Türkspor Stuttgart beim 6:1 top, TSC Kornwestheim gewinnt Torfestival

TV89 Zuffenhausen – SportKultur Stuttgart 3:1

Der TV89 Zuffenhausen erwischte den besseren Start und ging schon in der 4. Minute durch Sergio Mavinga in Führung. Noch vor der Pause erhöhte erneut Mavinga (37.) auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Elias Tweneboa in der 52. Minute kam kurz Hoffnung bei den Gästen auf, doch Thorben-Yanick Nallinger sorgte mit seinem Treffer in der 77. Minute für die Entscheidung.

OFK Beograd Stuttgart – TSV Uhlbach 5:0

Vor 120 Zuschauern zeigte OFK Beograd Stuttgart eine souveräne Leistung. Nemanja Buzdum traf in der 22. Minute zum 1:0, ehe Veljko Burazor mit einem Doppelpack (30., 54.) den Vorsprung ausbaute. Buzdum (70.) und Nikola Kupresanin (79.) setzten die Schlusspunkte zu einem klaren 5:0-Erfolg.

Türkspor Stuttgart – SV Prag Stuttgart 6:1

Ein Torfestival erlebten die 50 Zuschauer in Stuttgart. Emir Dogansoy brachte Türkspor früh in Führung (4.), doch Henry König glich in der 18. Minute aus. Isa Bozkurt (28.) und Ugur Capar (41.) brachten Türkspor wieder auf Kurs. Nach der Pause legte Capar (46.) nach, bevor Dogansoy mit zwei weiteren Treffern (49., 78.) das Ergebnis auf 6:1 hochschraubte. In der 90. Minute sah Alexander Radebach vom SV Prag Stuttgart Gelb-Rot. Kurz darauf vergab Emir Dogansoy einen Foulelfmeter.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – TSV Weilimdorf II 2:1

Schon in der 3. Minute brachte Marko Sorgic die Gastgeber in Führung, ehe Fabiano Gugjolli in der 30. Minute auf 2:0 erhöhte. Emir Ataman konnte in der 85. Minute für Weilimdorf II nur noch den Anschlusstreffer erzielen.

TB Untertürkheim – Sportvg Feuerbach 2:5

Sportvg Feuerbach dominierte die Partie von Beginn an. Luca Lombardi (32.) und Alexis Moissidis (41.) stellten bereits zur Pause auf 0:2. Nach weiteren Treffern von Moise Nyamuisi (72.) und Marin Pranjic (76.) lag Feuerbach komfortabel vorne. Die Gastgeber verkürzten durch Amadou Camara (80.) und Tobias Kärcher (83.), doch Emre Balci (86.) machte mit dem 5:2 den Auswärtssieg perfekt.

SG Stuttgart West – SSV Zuffenhausen 3:3

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell. Jonathan Derichs brachte Stuttgart West in der 21. Minute in Führung. Oktay Yilmaz (38.) und Moustapha Kallo (43.) drehten die Partie für den SSV Zuffenhausen. Doch Benedikt Goos schlug mit einem Doppelpack (68., 74.) zurück. In der 88. Minute rettete Orhun Öztürk mit seinem Treffer das 3:3-Unentschieden für die Gäste.

SG Weilimdorf – TSV Mühlhausen/Stuttgart 4:2

Die SG Weilimdorf legte los wie die Feuerwehr: Anton Dietzhausen traf in der 15. und 19. Minute zur 2:0-Führung. Daniel Gonzalez (29.) und Elmen Ese (35.) glichen noch vor der Pause für Mühlhausen aus. In der zweiten Hälfte erzielte Ioannis Nedos (52.) das 3:2, ehe Argon Gaxherri (65.) den Heimsieg perfekt machte. In der 46. Minute sah Finn Kanthak von der SG Weilimdorf die Rote Karte.