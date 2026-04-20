Türkspor Stuttgart jubelt, FSV Waldebene siegt 8:1, TV Altdorf glänzt

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Möhringen erlebten die Fans eine packende Partie, die vor allem durch Strafstoßentscheidungen geprägt war. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart, als Nils Munz bereits in der 6. Minute zum 1:0 einnetzte. Plieningen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Trevor Samuel Munala in der 16. Minute zum 1:1-Ausgleich.
Die Vorentscheidung fiel noch vor der Pause: Etienne Friedrich verwandelte in der 35. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung, und nur zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Philipp Nägele (37. Minute) auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel machte es Luka Blazevic (56. Minute) mit dem 3:2 noch einmal spannend. In einer hitzigen Schlussphase sah Plieningens Kevin Gawecki in der 64. Minute die Gelb-Rote Karte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Ercan Cakir, der in der 70. Minute einen weiteren Foulelfmeter sicher zum 4:2-Endstand verwandelte.
Vor 80 Zuschauern begann die Partie mit einem regelrechten Schock für die Hausherren, als Julian Borgia die Vaihinger Reserve bereits in der 3. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Doch was dann folgte, war eine offensive Urgewalt der Waldebene, die das Spiel in eine einseitige Machtdemonstration verwandelte.
Zwei Spieler teilten sich dabei fast brüderlich die Hauptrolle: Leon Cesarano glich in der 40. Minute aus, bevor Ioannis Potsou in der 44. Minute die Partie komplett drehte. Nach der Pause brachen alle Dämme. Leon Cesarano legte in der 49. Minute und 54. Minute nach, während Ioannis Potsou mit einem unglaublichen Lauf in der 51. Minute, 58. Minute und 72. Minute sein Torkonto auf insgesamt vier Treffer schraubte. Den Schlusspunkt unter diesen berauschenden Nachmittag setzte Leo Christ in der 87. Minute zum 8:1-Endstand.
In Rohr bekamen die Zuschauer ein torreiches Spektakel geboten, das vor allem in der zweiten Halbzeit so richtig Fahrt aufnahm. Azez Koriesh brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung, doch Luis Grünenwald glich kurz nach dem Seitenwechsel in der 50. Minute zum 1:1 aus.
Dann folgte eine furiose Phase der Rohrer: Ismail Seker (63. Minute) und Samir Ramic (67. Minute) stellten auf 3:1. Heumaden gab nicht auf und kam durch den zweiten Treffer von Luis Grünenwald, der in der 70. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, noch einmal heran. Doch die Hoffnung währte keine sechzig Sekunden: Kai Hauner schlug in der 71. Minute postwendend zum 4:2 zurück. In der Schlussphase krönte Chris Bruker (83. Minute) die Leistung der Heimelf mit dem Tor zum 5:2-Endstand.
In Hoffeld entwickelte sich vor 80 Zuschauern ein echtes Geduldsspiel, das von taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägt war. Über eine Stunde lang schenkten sich beide Mannschaften nichts, und Torchancen waren auf beiden Seiten hart erkämpft. Die Entscheidung in dieser nervenaufreibenden Begegnung fiel schließlich vom Punkt: In der 60. Minute behielt Vladimiros Gkiagkiaev die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 0:1. Hoffeld rannte in der Schlussphase unermüdlich an, konnte das Bollwerk der Gäste jedoch nicht mehr knacken.
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in diesem Duell auf Augenhöhe. Zunächst gingen die Gäste des ABV durch Leon Pachonick in der 21. Minute mit 0:1 in Führung. Makedonija schüttelte sich kurz und kam durch Aleksandar Stoilov in der 36. Minute zum Ausgleich. Direkt nach dem Seitenwechsel schien das Spiel endgültig zugunsten der Hausherren zu kippen, als Nikola Martic in der 50. Minute das 2:1 erzielte. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Blessing Omoregie markierte in der 64. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand. In der verbleibenden Zeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei der Punkteteilung.
Dieser Nachmittag in Kemnat gehörte einem einzigen Mann, der eine Leistung für die Geschichtsbücher ablieferte. Nachdem Tim Fischer die SpVgg Stetten/Filder bereits in der 17. Minute mit 0:1 in Führung gebracht hatte, startete die unglaubliche Show von Robin Hock.
Mit einer Kaltschnäuzigkeit, die ihresgleichen sucht, erzielte Robin Hock in der 19. Minute, 39. Minute und 45. Minute einen lupenreinen Hattrick zur Pausenführung. Wer dachte, er hätte im zweiten Durchgang genug, sah sich getäuscht. In der 73. Minute und der 81. Minute legte er zwei weitere Treffer nach und schraubte sein persönliches Konto auf unfassbare fünf Tore hoch. Ein denkwürdiger 0:6-Auswärtssieg, der Kemnat völlig fassungslos zurückließ.
Vor 100 Zuschauern untermauerte Germania Degerloch ihre Ambitionen mit einem souveränen Heimsieg. Lange Zeit konnte Kosova Bernhausen die Partie offen halten, doch Tibor Hofmann brach in der 38. Minute den Bann und erzielte die 1:0-Führung.
Im zweiten Durchgang dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Degerloch den Sack endgültig zumachte. Marvin Kuhn avancierte zum Matchwinner, indem er in der 74. Minute auf 2:0 erhöhte und in der 85. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 für die endgültige Entscheidung sorgte. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Lukas Großmann pünktlich in der 90. Minute.
Der SV Sillenbuch ließ vor heimischem Publikum von der ersten Minute an keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Besonders Dennis Dietsche erwischte einen Sahnetag und stellte die Weichen mit einem Doppelpack in der 10. Minute und der 27. Minute früh auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel blieb Sillenbuch am Drücker: Max Auhagen erhöhte in der 49. Minute auf 3:0, bevor Jonas Fischer (65. Minute) und Jacob Harder (70. Minute) das Ergebnis auf den deutlichen 5:0-Endstand schraubten. Eine souveräne Vorstellung, bei der die Sportfreunde zu keinem Zeitpunkt ein Mittel gegen die Sillenbucher Offensive fanden.
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In Holzgerlingen erlebten die Fans ein wahres Wechselbad der Gefühle. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart, als Maik Nold bereits in der 7. Minute zum 1:0 einnetzte. Gültstein zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Tobias Lutz in der 18. Minute zum Ausgleich. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug Holzgerlingen erneut zu: Kay Niklas Beck markierte in der 46. Minute das 2:1. Doch die Führung hielt nicht lange, denn Jean Briliant Binje glich in der 54. Minute erneut für die Gäste aus. Als Jonathan Chidera Udeh in der 75. Minute das 3:2 erzielte, sah alles nach einem Heimsieg aus, doch der TV Gültstein bewies Moral: Fabian Michel sicherte seinem Team in der 80. Minute mit dem Treffer zum 3:3 einen Punkt in diesem packenden Duell.
Die Spvgg Aidlingen lieferte in Waldenbuch eine offensive Machtdemonstration ab. Bereits im ersten Durchgang stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Leon Weinbrenner (13. Minute), Tim Oehler (23. Minute) und Johannes Rott (29. Minute) sorgten für eine komfortable 0:3-Pausenführung. Waldenbuch kam zwar mit viel Schwung aus der Kabine und verkürzte durch Philipp Müller (46. Minute) und einen von Philipp Schott (51. Minute) verwandelten Foulelfmeter auf 2:3, doch die Hoffnung währte nur kurz. Aidlingen schlug eiskalt zurück: Erneut Johannes Rott (54. Minute), Leon Weinbrenner (66. Minute) und Tim Oehler (71. Minute) schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 2:6-Endstand hoch.
In einer hart umkämpften Partie behielt der SV Oberjesingen das glücklichere Ende für sich. Muhammed Uyar brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Dorlir Morina drehte die Partie zunächst für Sindelfingen (32. Minute), doch Florentin Cheuffa Ngayawou markierte fast im Gegenzug in der 36. Minute das 1:1. Im zweiten Durchgang blieb es dramatisch: Marco Völler glich für die Hausherren per Foulelfmeter in der 65. Minute zum 2:2 aus, doch der Held des Tages hieß erneut Muhammed Uyar. In der 74. Minute erzielte er seinen zweiten Treffer zum 2:3 und sicherte Oberjesingen damit die drei Punkte.
Ein Schützenfest bekamen die Zuschauer in Altdorf geboten. Die Heimelf dominierte das Geschehen gegen die Böblinger Reserve fast nach Belieben. Luca Zipperer eröffnete in der 17. Minute den Torreigen. Nach der Pause brachen bei den Gästen alle Dämme: Sandro Sieger (55. Minute) und Fatih Colak (62. Minute) erhöhten auf 3:0. Zwar gelang Ognjen Biberov in der 75. Minute der Ehrentreffer zum 3:1, doch Altdorf antwortete wütend. Erneut Fatih Colak (78. Minute), Qendrim Jaha (82. Minute) und schließlich Dimitri Mentis (88. Minute) schraubten das Resultat auf ein beeindruckendes 6:1.
Der Türkische SV Herrenberg untermauerte seine Ambitionen mit einem souveränen Auswärtssieg in Kuppingen. Oguz Yüksel brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung. Kuppingen kam zwar kurz nach der Pause durch Nick Prokein (47. Minute) zum Ausgleich, doch in der Schlussphase erwies sich Herrenberg als das abgeklärtere Team. Wieder war es Oguz Yüksel, der in der 79. Minute zur Stelle war und das 1:2 markierte. Den Schlusspunkt setzte Hakan Güney in der 88. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand.
Was für ein Krimi in Magstadt! Maichingen ging zweimal in Führung, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Leandro Orfeo eröffnete in der 25. Minute für die Gäste, doch David Juric glich direkt nach dem Seitenwechsel (47. Minute) aus. Nur fünf Minuten später brachte Marc Hohenstein (52. Minute) Maichingen erneut in Front. Magstadt bewies jedoch einen unglaublichen Kampfgeist: Erneut war es David Juric, der in der 69. Minute den Ausgleich erzielte. Als sich alles auf ein Remis eingestellt hatte, schlug Medin Gerzic in der 88. Minute zu und versetzte die Magstadter Fans mit dem 3:2-Siegtreffer in Jubel.
Der FSV Deufringen sicherte sich in Nebringen einen Auswärtssieg. Die Gäste standen defensiv sicher und nutzten ihre Chancen eiskalt. Thilo Gerke brachte Deufringen in der 31. Minute in Führung und sorgte für Sicherheit im Spiel der Gäste. Kurz nach dem Wiederanpfiff folgte die Vorentscheidung: Oliver Ries behielt in der 49. Minute die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 0:2. Nebringen bemühte sich in der Folge zwar redlich, fand aber kein Mittel gegen das Deufringer Bollwerk.
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