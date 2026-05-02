Türkspor spielt nur 1:1, Heimenkirch setzt seinen Lauf fort

– Foto: Otto Marx

Der SV Kressbronn setzte mit dem 2:1 gegen den FC Wangen ein dringend benötigtes Zeichen im Tabellenkeller, während der SV Mietingen beim 4:3 in Neu-Ulm einen spektakulären Auswärtssieg feierte. Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm kam in Reinstetten nicht über ein 1:1 hinaus, und der FV Olympia Laupheim holte im Derby gegen den SC Staig einen 2:0-Sieg. Auch der TSV Heimenkirch sammelte mit dem 3:1 in Biberach wichtige Punkte und konnte sich damit erstmal aus der Abstiegszone befreien.

Morgen, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 15:00 PUSH



Der FC Srbija Ulm ist mit 33 Punkten Zwölfter und steht nur einen Punkt vor der Gefahrenzone, nachdem zuletzt auf das 2:2 in Mietingen keine Befreiung brachte. Die SSG Ulm 99 geht als Tabellenzweiter mit 49 Punkten in dieses Auswärtsspiel und hat mit dem 3:1 gegen den FV Biberach die eigene Position gestärkt. Im Hinspiel gewann Ulm mit 2:0. Die Gäste haben klar die besseren Karten in diesem Stadtderby, doch Srbija will sich sicher nicht kampflos geschlagen geben.

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Das Spiel wurde aufgrund Spielermangel beim FV Bad Schussenried abgesagt.Hier das Statement des FVS: "Mit großem Bedauern müssen wir das für morgen, Samstag, geplante Spiel unserer 1. Mannschaft gegen den FV Rot-Weiß Weiler absagen. Aufgrund ein ungewöhnlich hohen Anzahl an verletzten Spielern stehen uns derzeit leider nicht genügende Spieler zu Verfügung. Diese Situation trifft uns sehr. Wir bitte um eurer Verständnis und danken euch für euren Support."---



Der TSV Neu-Ulm und der SV Mietingen lieferten sich beim 3:4 ein offenes, torreiches Spiel. Marius Meneghini (4.), Elias Weller (32.) und Robin Ertle (43.) brachten die Gäste früh deutlich nach vorn, ehe Maximilian Gross (48.) und Christopher Renz (53.) den TSV Neu-Ulm wieder heranführten. Robin Ertle stellte in der 70. Minute auf 2:4, Christopher Renz verkürzte in der 80. Minute noch einmal, doch der Ausgleich fiel nicht mehr. Beide Mannschaften stehen nun bei 40 Punkten, der TSV Neu-Ulm auf Rang sieben und der SV Mietingen direkt dahinter auf Platz acht.

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Der SV Reinstetten trotzte Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm ein 1:1 ab. Dominik Martin erzielte in der 42. Minute die Führung für die Gastgeber, ehe Onur Mutlu in der 70. Minute den Ausgleich für den Spitzenreiter besorgte. Für Reinstetten ist dieser Punkt gegen den Spitzenreiter ein beachtliches Ergebnis. Türkspor bleibt mit 60 Punkten an der Spitze und kann damit frühestens am nächsten Spieltag die Meisterschaft feiern. Reinstetten steht mit 41 Punkten auf Rang sechs.

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Der FV Olympia Laupheim bezwang den SC Staig mit 2:0 und schob sich damit weiter an Platz zwei heran. Oliver Wlodarski traf in der 28. Minute zum 1:0, Philip Jelica entschied die Partie in der Nachspielzeit mit dem 2:0 in der Nachspielzeit (90.+3). Dass Marko Kopanidis in der 49. Minute Gelb-Rot sah, machte den Erfolg der Gastgeber noch bemerkenswerter. Laupheim verbesserte sich auf 48 Punkte, während Staig mit 39 Punkten Neunter bleibt.

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Der SV Kressbronn gewann gegen den FC Wangen mit 2:1 und wahrte damit seine kleine Hoffnung im Abstiegskampf. Liam Gierer brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, Jonas Brüderlin glich in der 65. Minute für den FC Wangen aus, ehe Marko Föger in der 77. Minute den Siegtreffer erzielte. Trotz der Gelb-Roten Karte gegen Fabian Großmann in der 50. Minute brachte Kressbronn den Vorsprung über die Zeit. Der Aufsteiger bleibt zwar mit 21 Punkten auf Rang 16, während Wangen mit 37 Punkten auf Platz 11 abrutschte.

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Der FC Blaubeuren rangiert mit 38 Punkten auf Platz neun und sucht nach dem 3:3 in Heimenkirch dringend nach neuer Ordnung. Der TSV Riedlingen musste mit dem 0:1 gegen Heimenkirch im Nachholspiel wieder einen Rückschlag hinnehmen; aktuell stehen 32 Punkte und Rang 14 zu Buche. Das Hinspiel endete 0:0. Blaubeuren ist auf dem Papier im Vorteil, doch Riedlingen hat in den vergangenen Wochen oft genug gezeigt, dass diese Mannschaft unbequeme sein kann.

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Der TSV Heimenkirch gewann beim FV Biberach mit 3:1 und sammelte damit erneut wertvolle Punkte im unteren Tabellenbereich. Valentin Kirchmann traf in der 27. und 44. Minute doppelt, zwischenzeitlich hatte Deniz Baris Mrden in der 32. Minute zum 1:1 ausgeglichen, ehe Alexander Hartl in der 65. Minute alles klarmachte. Heimenkirch steht nun bei 35 Punkten und rückt auf Platz zwölf vor. Für Biberach bleibt es bei 23 Punkten auf Rang 15, die Lage im Abstiegskampf spitzt sich damit weiter zu.





