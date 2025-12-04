Türkspor schlägt Empor, SpaKi gewinnt Topspiel klar, Staaken jubelt

Im vorgezogenen Spiel des 15. Spieltags empfing Fortuna Biesdorf in der Vorwoche den 1. FC Wilmersdorf am Grabensprung. Die Gäste gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde durch Nelson Okech in Führung. Alex Steinke glich wiederum eine Viertelstunde später aus. Direkt nach der Pause drehten die Hausherren die Partie durch Jean-Claude Nanevie. Doch Wilmersdorf schlug zurück, glich kurz vor der Stundenmarke durch Rodrigo Flores Kaya aus. Wer dachte, beide würden nun die Punkte teilen, hatte sich geirrt. Denn Flores Kaya netzte kurz vor dem Schlusspfiff erneut, schoss Wilmersdorf zum Auswärtssieg.

Nach dem Erfolg gegen den Berliner SC startete der SSC Südwest gut ins Spiel gegen Mariendorf, führte durch James-Patrick Weiß. Die Gäste drehten die Partie schließlich durch Mehmet-Can Senocak und Yusuf Yorguner. Zwar verkürzte Südwest kurz vor Schluss noch, doch für Punkte reichte es nicht mehr.

Polar Pinguin rutscht in der Tabelle zwar ab, konnte nach drei Niederlagen in Folge aber immerhin einen Zähler gegen Stern 1900 holen. Jordan Thurau brachte die Steglitzer nach einer halben Stunde in Führung. Gute zehn Minuten vor Schluss sicherte Jacques Kahra den Hausherren das Unentschieden. ---

Das Topspiel der englischen Woche entschieden die Spandauer Kickers für sich. Schon nach 20 Minuten führten die Hausherren dank der Tore von Malick Fall und Samuel Agyei-Yeboah mit 2:0. Kurz vor Schluss setzte Steffen Sawallich der Partie den Deckel drauf. ---

Die Füchse konnten in Rudow die Tabellenführung verteidigen. Bedirhan Sivaci erzielte zunächst das 0:1. Nach dem Ausgleich von Matteo Günther in der 54. Minute entschieden Dominik Klecha und Cengizhan Haney die Partie mit einem Doppelschlag zugunsten der Reinickendorfer. ---

Türkspor springt in die Top drei! Süleyman Kapan und Shawn Kauter trafen gegen Kellerkind Empor. Die Gäste aus dem Prenzlauer Berg verkürzten zwar knappe zehn Minuten vor Schluss durch Tom Stutzke, doch die Punkte blieben am Heckerdamm. ---

Der SC Staaken sicherte sich am Mittwochabend wichtige Zähler im Abstiegskampf und kletterte in der Tabelle. Gegen den Berliner SC traf Efraim Gakpeto innerhalb von acht Minuten doppelt, kurze Zeit später legte Ferris Freiwald nach. Dank der Treffer vier und fünf noch vor der Pause, war das Spiel schnell entschieden. Der BSC kam zwar noch etwas ran, verlor letztlich aber klar. --- Heute, 19:30 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin Blau Weiß 90 0 3 Abpfiff Blau Weiß 90 konnte die gute Form der vergangenen Wochen auch in Altglienicke bestätigen. Darryl Geurts und Niklas Struck trafen in Halbzeit eins. Nach der Pause flog Altglienickes Efe Gültekin vom Platz. In Überzahl sorgte Emre Rosin schließlich für den 0:3-Endstand. ---

Im Nordderby brachte Buba Ceesay die Gäste aus Frohnau nach etwa 20 Minuten in Führung. Die hielt jedoch nur wenige Sekunden. Jean-Marc Soine glich umgehend für Hohen Neuendorf aus. Und die Hausherren durften wiederum nur wenige Augenblicke später gleich nochmal jubeln. Leandro Röttgen drehte die Partie. Mitte des zweiten Durchgangs entschied Nick Przesang per Abstauber das Spiel.

