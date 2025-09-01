Türkspor Stuttgart beim 6:1 top, TSC Kornwestheim gewinnt Torfestival

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Kreisliga A2:
TSV Rohr Stuttgart – ABV Stuttgart 0:1
Vor 56 Zuschauern entschied ein früher Treffer die Partie. In der 19. Minute brachte Valentin Loparco den ABV Stuttgart mit 1:0 in Führung. Danach verteidigten die Gäste kompakt und sicherten sich einen knappen Auswärtssieg.
MK Makedonija Stuttgart – TSV Heumaden 4:2
Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Walter Vins traf bereits in der 5. Minute per Foulelfmeter, ehe Miroslav Jeremic in der 11. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause kam der TSV Heumaden durch Luis Grünenwald (50.) wieder heran. Christian Ralevski stellte in der 74. Minute den alten Abstand wieder her. Zwar brachte Blendart Kryeziu die Gäste in der 87. Minute erneut in Schlagdistanz, doch Denis Stosik machte in der 90. Minute mit dem 4:2 alles klar.
SV Hoffeld – KF Kosova Bernhausen 1:4
Kosova Bernhausen dominierte von Beginn an. Orhan Gashi sorgte mit Treffern in der 16. und 28. Minute für eine schnelle 2:0-Führung. Elvir Gashi legte in der 51. Minute das 3:0 nach. Zwar konnte Ali Erne per Foulelfmeter in der 61. Minute auf 1:3 verkürzen, doch nur eine Minute später stellte Endi Ramadani mit dem 4:1 den Endstand her.
Sportfreunde Stuttgart – KV Plieningen 1:3
Die Gäste legten furios los: Kevin Gawecki traf in der 3. Minute zur Führung. Zwar glich Mattis Amann nur fünf Minuten später per Foulelfmeter zum 1:1 aus, doch Djellon Dragusha (36.) und Maurice Eipper (40.) sorgten noch vor der Pause für die Entscheidung zugunsten des KV Plieningen.
GFV Ermis Metanastis Stuttgart – SpVgg Stetten/Filder 3:2
Ein spannendes Spiel sahen die Zuschauer in Stuttgart. Panagiotis Karastergios brachte die Hausherren in der 16. Minute in Führung, Vincenzo Grillo legte in der 38. Minute nach. Tim Fischer verkürzte kurz vor der Pause (42.), doch Ahmed Al-Dosakee stellte in der 76. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Tobias Hock per Foulelfmeter (90.+2.), doch der Anschlusstreffer kam zu spät.
SpVgg 1887 Möhringen – FSV Waldebene Stuttgart Ost 3:1
Die Partie war lange umkämpft. Maurice Ottilie brachte Möhringen kurz vor der Pause in der 45. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Andreii Shamenko in der 64. Minute konterten die Gastgeber umgehend: Nils Munz traf in der 65. Minute zur erneuten Führung, bevor Denis Agovic in der 86. Minute den 3:1-Endstand besorgte.
TV Kemnat – FV Germania Degerloch 1:3
Tibor Hofmann avancierte mit einem Dreierpack zum Matchwinner. Zunächst traf er in der 17. Minute per Foulelfmeter zum 0:1, ehe Dean Kovacevic in der 44. Minute für Kemnat ausglich. Doch Hofmann schlug in der zweiten Halbzeit erneut zu (69., 81.) und sicherte Germania Degerloch den Auswärtserfolg.
SV Sillenbuch – SV Vaihingen II 3:2
Ein packendes Duell erlebten die 80 Zuschauer. Marcel Kousol brachte die Gäste in der 5. Minute in Führung, doch Tim Schaul glich in der 33. Minute aus. Noch vor der Pause traf Tom Irion (41.) zum 1:2 aus Sicht der Gastgeber. In der zweiten Halbzeit übernahm erneut Schaul Verantwortung und erzielte in der 63. Minute den Ausgleich. Nur zwei Minuten später drehte Paul Knorr per Foulelfmeter die Partie endgültig zugunsten des SV Sillenbuch.
Kreisliga A3:
Spvgg. Holzgerlingen II – SV Böblingen II 1:1
Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen schon in der 9. Minute durch Florian Hendrik Heß in Führung. Lange sah es so aus, als könnte Holzgerlingen den knappen Vorsprung über die Zeit retten, doch in der 82. Minute sorgte Fabjon Ndreca für den späten Ausgleich der Böblinger.
GSV Maichingen II – FSV Deufringen 3:5
In einem torreichen Spiel eröffnete Timo Kschischek in der 5. Minute für die Gäste. Maichingen drehte die Partie durch zwei Treffer von Dzan Komarica (15., 28.), bevor Abdulkadir Usta in der 38. Minute ausglich. Kurz vor der Pause brachte Mick Mertens Deufringen wieder in Front, ehe Jannik Zweigart (77.) und Ephraim Mambulu (90.) die Führung ausbauten. Marco Gebhart setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 3:5.
TV Altdorf – TV Gültstein 3:1
Ein Eigentor von Niclas Ziegler brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung. Doch Altdorf zeigte Moral: Marco Rathgeb traf in der 39. und 42. Minute doppelt und drehte die Partie. Qendrim Jaha sorgte in der 50. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.
SV Magstadt – SV Oberjesingen 1:4
Magstadt hielt lange gut mit, musste sich am Ende aber klar geschlagen geben. Dominik Stojcevic brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung und legte in der 67. Minute nach. Neil Aktas erhöhte in der 79. Minute auf 3:0. Der Anschlusstreffer von Egon Werner Kuczora (82.) brachte nur kurz Hoffnung, ehe Aktas in der Nachspielzeit mit dem 4:1 alles klar machte.
Türk. SV Herrenberg – Spvgg Aidlingen 3:2
Vor 85 Zuschauern erlebten die Fans ein packendes Derby. Alp Aktepe brachte Herrenberg in der 18. Minute in Führung, Mert Köse erhöhte in der 31. Minute per Foulelfmeter. Nur eine Minute später verkürzte Johannes Rott für Aidlingen. Nach dem 3:1 durch Oguz Yüksel (51.) keimte durch Rotts zweiten Treffer in der 58. Minute erneut Spannung auf, doch die Hausherren retteten den knappen Vorsprung ins Ziel.
TSV Waldenbuch – TSV Schönaich 4:2
Die Gäste erwischten einen Blitzstart und gingen in der 4. Minute durch Felix Meyer in Führung. Waldenbuch antwortete in der 32. Minute durch Philipp Müller, doch Andreas Quindt stellte in der 39. Minute erneut die Führung für Schönaich her. Nach der Pause drehte Waldenbuch die Partie: Patrick Neumann (49.), erneut Müller (64.) und Nick Vohl (69.) sorgten für den Heimsieg.
TV Nebringen – VfL Sindelfingen II 1:0
Ein hart umkämpftes Spiel entschied ein später Treffer. In der 67. Minute erzielte Tim König das goldene Tor für die Hausherren, die sich damit drei wichtige Punkte sicherten.
Kreisliga A1:
