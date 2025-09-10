Türkspor, Schermbeck und Bamenohl überstehen Elferkrimis - SCP weiter

Fünf Partien finden am Mittwochabend statt, die ihr allesamt im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen könnt.

Kurioserweise standen sich die Oberligisten TuS Hiltrup und SV Schermbeck erst am vergangenen Sonntag gegenüber. Nun treffen sich beide in Schermbeck und die Gastgeber möchten sich sicherlich für die 0:1-Niederlage revanchieren.

Türkspor Dortmund reist zum ASK Ahlen. Der ebenfalls türkischstämmige Gast hat als Aufsteiger einen guten Start in der Landesliga 4 hingelegt und strebt den Durchmarsch in die Westfalenliga an.

Die SG Finnentrop/Bamenohl feierte am Wochenende den ersten Oberliga-Sieg, der nun mit dem Achtelfinaleinzug beim überraschend noch sieglosen Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop vergoldet werden soll.

Außerdem kommt es zum ligainternen Westfalenliga 1-Duell zwischen dem SC Peckeloh und dem FSC Rheda. Auch hier standen sich beide in der laufenden Saison schon gegenüber. Ende August gewann Rheda zuhause mit 2:1.

Last but not least findet das Duell "David gegen Goliath" in Bad Lippspringe statt. Landesliga-Aufsteiger BV Bad Lippspringe, der zuvor Oberligist SV Lippstadt 08 aus dem Wettbewerb gekegelt hat, darf sich nun mit Drittligist SC Verl messen.