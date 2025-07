Türkspor Neu-Ulm: "Wir haben Charakter gezeigt"

Nach einer turbulenten Saison 2024/2025 mit Trainerwechsel, Verletzungspech und starker Rückrunde will Türkspor Neu-Ulm in der Landesliga, Staffel 4, unter neuem Trainerteam wieder voll angreifen.

Zwischen Enttäuschung und Charakterleistung

Die Saison 2024/2025 war für Türkspor Neu-Ulm zweifellos eine der forderndsten der vergangenen Jahre. „Vieles lief nicht so, wie wir es uns zu Beginn vorgestellt hatten“, resümiert Sportlicher Leiter Salvatore Marino. Bereits in der Hinrunde hatte der Verein mit zahlreichen unnötigen Unentschieden zu kämpfen, die den Weg in die Abstiegsrunde ebneten. Auch dort verlief der Auftakt holprig, sodass man sich im Winter zu einem Trainerwechsel entschloss.