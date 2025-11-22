Türkspor souverän, acht Tore in Neu Ulm, Spielabbruch in Mietingen

Nur zwei Spiele wurden am heutigen Samstag über die volle Distanz ausgetragen. Der TSV Neu-Ulm gewann ein wildes Torfestival gegen den FV Bad Schussenried und sendete im Tabellenkeller ein wichtiges Signal. Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm unterstrich derweil seine Dominanz und blieb auch in Biberach souverän. Das Spiel des SV Mietingen gegen den TSV Riedlingen wurde beim Stand von 0:0 nach der ersten Halbzeit abgebrochen.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit wurden das Spiel nicht mehr angepfiffen, da ein Lininienrichter Kreislaufprobleme hatte. ---

Die SSG Ulm 99 rangiert auf Platz drei und will nach dem 1:1 in Mietingen ihre starke Position weiter festigen. Der TSV Heimenkirch reist als Tabellenfünfzehnter mit einem 3:3 gegen Mietingen im Gepäck an. Spannung ist garantiert, denn Ulm geht als Favorit in die Partie, während Heimenkirch jeden Punkt für den Abstiegskampf benötigt. ---

Morgen, 14:30 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch FC Wangen Wangen 14:30



Der TSV 1889 Buch hat nach dem 0:2 in Riedlingen dringend Bedarf an Zählbarem. Der FC Wangen hingegen reist mit dem beeindruckenden 7:1 gegen Neu-Ulm an und belegt aktuell Rang sieben in der Tabelle. Bei einem Sieg könnte Buch punktetechnisch zu Wangen aufschließen, den Gästen winkt ein Platz in den Top fünf.

Ein Spiel, das an Emotionen kaum zu überbieten war: Der TSV Neu-Ulm bezwang den FV Bad Schussenried in einem offenen Schlagabtausch mit 5:3 und sammelte damit drei immens wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gäste führten zunächst durch Patrick Baur in der 23. Minute und Felix Bonelli per Foulelfmeter in der 31. Minute mit 0:2, bevor Marvin Eze mit dem 1:2 in der 45. Minute und Benjamin Klingen mit dem Ausgleich per Foulelfmeter in der 45.+2 alles wieder öffneten. In der zweiten Halbzeit drehte Daniel Dewein das Spiel in der 55. Minute, erneut Benjamin Klingen erhöhte in der 59. Minute, doch Patrick Baur brachte Bad Schussenried in der 81. Minute wieder heran, bevor Magnus Radlmayr mit dem 5:3 in der 89. Minute den Heimsieg besiegelte. TSV Neu-Ulm klettert auf Platz 13 (19 Punkte) der Tabelle, während der FV Bad Schussenried nach der zwölften Niederlage tief auf dem 17. Rang (8 Punkte) verbleibt.

Morgen, 14:30 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm SC Staig SC Staig 14:30



Der FC Srbija Ulm hat als Tabellenachter die Chance nach dem 2:1-Sieg gegen Bad Schussenried, sich weiter nach oben vorzuarbeiten. Der Tabellennachbar SC Staig steht zwei Punkte dahinter und möchte nach der 0:2-Niederlage in Blaubeuren wieder punkten. Beide Teams streben einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an.

Der Tabellenführer bleibt das Maß aller Dinge: Türkspor Neu-Ulm gewann beim FV Biberach/Riß souverän mit 3:0 und untermauerte seine Aufstiegsambitionen. Awet Kidane traf in der 52. Minute zur Führung, Jan Geis legte in der 64. Minute nach, und Andrew Owusu sorgte mit dem 0:3 in der 79. Minute für klare Verhältnisse. Türkspor Neu-Ulm baut mit nun 38 Punkten seine beeindruckende Tabellenführung weiter aus, während der FV Biberach/Riß auf Rang 14 (17 Punkte) abrutscht und nun auf einem direkten Abstiegsplatz steht.

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abesagt





