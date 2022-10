Türkspor Nürtingen gewinnt auch Topspiel gegen SGEH

Gegen die zu Beginn der Saison ebenfalls hoch gehandelte SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang setzte sich Spitzenreiter Türkspor Nürtingen 73 verdient mit 4:0 durch. „Bei uns läuft es derzeit einfach. Wir haben von Beginn an dominiert und auch im fünften Spiel in Folge zu null gespielt“, betonte Türkspors Abteilungsleiter Ferhat Ayhan. Nach einer halben Stunde brachte Emre Sahin nach Flanke von Benjamin Elezaj die Hausherren in Führung (32.) und Fatih Gaygusuz legte nur kurze Zeit später nach (38.). Als Türkspor nach der Pause einen Gang zurückschaltete und den Gästen das Spiel überließ, resultierte aus einem Konter ein Foulelfmeter für den Primus: Ardijan Elezaj verwandelte sicher (65.). Mit einem Schuss aus rund 30 Metern machte Benjamin Elezaj dann alles klar (72.). „Auf dem HöGy schenken wir keine Punkte her“, so Ayhan.