo Christ in der 87. Minute zum 8:1-Endstand.

TSV Rohr Stuttgart – TSV Heumaden 5:2

In Rohr bekamen die Zuschauer ein torreiches Spektakel geboten, das vor allem in der zweiten Halbzeit so richtig Fahrt aufnahm. Azez Koriesh brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung, doch Luis Grünenwald glich kurz nach dem Seitenwechsel in der 50. Minute zum 1:1 aus.

Dann folgte eine furiose Phase der Rohrer: Ismail Seker (63. Minute) und Samir Ramic (67. Minute) stellten auf 3:1. Heumaden gab nicht auf und kam durch den zweiten Treffer von Luis Grünenwald, der in der 70. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, noch einmal heran. Doch die Hoffnung währte keine sechzig Sekunden: Kai Hauner schlug in der 71. Minute postwendend zum 4:2 zurück. In der Schlussphase krönte Chris Bruker (83. Minute) die Leistung der Heimelf mit dem Tor zum 5:2-Endstand.

SV Hoffeld – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 0:1

In Hoffeld entwickelte sich vor 80 Zuschauern ein echtes Geduldsspiel, das von taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägt war. Über eine Stunde lang schenkten sich beide Mannschaften nichts, und Torchancen waren auf beiden Seiten hart erkämpft. Die Entscheidung in dieser nervenaufreibenden Begegnung fiel schließlich vom Punkt: In der 60. Minute behielt Vladimiros Gkiagkiaev die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 0:1. Hoffeld rannte in der Schlussphase unermüdlich an, konnte das Bollwerk der Gäste jedoch nicht mehr knacken.

MK Makedonija Stuttgart – ABV Stuttgart 2:2

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in diesem Duell auf Augenhöhe. Zunächst gingen die Gäste des ABV durch Leon Pachonick in der 21. Minute mit 0:1 in Führung. Makedonija schüttelte sich kurz und kam durch Aleksandar Stoilov in der 36. Minute zum Ausgleich. Direkt nach dem Seitenwechsel schien das Spiel endgültig zugunsten der Hausherren zu kippen, als Nikola Martic in der 50. Minute das 2:1 erzielte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Blessing Omoregie markierte in der 64. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand. In der verbleibenden Zeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei der Punkteteilung.

TV Kemnat – SpVgg Stetten/Filder 0:6

Dieser Nachmittag in Kemnat gehörte einem einzigen Mann, der eine Leistung für die Geschichtsbücher ablieferte. Nachdem Tim Fischer die SpVgg Stetten/Filder bereits in der 17. Minute mit 0:1 in Führung gebracht hatte, startete die unglaubliche Show von Robin Hock.

Mit einer Kaltschnäuzigkeit, die ihresgleichen sucht, erzielte Robin Hock in der 19. Minute, 39. Minute und 45. Minute einen lupenreinen Hattrick zur Pausenführung. Wer dachte, er hätte im zweiten Durchgang genug, sah sich getäuscht. In der 73. Minute und der 81. Minute legte er zwei weitere Treffer nach und schraubte sein persönliches Konto auf unfassbare fünf Tore hoch. Ein denkwürdiger 0:6-Auswärtssieg, der Kemnat völlig fassungslos zurückließ.

FV Germania Degerloch – KF Kosova Bernhausen 4:0

Vor 100 Zuschauern untermauerte Germania Degerloch ihre Ambitionen mit einem souveränen Heimsieg. Lange Zeit konnte Kosova Bernhausen die Partie offen halten, doch Tibor Hofmann brach in der 38. Minute den Bann und erzielte die 1:0-Führung.

Im zweiten Durchgang dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Degerloch den Sack endgültig zumachte. Marvin Kuhn avancierte zum Matchwinner, indem er in der 74. Minute auf 2:0 erhöhte und in der 85. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 für die endgültige Entscheidung sorgte. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Lukas Großmann pünktlich in der 90. Minute.

SV Sillenbuch – Sportfreunde Stuttgart 5:0

Der SV Sillenbuch ließ vor heimischem Publikum von der ersten Minute an keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Besonders Dennis Dietsche erwischte einen Sahnetag und stellte die Weichen mit einem Doppelpack in der 10. Minute und der 27. Minute früh auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel blieb Sillenbuch am Drücker: Max Auhagen erhöhte in der 49. Minute auf 3:0, bevor Jonas Fischer (65. Minute) und Jacob Harder (70. Minute) das Ergebnis auf den deutlichen 5:0-Endstand schraubten. Eine souveräne Vorstellung, bei der die Sportfreunde zu keinem Zeitpunkt ein Mittel gegen die Sillenbucher Offensive fanden.

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Kreisliga A3:

Spvgg. Holzgerlingen II – TV Gültstein 3:3

In Holzgerlingen erlebten die Fans ein wahres Wechselbad der Gefühle. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart, als Maik Nold bereits in der 7. Minute zum 1:0 einnetzte. Gültstein zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Tobias Lutz in der 18. Minute zum Ausgleich. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug Holzgerlingen erneut zu: Kay Niklas Beck markierte in der 46. Minute das 2:1. Doch die Führung hielt nicht lange, denn Jean Briliant Binje glich in der 54. Minute erneut für die Gäste aus. Als Jonathan Chidera Udeh in der 75. Minute das 3:2 erzielte, sah alles nach einem Heimsieg aus, doch der TV Gültstein bewies Moral: Fabian Michel sicherte seinem Team in der 80. Minute mit dem Treffer zum 3:3 einen Punkt in diesem packenden Duell.

TSV Waldenbuch – Spvgg Aidlingen 2:6

Die Spvgg Aidlingen lieferte in Waldenbuch eine offensive Machtdemonstration ab. Bereits im ersten Durchgang stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Leon Weinbrenner (13. Minute), Tim Oehler (23. Minute) und Johannes Rott (29. Minute) sorgten für eine komfortable 0:3-Pausenführung. Waldenbuch kam zwar mit viel Schwung aus der Kabine und verkürzte durch Philipp Müller (46. Minute) und einen von Philipp Schott (51. Minute) verwandelten Foulelfmeter auf 2:3, doch die Hoffnung währte nur kurz. Aidlingen schlug eiskalt zurück: Erneut Johannes Rott (54. Minute), Leon Weinbrenner (66. Minute) und Tim Oehler (71. Minute) schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 2:6-Endstand hoch.

VfL Sindelfingen II – SV Oberjesingen 2:3

In einer hart umkämpften Partie behielt der SV Oberjesingen das glücklichere Ende für sich. Muhammed Uyar brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Dorlir Morina drehte die Partie zunächst für Sindelfingen (32. Minute), doch Florentin Cheuffa Ngayawou markierte fast im Gegenzug in der 36. Minute das 1:1. Im zweiten Durchgang blieb es dramatisch: Marco Völler glich für die Hausherren per Foulelfmeter in der 65. Minute zum 2:2 aus, doch der Held des Tages hieß erneut Muhammed Uyar. In der 74. Minute erzielte er seinen zweiten Treffer zum 2:3 und sicherte Oberjesingen damit die drei Punkte.

TV Altdorf – SV Böblingen II 6:1

Ein Schützenfest bekamen die Zuschauer in Altdorf geboten. Die Heimelf dominierte das Geschehen gegen die Böblinger Reserve fast nach Belieben. Luca Zipperer eröffnete in der 17. Minute den Torreigen. Nach der Pause brachen bei den Gästen alle Dämme: Sandro Sieger (55. Minute) und Fatih Colak (62. Minute) erhöhten auf 3:0. Zwar gelang Ognjen Biberov in der 75. Minute der Ehrentreffer zum 3:1, doch Altdorf antwortete wütend. Erneut Fatih Colak (78. Minute), Qendrim Jaha (82. Minute) und schließlich Dimitri Mentis (88. Minute) schraubten das Resultat auf ein beeindruckendes 6:1.

TSV Kuppingen – Türk. SV Herrenberg 1:3

Der Türkische SV Herrenberg untermauerte seine Ambitionen mit einem souveränen Auswärtssieg in Kuppingen. Oguz Yüksel brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung. Kuppingen kam zwar kurz nach der Pause durch Nick Prokein (47. Minute) zum Ausgleich, doch in der Schlussphase erwies sich Herrenberg als das abgeklärtere Team. Wieder war es Oguz Yüksel, der in der 79. Minute zur Stelle war und das 1:2 markierte. Den Schlusspunkt setzte Hakan Güney in der 88. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand.

SV Magstadt – GSV Maichingen II 3:2

Was für ein Krimi in Magstadt! Maichingen ging zweimal in Führung, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Leandro Orfeo eröffnete in der 25. Minute für die Gäste, doch David Juric glich direkt nach dem Seitenwechsel (47. Minute) aus. Nur fünf Minuten später brachte Marc Hohenstein (52. Minute) Maichingen erneut in Front. Magstadt bewies jedoch einen unglaublichen Kampfgeist: Erneut war es David Juric, der in der 69. Minute den Ausgleich erzielte. Als sich alles auf ein Remis eingestellt hatte, schlug Medin Gerzic in der 88. Minute zu und versetzte die Magstadter Fans mit dem 3:2-Siegtreffer in Jubel.

TV Nebringen – FSV Deufringen 0:2

Der FSV Deufringen sicherte sich in Nebringen einen Auswärtssieg. Die Gäste standen defensiv sicher und nutzten ihre Chancen eiskalt. Thilo Gerke brachte Deufringen in der 31. Minute in Führung und sorgte für Sicherheit im Spiel der Gäste. Kurz nach dem Wiederanpfiff folgte die Vorentscheidung: Oliver Ries behielt in der 49. Minute die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 0:2. Nebringen bemühte sich in der Folge zwar redlich, fand aber kein Mittel gegen das Deufringer Bollwerk.

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