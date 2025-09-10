 2025-09-10T07:23:22.987Z

ASK Ahlen hatte Türkspor Dortmund am Rande einer Niederlage.
ASK Ahlen hatte Türkspor Dortmund am Rande einer Niederlage. – Foto: Marc Kreisel

Türkspor, Schermbeck und Bamenohl überstehen Elferkrimis - SCP weiter

Die 2. Runde im Westfalenpokal 2025/26 wird im Laufe dieser Woche abgeschlossen.

Fünf Partien finden am Mittwochabend statt, die ihr allesamt im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen könnt.

Kurioserweise standen sich die Oberligisten TuS Hiltrup und SV Schermbeck erst am vergangenen Sonntag gegenüber. Nun treffen sich beide in Schermbeck und die Gastgeber möchten sich sicherlich für die 0:1-Niederlage revanchieren.

Türkspor Dortmund reist zum ASK Ahlen. Der ebenfalls türkischstämmige Gast hat als Aufsteiger einen guten Start in der Landesliga 4 hingelegt und strebt den Durchmarsch in die Westfalenliga an.

Die SG Finnentrop/Bamenohl feierte am Wochenende den ersten Oberliga-Sieg, der nun mit dem Achtelfinaleinzug beim überraschend noch sieglosen Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop vergoldet werden soll.

Außerdem kommt es zum ligainternen Westfalenliga 1-Duell zwischen dem SC Peckeloh und dem FSC Rheda. Auch hier standen sich beide in der laufenden Saison schon gegenüber. Ende August gewann Rheda zuhause mit 2:1.

Last but not least findet das Duell "David gegen Goliath" in Bad Lippspringe statt. Landesliga-Aufsteiger BV Bad Lippspringe, der zuvor Oberligist SV Lippstadt 08 aus dem Wettbewerb gekegelt hat, darf sich nun mit Drittligist SC Verl messen.

Gestern, 18:00 Uhr
BV Bad Lippspringe
BV Bad LippspringeBV Bad Lippspringe
SC Verl
SC VerlSC Verl
1
5
Abpfiff
BV Bad Lippspringe – SC Verl 1:5
BV Bad Lippspringe: Julian Gabriel, Sebastian Woitzyk, Jan-Steven Erisa (70. Nelo Donko), Dino Nesic (70. Dilberin Leandro Tuncel), Paul Nitsch, Anton Günter, Jan Schlenger (70. Agassi Ratnasingam), Cagatay Karaca (59. Viktor Thomas), Markus Witmann, Adebola Adejoju, Noel Hirschberg (59. Maurice Malak) - Trainer: Sascha Heisener - Trainer: Oguzhan Karaca - Trainer: Mark Leinung - Trainer: Ingo Jennebach
SC Verl: Philipp Schulze, Tobias Knost, Fynn Otto (46. Alessio Besio), Niko Kijewski, Paul Lehmann, Julian Stark (59. Yari Otto), Joshua Eze (59. Dennis Waidner), Almin Mesanovic, Dominik Steczyk (46. Ethan Kohler), Jonas Arweiler (70. Michel Stöcker), Chilohem Onuoha - Trainer: Sergej Schmik - Trainer: Tobias Strobl
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 1227
Tore: 0:1 Julian Stark (19.), 0:2 Dominik Steczyk (29. Foulelfmeter), 1:2 Jan Schlenger (43.), 1:3 Jonas Arweiler (51.), 1:4 Jonas Arweiler (54.), 1:5 Tobias Knost (60.)

>>> Sensation bleibt aus - Verl zieht in das Achtelfinale ein

Gestern, 18:00 Uhr
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
FSC Rheda
FSC RhedaFSC Rheda
3
1
Abpfiff

SC Peckeloh – FSC Rheda 3:1
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich, Vincent Hall, Tom Haßheider, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek (90. David Haxhibeqiri), Andi Mehmeti, Ekin Zan (70. Paul Ristau), Harun Kizilboga (74. Dimitrios Nemtsis), Finn Jaster (62. Tom Bauer), Nikolas Korniyenko (88. Leandro Ricker-Rasteiro) - Trainer: Vittorio Lombardi - Trainer: Tim Mannek
FSC Rheda: Pascal Müller, Niklas von Mutius (46. Nico Wennier), Justus Kappel-Sudbrock, Engin Güney (71. Philipp Aciz), Marcel Lücke, Matteo Ellefred (63. Andrej Falkowsky), Corvin Meyer (63. Lutz Hanewinkel), Nemanja Milic, Nils Müller, Luis Sievers, Camron Parkes (46. Lukas Acar) - Trainer: Edgar Siebert - Trainer: Martin Aciz - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Tom Haßheider (36.), 1:1 Marcel Lücke (44.), 2:1 Ekin Zan (56.), 3:1 Paul Ristau (85.)

Gestern, 19:30 Uhr
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
1
n.E.
4
Abpfiff
Wacker Obercastrop – SG Finnentrop/Bamenohl 1:4 n.E.
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin, Kamil Nugajev, Kevin Großkreutz, Leonard Onofaro (68. Adrian Wasilewski), Kevin Meckel (84. Florian Gerding), Luca Erdelkamp, Lance Karl Demski (73. Elvis Shala) (86. Jeremi Hagenau), Ouadie Barini - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Maximilian Humberg, Elias Valentin Butzkamm (65. Felix Antonio Schmitt), Marcel Becker (65. Melvin Musangu), Gordon Meyer, Nasim Chatar, Robin Klaas, Marlon Zilz, Eren Albayrak, Anas Akhabach (46. Erik Dier), Robin Bönner (46. Nicolas Herrmann) - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Arnoush Araghi - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Ouadie Barini (41.), 1:1 Eren Albayrak (65.)
Elfmeterschießen: Gordon Meyer verschießt, Wacker verschießt, 1:2 Nicolas Herrmann, Wacker verschießt, 1:3 Eren Albayrak, Wacker verschießt, 1:4 Luca Uwe Herrmann

Gestern, 19:45 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
14
n.E.
13
Abpfiff
SV Schermbeck – TuS Hiltrup 14:13 n.E.
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Kerem Sengün, Christopher Stöhr, Miles Grumann (73. Jonas Erwig-Drüppel), Jos Krechting (62. Fynn Broos), Eren Özat, Bilal Akhal, Venis Uka (57. Mustafa Gürpinar), Jamal El Mansoury - Trainer: Engin Yavuzaslan
TuS Hiltrup: Lukas Fiedler, Justin Mittmann (69. Joschka Brüggemann), Lukas Berger, Dickens Toka, Asmar Paenda (90. Stan Schubert), Jonas Weißen, Felix Hesker, Shayan Sarrafyar (88. Till Dresemann), Cris Adeyeemi Ojo, Linus Gröger (62. Felix Bußmann), Marko Costa Rocha (62. Janus Scheele) - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Tim Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 166
Tore: 1:0 Miles Grumann (60.), 1:1 Felix Bußmann (66. Foulelfmeter)
Elfmeterschießen: 14:13 Lennart Bollenberg, Cris Ojo verschießt, 13:13 Jamal El Mansoury , 12:13 Dickens Toka, 12:12 Kerem Sengün, 11:12 Jonas Weißen, 11:11 Leon Nübel, 10:11 Philip Dombert, 10:10 Jonas Erwig-Drüppel, 9:10 Lukas Berger, 9:9 Bilal Akhal, 8:9 Felix Bußmann, 8:8 Christopher Stöhr, 7:8 Till Dresemann, 7:7 Yannick Babo, 6:7 Lukas Fiedler, 6:6 Mustafa Gürpinar, 5:6 Felix Hesker, 5:5 Jamal El Mansoury, 4:5 Stan Schubert, 4:4 Lennart Bollenberg, 3:4 Joschka Brüggemann, 3:3 Fynn Broos, 2:3 Cris Ojo, 2:2 Christopher Stöhr, 1:2 Dickens Toka, Özat verschießt, Weißen verschießt

Gestern, 19:30 Uhr
ASK Ahlen
ASK Ahlen ASK Ahlen
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
5
n.E.
8
Abpfiff
ASK Ahlen – Türkspor Dortmund 5:8 n.E.
ASK Ahlen: Jan Trahe, Aykut Bozkurt, Sinan Özkara, Rasit Tekin (60. Mikail Cun), Matheus Lucas Souza Mendes, Ahmet Acar, Akil Cömcü (72. Breno Ferreira Guimaraes), Bertul Kocabas, Ilker Algan, Resul Topcu (86. Samet Akyüz), Yasin Acar - Trainer: Erkan Baslarli
Türkspor Dortmund: Melvin Keanu Poms, Anil Özgen, David Belenzada, Mats Brämer, Ömer Akman, Alessandro Tomasello (90. Hayrullah Alici), Oguzhan Kefkir, Joel Westheide (55. Halil Can Dogan), Sezer Toy, Bernad Gllogjani (81. Ilyas Khattari), Koray Dag - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Yasin Acar (5.), 1:1 Alessandro Tomasello (15.), 2:1 Bertul Kocabas (43.), 2:2 Alessandro Tomasello (56. Foulelfmeter), 2:3 Joel Westheide (64.), 3:3 Ilker Algan (66. Foulelfmeter), 4:3 Ahmet Acar (68.), 4:4 Bernad Gllogjani (70.)
Elfmeterschießen: Ilker Algan trifft für ASK, Ilyas Khattari, Halil Can Dogan, Hayrullah Alici und Oguzhan Kefkir treffen für Türkspor
Gelb-Rot: Samet Akyüz (98., ASK Ahlen), Türkspor Dortmund (97.), Türkspor Dortmund (97.)

Der komplette Turnierbaum in der Übersicht:

(Hinweis: Das klassenniedrigere Team hat immer Heimrecht.)

1. Viertel

1. Runde

Spiel 1: SV Dorsten-Hardt (LL) - Sportfreunde Lotte (RL) 0:11
Spiel 2: SC Altenrheine (LL) - SV SW Lembeck (LL) 2:1
Spiel 3: SpVg Hagen 11 (WL) - SC Obersprockhövel (WL) 1:3
Spiel 4: SC Weitmar 45 (BL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:3
Spiel 5: FC Altenbochum (LL) - Sportfreunde Siegen (RL) 4:6 n. E.
Spiel 6: TuS Erndtebrück (WL) - DJK TuS Hordel (WL) 3:1
Spiel 7: FC Preußen Espelkamp (WL) - SC Peckeloh (WL) 0:4
Spiel 8: Post TSV Detmold (LL) - FSC Rheda (WL) 0:1

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: SC Altenrheine (LL) - Sportfreunde Lotte (RL) 0:1
Spiel 10: SC Obersprockhövel (WL) - RSV Meinerzhagen (WL) 1:2
Spiel 11: Sportfreunde Siegen (RL) - TuS Erndtebrück (WL) 0:1 (Heimrechttausch)
Spiel 12: SC Peckeloh (WL) - FSC Rheda (WL) 3:1

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: RSV Meinerzhagen (WL) - Sportfreunde Lotte (RL)
Spiel 14: TuS Erndtebrück (WL) - SC Peckeloh (WL)

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

2. Viertel

1. Runde

Spiel 1: BV Herne-Süd (LL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 0:4
Spiel 2: SV Wacker Obercastrop (WL) - TSG Sprockhövel (OL) 2:0
Spiel 3: FC Lübbecke (LL) - SV Rödinghausen (RL) 1:3
Spiel 4: BV Stift Quernheim (BL) - SC RW Maaslingen (WL) 1:3
Spiel 5: SpVg Emsdetten 05 (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) 1:4
Spiel 6: SV RW Deuten (LL) - GW Nottuln (WL) 3:1
Spiel 7: SV Hüsten 09 (BL) - Türkspor Dortmund (OL) 1:4
Spiel 8: ASK Ahlen (LL) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL) 6:2

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: SV Wacker Obercastrop (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 1:4 n. E.
Spiel 10: SC RW Maaslingen (WL) - SV Rödinghausen (RL) 8:7 n. E.
Spiel 11: SV RW Deuten (LL) - FC Eintracht Rheine (OL) am 11.9.
Spiel 12: ASK Ahlen (LL) - Türkspor Dortmund (OL) 5:8 n. E.

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: SC RW Maaslingen (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Türkspor Dortmund (OL)

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

3. Viertel

1. Runde

Spiel 1: TSV Weißtal (LL) - Borussia Dröschede (LL) 10:11 n. E.
Spiel 2: TuS Eichlinghofen (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 0:3
Spiel 3: SV Westfalia Soest (WL) - SV Westfalia Rhynern (OL) 5:7 n. E.
Spiel 4: RW Erlinghausen (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) 0:2
Spiel 5: TuRa Bergkamen (KLA) - VfR Sölde (BL) 6:7 n. E.
Spiel 6: BSV Schüren (WL) - RW Ahlen (OL) 2:1
Spiel 7: SuS Bad Westernkotten (LL) - SC Wiedenbrück (RL) 3:1
Spiel 8: VfL Kamen (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:7

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: Borussia Dröschede (LL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 1:9
Spiel 10: Westfalia Rhynern (OL) - ASC 09 Dortmund (OL) 2:1
Spiel 11: VfR Sölde (BL) - BSV Schüren (WL) am 11.9.
Spiel 12: SuS Bad Westernkotten (LL) - FC Gütersloh (RL) 0:3 (in Delbrück)

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: SG Wattenscheid 09 (OL) - Westfalia Rhynern (OL)
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - FC Gütersloh (RL)

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

4. Viertel

1. Runde

Spiel 1: SF DJK Mastbruch (LL) - VfL Theesen (WL) 8:9 n. E.
Spiel 2: VfB Schloß Holte (LL) - 1. FC Nieheim (LL) 2:1
Spiel 3: TuS Lipperreihe (BL) - SC Verl (3. Liga) 0:12
Spiel 4: SV Lippstadt 08 (OL) - BV Bad Lippspringe (LL) 1:3 (Heimrechttausch)
Spiel 5: FC Nordkirchen (WL) - SV Schermbeck (OL) 1:3
Spiel 6: Westfalia Kinderhaus (WL) - TuS Hiltrup (OL) 1:2
Spiel 7: SC Hassel (BL) - FC Epe (BL) 3:4
Spiel 8: Teuto Riesenbeck (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 0:6

2. Runde (19. August bis 11. September)

Spiel 9: VfB Schloß Holte (LL) - VfL Theesen (WL) am 11.9.
Spiel 10: BV Bad Lippspringe (LL) - SC Verl (3. Liga) 1:5
Spiel 11: SV Schermbeck (OL) - TuS Hiltrup (OL) 14:13 n. E.
Spiel 12: FC Epe (BL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 1:9

Achtelfinale (15. September bis 16. Oktober)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - SC Verl (3. Liga)
Spiel 14: SV Schermbeck (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL)

Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Spiel 15: Spieler Spiel 13 - Sieger Spiel 14

