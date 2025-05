Türkspor seit vier Spielen ohne Punkt - VSG II siegt im Heimspiel

Die Füchse bleiben auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen, kommen beim SC Charlottenburg aber nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Gäste verschlafen die erste Halbzeit, geraten nach etwas mehr als einer halben Stunde in Rückstand. Im zweiten Durchgang steigern sich die Reinickendorfer, treffen nach einer knappen Stunde durch Aslan zum 1:1-Endstand.

Türkspors Negativserie hält an. Im Spiel gegen die U23 der VSG Altglienicke geht es nach 45 Minuten zunächst torlos wieder in die Kabinen. Doch kurz nach Wiederanpfiff geriet der Gast in Rückstand. Bakal traf in der 47. Minute. Sechs Minuten später glich Akdag für Türkspor aus. Anschließend brachte VSG-Trainer Brunnemann El Taib von der Bank und wechselte damit den Sieg ein, denn der 20-Jährige traf nur vier Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:1. Wenig später erhöhte Tomczak gar noch auf 3:1 - gleichzeitig der Endstand.

