Türkspor setzt auf Trainer-Duo Zazai und Schrödter

Comeback im Doppelpack: Zazai und Schrödter übernehmen erneut bei Türkspor

In der Saison 2021/22 standen Tuurjalai Zazai und Sascha Schrödter vor einer fast unlösbaren Aufgabe: Sie sollten Brandenburg in letzter Minute vor dem Abstieg aus der Berlin-Liga retten. Es wurde ein Drama – mit bitterem Ende. Der Klassenerhalt blieb ihnen in buchstäblich letzter Sekunde verwehrt. Trotz großer Aufholjagd.