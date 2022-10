Türkspor Nürtingen überzeugt im Spitzenspiel

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Der Tabellenführer unterstreicht im Spitzenspiel gegen die SG Höllbach beim deutlichen 4:0 seine Meisterschaftsambitionen.

Bis zur 76. Minute dauerte es, ehe Türkspors Offensivmann Ardijan Elezaj sein Tor des Tages feiern durfte. Bis dahin hatte er sich – vor allem in der zweiten Halbzeit – ein kleines Privatduell mit Höllbachs Torhüter Simon Borbeck geliefert. Mehrere Male tauchte der Nürtinger Stürmer allein vor Borbecks Tor auf, der Kasten schien für Elezaj aber lange wie vernagelt. „Am Ende hat er sein Tor ja aber doch noch gemacht“, ärgerte sich Borbeck über das 3:0 des Nürtingers mit einem Schmunzeln. Spielentscheidend war das nicht mehr, zu groß war die Überlegenheit der Gastgeber gegen einen personell gebeutelten Gegner. „Unsere Chancenverwertung war das einzige Manko der Begegnung“, sagte auch Türkspors Trainer Serkan Coskun, dessen Mannschaft das Spitzenspiel der Kreisliga A 2 trotzdem deutlich und verdient mit 4:0 für sich entscheiden konnte.

„Ich kann unseren Gegner nur beglückwünschen. Sie waren einfach besser“, sagte Höllbachs Co-Trainer Andreas Hiemer, der den erkrankten Coach David Biedemann vertrat. Seine Mannschaft tat sich auf dem Kunstrasenplatz am HöGy sichtlich schwer. „Für uns kam das Spiel zum falschen Zeitpunkt“, sagte Hiemer. Verletzungen und Krankheiten hatten den SG-Kader zuletzt deutlich ausgedünnt. Zudem kam der ungewohnte Untergrund. „Wir haben lange nicht mehr auf einem Kunstrasen gespielt, das hat man gemerkt. Die Jungs haben trotzdem ihr Bestes gegeben“, sagte Hiemer. In der ersten halben Stunde schaffte es seine Mannschaft aber kaum kontrolliert in die gegnerische Hälfte, zu groß war der Druck des Heimteams. „Das war unser Ziel, wir wollten sie von Anfang an stören. Das ist uns auch gut gelungen“, analysierte Coskun. Mit einem Doppelschlag in der 12. und 13. Minute durch Can Temur und Benjamin Elezaj sorgten die favorisierten Nürtinger schnell für klare Verhältnisse, ehe sich ein wenig der Schlendrian einschlich. Nicht nur Ardijan Elezaj ließ gegen Borbeck in der Folge gute Möglichkeiten liegen, auch seine Teamkameraden gingen über weite Strecken der Partie fahrlässig mit ihren Abschlusschancen um, die sie sich zahlreich herausspielten.

Auf der anderen Seite suchte man wirkliche Torchancen lange vergebens. „Wir haben heute nicht die Mittel gefunden“, sagte Hiemer. Etwas Gefahr kam nur auf, wenn Eberima Kameth im Mittelfeld zu viel Platz und Zeit bekam und seine gefälligen Pässe hinter die Türkspor-Abwehr spielen konnte. So entstand auch die beste SG-Möglichkeit in der 56. Minute, in der Tobias Bartels einen schönen Pass von Kameth im vollen Lauf mitnehmen konnte und Türkspor-Keeper Tayyib Gülay überlupfte. Der Versuch ging aber neben das Tor.

Besser machten es die Gastgeber in ihrer zweiten effizienten Phase des Spiels. Erst überwand Ardijan Elezaj mit einem trockenen Abschluss aus halbrechter Position endlich Borbeck zum 3:0, vier Minuten später zeigten die Gastgeber den schönsten Spielzug der Partie. Vom eigenen Fünf-Meter-Raum aus spielten sich die Nürtinger über fünf, sechs Stationen nach vorne, ehe Benjamin Elezaj mit einem Schlenzer aus rund 18 Metern sein zweites Tor zum 4:0 erzielte.

