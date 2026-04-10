Türkspor schlägt Berliner SC, SSC Südwest verlässt Abstiegsränge

– Foto: Frank Arlinghaus

Der SSC Südwest hat die Abstiegsränge zumindest vorerst verlassen. Im Heimspiel gegen den SV Empor setzten sich die Steglitzer, die vor wenigen Wochen fast schon abgeschlagen am Tabellenende standen, nach torloser erster Halbzeit durch. Mohamed Rayen Chafra und Philipp Olsowski trafen im zweiten Spielabschnitt.

Türkspor hat sich nach zwei Niederlagen in Folge zurückgemeldet und vorerst wieder Platz zwei übernommen. Im Heimspiel gegen den Berliner SC trafen Prince Collins Idemudia, Süleyman Kapan und Benjamin Heymann schon vor der Pause. Zwar verkürzten die Gäste unmittelbar nach Wiederanpfiff, doch es blieb beim Heimerfolg für Türkspor. ---

Im Duell der Tabellennachbarn haben der TSV Rudow und der TSV Mariendorf die Punkte geteilt. Dabei führten die Gäste lang, nachdem Jannis Krieger in der 38. Minute zum 0:1 traf. Doch in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit sicherte Mohammed Hassane den Hausherren per Strafstoß noch einen Zähler. ---

Auch am Samstag treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Wilmersdorf und Stern 1900 liegen direkt vor Rudow und Mariendorf, haben zwei bzw. einen Punkt mehr. Nach unten passiert wohl nicht mehr viel, oben kann es für beide noch um Platz zwei gehen. ---

Das angesprochene zweite Kellerduell an diesem Wochenende. Die VSG Altglienicke ist in den Abstiegskampf hineingerutscht, liegt nur noch zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Immerhin: Am vergangenen Wochenende zeigte die Regionalliga-Reserve gegen SpaKi Moral, holte ein 0:4 auf und sicherte sich den ersten Punkt seit Anfang Dezember! Biesdorf hat zuletzt drei Spiele in Folge verloren, ist 17. und steht mächtig unter Druck. ---

Der Tabellenführer gastiert in Staaken West bei den Spandauer Kickers. Dabei können die Gäste aus Reinickendorf befreit aufspielen, werden vom Platz an der Sonne wohl nur noch mit einem Wunder zu verdrängen sein. SpaKi ist in diesem Jahr nicht gut drauf, sinnbildlich dafür die hergegebene 4-Tore-Führung bei Altglienicke in der Vorwoche. ---

Hohen Neuendorf steht nur drei Plätze über dem Strich, doch der Vorsprung auf den SSC Südwest beträgt bereits sieben Punkte. Ausruhen wollen sich die Blau-Weißen auf diesem Polster aber sicher nicht. Ob gegen die anderen Blau-Weißen aus Mariendorf nachlegt werden kann? BW90 ist Fünfter, hat zuletzt nach kleiner Erfolgsserie gegen Stern 1900 verloren. ---

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr SC Staaken SC Staaken Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 14:00 PUSH

Der SC Staaken kletterte in den vergangenen Wochen bis auf Platz drei und konnte unter der Woche die Vertragsverlängerungen mit den Trainern vermelden. Gute Vorzeichen, um am Sonntag im dritten Heimspiel in Folge nachzulegen. Der Frohnauer SC wird sicher etwas dagegen haben, ist allerdings seit Ende Februar sieglos. ---

Für Polar Pinguin könnte die Luft langsam dünn werden. Die Tempelhofer haben mittlerweile die rote Laterne inne, konnten nur eines der letzten acht Spiele für sich entscheiden. Und auch am Sonntag dürfte es alles andere als leicht werden, wenn der Tabellenzweite an der Markgrafenstraße gastiert.

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