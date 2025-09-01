 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Türkspor Stuttgart beim 6:1 top, TSC Kornwestheim gewinnt Torfestival

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

TV89 Zuffenhausen – SportKultur Stuttgart 3:1
Der TV89 Zuffenhausen erwischte den besseren Start und ging schon in der 4. Minute durch Sergio Mavinga in Führung. Noch vor der Pause erhöhte erneut Mavinga (37.) auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Elias Tweneboa in der 52. Minute kam kurz Hoffnung bei den Gästen auf, doch Thorben-Yanick Nallinger sorgte mit seinem Treffer in der 77. Minute für die Entscheidung.

OFK Beograd Stuttgart – TSV Uhlbach 5:0
Vor 120 Zuschauern zeigte OFK Beograd Stuttgart eine souveräne Leistung. Nemanja Buzdum traf in der 22. Minute zum 1:0, ehe Veljko Burazor mit einem Doppelpack (30., 54.) den Vorsprung ausbaute. Buzdum (70.) und Nikola Kupresanin (79.) setzten die Schlusspunkte zu einem klaren 5:0-Erfolg.

Türkspor Stuttgart – SV Prag Stuttgart 6:1
Ein Torfestival erlebten die 50 Zuschauer in Stuttgart. Emir Dogansoy brachte Türkspor früh in Führung (4.), doch Henry König glich in der 18. Minute aus. Isa Bozkurt (28.) und Ugur Capar (41.) brachten Türkspor wieder auf Kurs. Nach der Pause legte Capar (46.) nach, bevor Dogansoy mit zwei weiteren Treffern (49., 78.) das Ergebnis auf 6:1 hochschraubte. In der 90. Minute sah Alexander Radebach vom SV Prag Stuttgart Gelb-Rot. Kurz darauf vergab Emir Dogansoy einen Foulelfmeter.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – TSV Weilimdorf II 2:1
Schon in der 3. Minute brachte Marko Sorgic die Gastgeber in Führung, ehe Fabiano Gugjolli in der 30. Minute auf 2:0 erhöhte. Emir Ataman konnte in der 85. Minute für Weilimdorf II nur noch den Anschlusstreffer erzielen.

TB Untertürkheim – Sportvg Feuerbach 2:5
Sportvg Feuerbach dominierte die Partie von Beginn an. Luca Lombardi (32.) und Alexis Moissidis (41.) stellten bereits zur Pause auf 0:2. Nach weiteren Treffern von Moise Nyamuisi (72.) und Marin Pranjic (76.) lag Feuerbach komfortabel vorne. Die Gastgeber verkürzten durch Amadou Camara (80.) und Tobias Kärcher (83.), doch Emre Balci (86.) machte mit dem 5:2 den Auswärtssieg perfekt.

SG Stuttgart West – SSV Zuffenhausen 3:3
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell. Jonathan Derichs brachte Stuttgart West in der 21. Minute in Führung. Oktay Yilmaz (38.) und Moustapha Kallo (43.) drehten die Partie für den SSV Zuffenhausen. Doch Benedikt Goos schlug mit einem Doppelpack (68., 74.) zurück. In der 88. Minute rettete Orhun Öztürk mit seinem Treffer das 3:3-Unentschieden für die Gäste.

SG Weilimdorf – TSV Mühlhausen/Stuttgart 4:2
Die SG Weilimdorf legte los wie die Feuerwehr: Anton Dietzhausen traf in der 15. und 19. Minute zur 2:0-Führung. Daniel Gonzalez (29.) und Elmen Ese (35.) glichen noch vor der Pause für Mühlhausen aus. In der zweiten Hälfte erzielte Ioannis Nedos (52.) das 3:2, ehe Argon Gaxherri (65.) den Heimsieg perfekt machte. In der 46. Minute sah Finn Kanthak von der SG Weilimdorf die Rote Karte.

Kreisliga A2:

TSV Rohr Stuttgart – ABV Stuttgart 0:1
Vor 56 Zuschauern entschied ein früher Treffer die Partie. In der 19. Minute brachte Valentin Loparco den ABV Stuttgart mit 1:0 in Führung. Danach verteidigten die Gäste kompakt und sicherten sich einen knappen Auswärtssieg.

MK Makedonija Stuttgart – TSV Heumaden 4:2
Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Walter Vins traf bereits in der 5. Minute per Foulelfmeter, ehe Miroslav Jeremic in der 11. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause kam der TSV Heumaden durch Luis Grünenwald (50.) wieder heran. Christian Ralevski stellte in der 74. Minute den alten Abstand wieder her. Zwar brachte Blendart Kryeziu die Gäste in der 87. Minute erneut in Schlagdistanz, doch Denis Stosik machte in der 90. Minute mit dem 4:2 alles klar.

SV Hoffeld – KF Kosova Bernhausen 1:4
Kosova Bernhausen dominierte von Beginn an. Orhan Gashi sorgte mit Treffern in der 16. und 28. Minute für eine schnelle 2:0-Führung. Elvir Gashi legte in der 51. Minute das 3:0 nach. Zwar konnte Ali Erne per Foulelfmeter in der 61. Minute auf 1:3 verkürzen, doch nur eine Minute später stellte Endi Ramadani mit dem 4:1 den Endstand her.

Sportfreunde Stuttgart – KV Plieningen 1:3
Die Gäste legten furios los: Kevin Gawecki traf in der 3. Minute zur Führung. Zwar glich Mattis Amann nur fünf Minuten später per Foulelfmeter zum 1:1 aus, doch Djellon Dragusha (36.) und Maurice Eipper (40.) sorgten noch vor der Pause für die Entscheidung zugunsten des KV Plieningen.

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – SpVgg Stetten/Filder 3:2
Ein spannendes Spiel sahen die Zuschauer in Stuttgart. Panagiotis Karastergios brachte die Hausherren in der 16. Minute in Führung, Vincenzo Grillo legte in der 38. Minute nach. Tim Fischer verkürzte kurz vor der Pause (42.), doch Ahmed Al-Dosakee stellte in der 76. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Tobias Hock per Foulelfmeter (90.+2.), doch der Anschlusstreffer kam zu spät.

SpVgg 1887 Möhringen – FSV Waldebene Stuttgart Ost 3:1
Die Partie war lange umkämpft. Maurice Ottilie brachte Möhringen kurz vor der Pause in der 45. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Andreii Shamenko in der 64. Minute konterten die Gastgeber umgehend: Nils Munz traf in der 65. Minute zur erneuten Führung, bevor Denis Agovic in der 86. Minute den 3:1-Endstand besorgte.

TV Kemnat – FV Germania Degerloch 1:3
Tibor Hofmann avancierte mit einem Dreierpack zum Matchwinner. Zunächst traf er in der 17. Minute per Foulelfmeter zum 0:1, ehe Dean Kovacevic in der 44. Minute für Kemnat ausglich. Doch Hofmann schlug in der zweiten Halbzeit erneut zu (69., 81.) und sicherte Germania Degerloch den Auswärtserfolg.

SV Sillenbuch – SV Vaihingen II 3:2
Ein packendes Duell erlebten die 80 Zuschauer. Marcel Kousol brachte die Gäste in der 5. Minute in Führung, doch Tim Schaul glich in der 33. Minute aus. Noch vor der Pause traf Tom Irion (41.) zum 1:2 aus Sicht der Gastgeber. In der zweiten Halbzeit übernahm erneut Schaul Verantwortung und erzielte in der 63. Minute den Ausgleich. Nur zwei Minuten später drehte Paul Knorr per Foulelfmeter die Partie endgültig zugunsten des SV Sillenbuch.

Kreisliga A3:

Spvgg. Holzgerlingen II – SV Böblingen II 1:1
Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen schon in der 9. Minute durch Florian Hendrik Heß in Führung. Lange sah es so aus, als könnte Holzgerlingen den knappen Vorsprung über die Zeit retten, doch in der 82. Minute sorgte Fabjon Ndreca für den späten Ausgleich der Böblinger.

GSV Maichingen II – FSV Deufringen 3:5
In einem torreichen Spiel eröffnete Timo Kschischek in der 5. Minute für die Gäste. Maichingen drehte die Partie durch zwei Treffer von Dzan Komarica (15., 28.), bevor Abdulkadir Usta in der 38. Minute ausglich. Kurz vor der Pause brachte Mick Mertens Deufringen wieder in Front, ehe Jannik Zweigart (77.) und Ephraim Mambulu (90.) die Führung ausbauten. Marco Gebhart setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 3:5.

TV Altdorf – TV Gültstein 3:1
Ein Eigentor von Niclas Ziegler brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung. Doch Altdorf zeigte Moral: Marco Rathgeb traf in der 39. und 42. Minute doppelt und drehte die Partie. Qendrim Jaha sorgte in der 50. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.

SV Magstadt – SV Oberjesingen 1:4
Magstadt hielt lange gut mit, musste sich am Ende aber klar geschlagen geben. Dominik Stojcevic brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung und legte in der 67. Minute nach. Neil Aktas erhöhte in der 79. Minute auf 3:0. Der Anschlusstreffer von Egon Werner Kuczora (82.) brachte nur kurz Hoffnung, ehe Aktas in der Nachspielzeit mit dem 4:1 alles klar machte.

Türk. SV Herrenberg – Spvgg Aidlingen 3:2
Vor 85 Zuschauern erlebten die Fans ein packendes Derby. Alp Aktepe brachte Herrenberg in der 18. Minute in Führung, Mert Köse erhöhte in der 31. Minute per Foulelfmeter. Nur eine Minute später verkürzte Johannes Rott für Aidlingen. Nach dem 3:1 durch Oguz Yüksel (51.) keimte durch Rotts zweiten Treffer in der 58. Minute erneut Spannung auf, doch die Hausherren retteten den knappen Vorsprung ins Ziel.

TSV Waldenbuch – TSV Schönaich 4:2
Die Gäste erwischten einen Blitzstart und gingen in der 4. Minute durch Felix Meyer in Führung. Waldenbuch antwortete in der 32. Minute durch Philipp Müller, doch Andreas Quindt stellte in der 39. Minute erneut die Führung für Schönaich her. Nach der Pause drehte Waldenbuch die Partie: Patrick Neumann (49.), erneut Müller (64.) und Nick Vohl (69.) sorgten für den Heimsieg.

TV Nebringen – VfL Sindelfingen II 1:0
Ein hart umkämpftes Spiel entschied ein später Treffer. In der 67. Minute erzielte Tim König das goldene Tor für die Hausherren, die sich damit drei wichtige Punkte sicherten.

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

VfB Tamm – VfB Neckarrems 1913 0:4
Die Gäste aus Neckarrems zeigten sich vor rund 100 Zuschauern in Torlaune. Bereits in der 8. Minute traf Florian Scholz zur frühen Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Paul Pommerenke auf 2:0. In der Schlussphase sorgte Aron Metzger in der 88. Minute für das 3:0, ehe erneut Paul Pommerenke in der 90. Minute den 4:0-Endstand herstellte.

TSC Kornwestheim – GSV Höpfigheim 6:3
Ein wahres Torfestival bot sich den Zuschauern in Kornwestheim. Eren Cantürk eröffnete in der 18. Minute den Torreigen, bevor Kevin Gullmann (51.) und Shahin Shahin (57.) auf 3:0 stellten. Nach dem Anschlusstreffer von Mert Aydin per Foulelfmeter (70.) legte Maden Woldezion (71.) schnell nach. Carmine Pescione (75.) erhöhte auf 5:1. In der Schlussphase verkürzten Dominik Cansu (85.) und Tim Wägerle (89.) für Höpfigheim, ehe Kevin Gullmann in der 90. Minute mit dem 6:3 den Schlusspunkt setzte.

FV Dersimspor Ludwigsburg – SGV Murr 2:4
Der SGV Murr erwischte den besseren Start: Michael Winkle traf in der 16. Minute zur Führung. Georg Barimah glich nur vier Minuten später aus, doch Christian Krauss stellte in der 29. Minute die Führung wieder her. Noch vor der Pause sorgte Haris Vrabac (39.) für das 2:2. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Christian Krauss (49.), der Murr in Front brachte, ehe Alexander Kucher (60.) mit dem 4:2 alles klar machte.

TSV Grünbühl – TSV 1899 Benningen 3:1
Die Gäste gingen in der 32. Minute durch Angelo de Capua in Führung. Kurz darauf glich Noel Beller (43.) aus. Noch vor dem Pausenpfiff drehte Daniel Schick (45.) die Partie zugunsten von Grünbühl. In der 66. Minute besorgte Pierre Williams schließlich den 3:1-Endstand.

FSV Oßweil – SKV Eglosheim 5:1
Der FSV Oßweil dominierte die Partie von Beginn an. Dustin Bölzle brachte sein Team in der 14. Minute in Führung und legte in der 39. Minute per Foulelfmeter nach. Andreas Klotz erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Anschlusstreffer von Muhammed Enes Polattimur (48.) stellten Tim Heim (60.) und erneut Dustin Bölzle per Elfmeter (90.) den 5:1-Endstand her.

TSV Affalterbach – GSV Pleidelsheim II 6:1
Affalterbach zeigte sich vor 100 Zuschauern in überragender Form. Dominik Janzer stellte mit drei Toren in der 13., 32. und 41. Minute die Weichen früh auf Sieg. Nach dem vierten Treffer durch Olade wassiou Salami (47.) gelang Jan Schneider in der 56. Minute der Ehrentreffer für Pleidelsheim. Diego Almeida Neves (59.) und Jannik Walter (65.) erhöhten anschließend auf 6:1. In der 61. Minute musste Can Copur vom GSV Pleidelsheim II nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Platz.

GSV Erdmannhausen – SV Salamander Kornwestheim II 2:2
Ein Eigentor von Marwin Wingert brachte Erdmannhausen in der 6. Minute in Führung, die Max Mäule nur eine Minute später ausglich. Philipp Heidenreich drehte die Partie in der 22. Minute zugunsten von Kornwestheim, bevor Dennis Shala in der 27. Minute den 2:2-Endstand markierte.

SG Hochberg/Hochdorf – TSV Asperg 2:2
Die Gastgeber starteten stark in die Partie: Florian Baetz (25.) und Tobias Eichhorn (29.) sorgten früh für eine 2:0-Führung. Manuel Wörner brachte Asperg in der 37. Minute wieder heran. In der Schlussphase sicherte Fabio Simone (83.) mit seinem Treffer den Gästen das 2:2-Unentschieden.

Kreisliga A2:

SV Gebersheim – TSF Ditzingen 1:1
Vor 100 Zuschauern startete Gebersheim perfekt in die Partie: Kevin Sholabomi brachte sein Team bereits in der 6. Minute in Führung. Ditzingen fand jedoch noch vor der Pause die passende Antwort – Arne Poster traf in der 40. Minute zum 1:1-Endstand.

Drita Kosova Kornwestheim – TSV Münchingen II 4:1
Drita Kosova zeigte sich eiskalt vor dem Tor. Enis Kabashi sorgte in der 45. Minute für die Führung. Nach der Pause legte Ramiz Pnishi (55.) zum 2:0 nach, bevor Yannick-Noah Kansy per Foulelfmeter (57.) auf 2:1 verkürzte. Doch die Gastgeber blieben überlegen: Sermin Zekjiri (65.) und Adrian Thaqi (71.) machten den 4:1-Heimsieg perfekt.

SKV Rutesheim (U23) II – TSV Flacht 6:0
Rutesheim II überrollte den TSV Flacht von Beginn an. Bereits in der 2. Minute eröffnete Zeyan Ahmed den Torreigen. David Feigl erhöhte mit einem Doppelpack (34., 52.) auf 3:0. Kurz darauf trugen sich auch Hannes Obert (56.), Tomas Gioia (64.) und Jay Niko Kiloko (79.) in die Torschützenliste ein und sorgten für einen deutlichen 6:0-Erfolg.

KSV Renningen – SV Leonberg/Eltingen II 1:0
In einer umkämpften Partie fiel die Entscheidung erst in der Schlussminute: Semih Gül traf in der 90. Minute und bescherte Renningen den späten, aber 1:0-Sieg.

FC Gerlingen – SpVgg Renningen 0:3
Die SpVgg Renningen zeigte sich vor dem Tor effektiv. Kaan Ekmen eröffnete in der 36. Minute den Torreigen. Nach der Pause bauten Sicheii Mulas (66.) und Lucas Benjamin Perez (72.) die Führung aus und sorgten für den klaren 3:0-Auswärtssieg.

TSV Höfingen – Spvgg Warmbronn 2:5
Die Zuschauer sahen ein torreiches Spiel. Rinor Thaqi brachte Warmbronn früh in Führung (12.), ehe Höfingen in der 25. Minute ausglich. Philipp Kindler erzielte in der 34. Minute das 2:1 für die Gäste, doch noch vor der Pause fiel erneut der Ausgleich (45.). In der zweiten Hälfte war Warmbronn jedoch klar überlegen: Philipp Kindler (48.), Rinor Thaqi (58.) und Felix Raith (74.) stellten den 5:2-Endstand her.

TSV Heimerdingen 1910 II – TV Möglingen 3:4
Ein spannendes Spiel mit wechselnder Führung bekamen die Zuschauer in Heimerdingen zu sehen. Filip Jagar traf in der 11. Minute zur Führung, doch Julian Reiser glich in der 31. Minute aus. Nach dem 2:1 durch Jagar (49.) drehte Reiser mit zwei weiteren Treffern (51., 56.) die Partie zugunsten der Gäste. Ismetcan Caglayan (75.) erhöhte auf 4:2, ehe Georgios Nestoras (87.) mit dem 3:4 noch einmal Spannung brachte. Am Ende blieb es jedoch beim knappen Auswärtssieg für Möglingen.

Kreisliga A3:

TSV Kleinglattbach – SV Hellas Bietigheim 2:3
Vor 100 Zuschauern begann die Partie mit einem frühen Schock für den TSV: In der 16. Minute sah Daniel Linder die Rote Karte. In Überzahl nutzte Hellas Bietigheim seine Chancen konsequent. Dani Da Silva traf per Foulelfmeter in der 34. Minute zur Führung und legte noch vor der Pause (43.) das 2:0 nach. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte er in der 53. Minute sogar auf 3:0. Kleinglattbach zeigte Moral: Thomas Haupt verkürzte in der 58. Minute auf 1:3, ehe Erik Herrmann in der 80. Minute mit dem 2:3 noch einmal Spannung in die Partie brachte. Am Ende blieb es jedoch beim knappen Sieg der Gäste.

TSV Ensingen – FC Mezopotamya Bietigheim 2:0
Ensingen erwischte einen Traumstart: Schon in der 5. Minute erzielte Robin Carta das 1:0. In einer umkämpften Partie hielt der TSV die knappe Führung lange, ehe Jona Köpff in der 89. Minute mit dem 2:0 den Heimsieg endgültig besiegelte.

TSV Großglattbach – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 1:3
Die Gäste aus Nussdorf/Roßwag gingen in der 22. Minute durch Denis Kerkez in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Marvin Prohaska für Großglattbach aus. In der 31. Minute stellte Julian Gayer die Führung der Gäste wieder her. Denis Kerkez sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 78. Minute für die endgültige Entscheidung und den 3:1-Erfolg der SGM.

SV Horrheim – TSV Bönnigheim 2:2
Horrheim legte los wie die Feuerwehr: Ron Räpple traf in der 7. Minute zur Führung. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Paul Aichinger in der 22. Minute den Elfmeter zum Ausgleich. In der 77. Minute brachte Marco Burkhardt den SVH erneut in Front. Doch die Gäste aus Bönnigheim gaben sich nicht geschlagen: Luigi Annunziata traf in der Nachspielzeit (90.+3) zum umjubelten 2:2-Endstand.

FV Markgröningen – TSV Enzweihingen 3:4
Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Markgröningen. Bereits in der 2. Minute brachte Maximilian Friederich die Hausherren in Führung, doch Cihat Aytac glich nur vier Minuten später aus. Kurz vor der Pause (45.) stellte David Brandstetter auf 2:1, ehe erneut Cihat Aytac in der 46. Minute ausglich. Louis Scheid (53.) und Ahmet Köle (63.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Stevan Pavalovic verkürzte in der 71. Minute noch auf 3:4, doch zu mehr reichte es nicht.

SGM Riexingen – Spvgg Bissingen 4:2
Die SGM Riexingen dominierte die Partie von Beginn an. Gabriele De Giuseppe eröffnete den Torreigen in der 13. Minute. Nur drei Minuten später sorgte ein Eigentor von Devrim Namdar für das 1:1, ehe erneut De Giuseppe in der 28. Minute für die Führung sorgte. Finley Buchenroth erhöhte in der 49. Minute auf 3:1, bevor Gabriele De Giuseppe in der 66. Minute seinen dritten Treffer erzielte. In der Schlussphase vergab Bilal Bitmez einen Strafstoß für Bissingen (52.), ehe Tolunay Sahin in der Nachspielzeit per Handelfmeter (90.+2) den 4:2-Endstand markierte.

SG Hohenhaslach/Freudental – FV Kirchheim 1:1
Die Gastgeber gingen früh in Führung: Luca-Niklas Schneider verwandelte in der 16. Minute einen Foulelfmeter sicher. Kirchheim steckte jedoch nicht auf und belohnte sich in der 55. Minute mit dem Ausgleich durch Kai Müller. In einer ausgeglichenen Partie blieb es beim 1:1.

