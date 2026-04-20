Türkspor Stuttgart jubelt, FSV Waldebene siegt 8:1, TV Altdorf glänzt

TB Untertürkheim – SC Stammheim 3:1

In Untertürkheim herrschte beste Stimmung, als die Hausherren einen souveränen Heimsieg einfuhren. Den Grundstein legte Yannick Riess-Morales bereits in der 21. Minute, als er die Führung zum 1:0 markierte. Nach dem Seitenwechsel wurde es kurzzeitig turbulent: Zunächst erhöhte Enes Düzgün in der 50. Minute auf 2:0, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Zeigerumdrehungen später, in der 52. Minute, verkürzte Nikitas Skordoulis auf 2:1 und keimte Hoffnung beim SC Stammheim auf. Diese hielt jedoch nur kurz, denn Robin Wittmann stellte in der 59. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her und sicherte dem TBU damit endgültig die drei Punkte.

Sportvg Feuerbach – SSV Zuffenhausen 0:3

Im Duell zwischen Feuerbach und Zuffenhausen zeigten die Gäste eine beeindruckende Abgeklärtheit. Kurz vor dem Pausenpfiff in der 41. Minute brachte Erdem Akcan den SSV per Foulelfmeter mit 0:1 in Front. Dieser Treffer zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt hinterließ Wirkung. Direkt nach dem Wiederanpfiff, in der 50. Minute, legte Freddy Junior Lopez Mendoza das 0:2 nach. Feuerbach bemühte sich zwar um den Anschluss, kam aber gegen die stabil stehende Defensive nicht an. In der 79. Minute machte Max Weinmann mit dem 0:3 endgültig den Deckel auf diese einseitige Partie.

TV89 Zuffenhausen – TSV Uhlbach 3:2

Was für ein Krimi an der Schlotwiese! Der TV89 Zuffenhausen startete bärenstark: Sergio Mavinga besorgte in der 22. Minute die Führung zum 1:0, und Erdem Erarslan erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Doch Uhlbach bewies Moral und kam durch Joshua Menger in der 45. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer – genau zur richtigen Zeit. In der zweiten Halbzeit war es erneut Sergio Mavinga, der in der 67. Minute mit seinem zweiten Tor auf 3:1 stellte. Uhlbach gab sich nicht geschlagen und machte es durch einen verwandelten Foulelfmeter von Marc Kevin Thöne in der 71. Minute zum 3:2 noch einmal richtig spannend. Am Ende rettete Zuffenhausen den knappen Vorsprung mit viel Herzblut über die Zeit.

Türkspor Stuttgart – TSVgg Stuttgart-Münster 6:0

Das war eine Machtdemonstration von Türkspor! Die Zuschauer sahen ein Torfestival, das in der 30. Minute durch Ugur Capar mit dem 1:0 eingeleitet wurde. Nach der Pause brachen bei den Gästen aus Münster alle Dämme. Shkemb Miftari schlug in der 58. Minute zum 2:0 zu, bevor er in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 erhöhte. Nur sechzig Sekunden später, in der 76. Minute, markierte Emir Dogansoy das 4:0. Ein unglückliches Eigentor von Vadim Kromm in der 81. Minute schraubte das Ergebnis auf 5:0, ehe Emir Dogansoy in der 84. Minute mit seinem zweiten Tor den 6:0-Endstand perfekt machte.

OFK Beograd Stuttgart – SportKultur Stuttgart 3:1

Ein Spiel, das vor allem durch eine starke zweite Halbzeit der Hausherren geprägt war. Zunächst gingen die Gäste der SportKultur durch Mert Sönmez in der 37. Minute mit 0:1 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Nikola Lakovic: Mit einem Doppelschlag in der 47. Minute und nur zwei Minuten später per Foulelfmeter in der 49. Minute drehte er die Partie fast im Alleingang auf 2:1. Den Schlusspunkt in einer emotionalen Begegnung setzte Nikola Marko Sijakovic tief in der Nachspielzeit in der 97. Minute (90.+7) zum 3:1-Endstand.

SG Stuttgart West – TV Zazenhausen 0:1

In einer defensiv geprägten Partie in Stuttgart-West war Geduld das oberste Gebot. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld, und Torchancen waren Mangelware. Als sich bereits alles auf eine torlose Punkteteilung eingestellt hatte, gab es in der Schlussphase die entscheidende Szene: Ein Pfiff, ein Strafstoß – und Mike Hepfer behielt in der 83. Minute die Nerven. Er verwandelte den Foulelfmeter zum 0:1-Siegtreffer für den TV Zazenhausen und stürzte die Gastgeber in eine bittere Heimniederlage.

SG Weilimdorf – TSV Weilimdorf II 4:1

Im mannschaftsinternen Duell war Argon Gaxherri der alles überragende Akteur. Er schockte die Zweitvertretung mit einem Doppelschlag in der 11. Minute und der 13. Minute zur frühen 2:0-Führung. Zwar verkürzte Chrysowalandis Kugiumtzidis in der 20. Minute auf 2:1, doch die SG blieb spielbestimmend. In der Schlussphase machte Argon Gaxherri seinen Hattrick perfekt, als er in der 80. Minute einen Handelfmeter sicher zum 3:1 verwandelte. Den Schlusspunkt setzte Martin Schdanowitsch in der 90. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – SV Prag Stuttgart 2:1

Ein hart umkämpfter Heimsieg für Mühlhausen! Ahmed Nasser brachte die Gastgeber in der 39. Minute mit 1:0 in Führung, doch der SV Prag Stuttgart kam motiviert aus der Kabine und glich durch Peter Brunner in der 55. Minute zum 1:1 aus. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf den Siegtreffer drängten. Das glücklichere Ende hatte schließlich der TSV: Ioannis Tsengelidis markierte in der 82. Minute das viel umjubelte 2:1 und sicherte seiner Mannschaft damit die volle Punkteausbeute.