Türkspor, Schermbeck und Bamenohl überstehen Elferkrimis - SCP weiter

Fünf Partien finden am Mittwochabend statt, die ihr allesamt im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen könnt.
Kurioserweise standen sich die Oberligisten TuS Hiltrup und SV Schermbeck erst am vergangenen Sonntag gegenüber. Nun treffen sich beide in Schermbeck und die Gastgeber möchten sich sicherlich für die 0:1-Niederlage revanchieren.
Türkspor Dortmund reist zum ASK Ahlen. Der ebenfalls türkischstämmige Gast hat als Aufsteiger einen guten Start in der Landesliga 4 hingelegt und strebt den Durchmarsch in die Westfalenliga an.
Die SG Finnentrop/Bamenohl feierte am Wochenende den ersten Oberliga-Sieg, der nun mit dem Achtelfinaleinzug beim überraschend noch sieglosen Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop vergoldet werden soll.
Außerdem kommt es zum ligainternen Westfalenliga 1-Duell zwischen dem SC Peckeloh und dem FSC Rheda. Auch hier standen sich beide in der laufenden Saison schon gegenüber. Ende August gewann Rheda zuhause mit 2:1.
Last but not least findet das Duell "David gegen Goliath" in Bad Lippspringe statt. Landesliga-Aufsteiger BV Bad Lippspringe, der zuvor Oberligist SV Lippstadt 08 aus dem Wettbewerb gekegelt hat, darf sich nun mit Drittligist SC Verl messen.
Zu den Livetickern:
SC Peckeloh – FSC Rheda 3:1
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich, Vincent Hall, Tom Haßheider, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek (90. David Haxhibeqiri), Andi Mehmeti, Ekin Zan (70. Paul Ristau), Harun Kizilboga (74. Dimitrios Nemtsis), Finn Jaster (62. Tom Bauer), Nikolas Korniyenko (88. Leandro Ricker-Rasteiro) - Trainer: Vittorio Lombardi - Trainer: Tim Mannek
FSC Rheda: Pascal Müller, Niklas von Mutius (46. Nico Wennier), Justus Kappel-Sudbrock, Engin Güney (71. Philipp Aciz), Marcel Lücke, Matteo Ellefred (63. Andrej Falkowsky), Corvin Meyer (63. Lutz Hanewinkel), Nemanja Milic, Nils Müller, Luis Sievers, Camron Parkes (46. Lukas Acar) - Trainer: Edgar Siebert - Trainer: Martin Aciz - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Tom Haßheider (36.), 1:1 Marcel Lücke (44.), 2:1 Ekin Zan (56.), 3:1 Paul Ristau (85.)
___
(Hinweis: Das klassenniedrigere Team hat immer Heimrecht.)
1. Runde
Spiel 1: SV Dorsten-Hardt (LL) - Sportfreunde Lotte (RL) 0:11
Spiel 2: SC Altenrheine (LL) - SV SW Lembeck (LL) 2:1
Spiel 3: SpVg Hagen 11 (WL) - SC Obersprockhövel (WL) 1:3
Spiel 4: SC Weitmar 45 (BL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:3
Spiel 5: FC Altenbochum (LL) - Sportfreunde Siegen (RL) 4:6 n. E.
Spiel 6: TuS Erndtebrück (WL) - DJK TuS Hordel (WL) 3:1
Spiel 7: FC Preußen Espelkamp (WL) - SC Peckeloh (WL) 0:4
Spiel 8: Post TSV Detmold (LL) - FSC Rheda (WL) 0:1
2. Runde (19. August bis 11. September)
Spiel 9: SC Altenrheine (LL) - Sportfreunde Lotte (RL) 0:1
Spiel 10: SC Obersprockhövel (WL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:2
Spiel 11: Sportfreunde Siegen (RL) - TuS Erndtebrück (WL) 0:1 (Heimrechttausch)
Spiel 12: SC Peckeloh (WL) - FSC Rheda (WL) 3:1
Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)
Spiel 13: RSV Meinerzhagen (WL) - Sportfreunde Lotte (RL)
Spiel 14: TuS Erndtebrück (WL) - SC Peckeloh (WL)
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14
___
1. Runde
Spiel 1: BV Herne-Süd (LL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 0:4
Spiel 2: SV Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel (OL) 2:0
Spiel 3: FC Lübbecke (LL) - SV Rödinghausen (RL) 1:3
Spiel 4: BV Stift Quernheim (BL) - SC RW Maaslingen (WL) 1:3
Spiel 5: SpVg Emsdetten 05 (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) 1:4
Spiel 6: SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1
Spiel 7: SV Hüsten 09 (BL) - Türkspor Dortmund (OL) 1:4
Spiel 8: ASK Ahlen (LL) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL) 6:2
2. Runde (19. August bis 11. September)
Spiel 9: SV Wacker Obercastrop (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 1:4 n. E.
Spiel 10: SC RW Maaslingen (WL) - SV Rödinghausen (RL) 8:7 n. E.
Spiel 11: SV RW Deuten (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) am 11.9.
Spiel 12: ASK Ahlen (LL) - Türkspor Dortmund (OL) 5:8 n. E.
Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)
Spiel 13: SC RW Maaslingen (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Türkspor Dortmund (OL)
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14
___
1. Runde
Spiel 1: TSV Weißtal (LL) - Borussia Dröschede (LL) 10:11 n. E.
Spiel 2: TuS Eichlinghofen (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 0:3
Spiel 3: SV Westfalia Soest (WL) - SV Westfalia Rhynern (OL) 5:7 n. E.
Spiel 4: RW Erlinghausen (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) 0:2
Spiel 5: TuRa Bergkamen (KLA) - VfR Sölde (BL) 6:7 n. E.
Spiel 6: BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1
Spiel 7: SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1
Spiel 8: VfL Kamen (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:7
2. Runde (19. August bis 11. September)
Spiel 9: Borussia Dröschede (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 1:9
Spiel 10: Westfalia Rhynern (OL) - ASC 09 Dortmund (OL) 2:1
Spiel 11: VfR Sölde (BL) - BSV Schüren (WL) am 11.9.
Spiel 12: SuS Bad Westernkotten (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:3 (in Delbrück)
Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)
Spiel 13: SG Wattenscheid 09 (OL) - Westfalia Rhynern (OL)
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - FC Gütersloh (RL)
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14
___
1. Runde
Spiel 1: SF DJK Mastbruch (LL) - VfL Theesen (WL) 8:9 n. E.
Spiel 2: VfB Schloß Holte (LL) - 1. FC Nieheim (LL) 2:1
Spiel 3: TuS Lipperreihe (BL) - SC Verl (3. Liga) 0:12
Spiel 4: SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Heimrechttausch)
Spiel 5: FC Nordkirchen (WL) - SV Schermbeck (OL) 1:3
Spiel 6: Westfalia Kinderhaus (WL) - TuS Hiltrup (OL) 1:2
Spiel 7: SC Hassel (BL) - FC Epe (BL) 3:4
Spiel 8: Teuto Riesenbeck (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 0:6
2. Runde (19. August bis 11. September)
Spiel 9: VfB Schloß Holte (LL) - VfL Theesen (WL) am 11.9.
Spiel 10: BV Bad Lippspringe (LL) - SC Verl (3. Liga) 1:5
Spiel 11: SV Schermbeck (OL) - TuS Hiltrup (OL) 14:13 n. E.
Spiel 12: FC Epe (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 1:9
Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)
Spiel 13: Sieger Spiel 9 - SC Verl (3. Liga)
Spiel 14: SV Schermbeck (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL)
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14