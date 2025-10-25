Türkspor Neu-Ulm trumpft in Laupheim auf, SSG Ulm siegt im Derby

Der 13. Spieltag der Landesliga, Staffel 4, begann heute mit einem packenden Fußballfreitag, der gleich mehrere Geschichten schrieb. Aufsteiger Kressbronn holte seinen zweiten Saisonsieg, während die SSG Ulm 99 ein dramatisches Stadtduell für sich entschied. Türkspor Neu-Ulm und Rot-Weiß Weiler jubelten spät – und an der Tabellenspitze bleibt es spannend.

In Buch sahen 250 Zuschauer ein intensives Duell zweier Teams aus dem oberen Mittelfeld. Der SV Mietingen ging kurz vor der Pause in der 42. Minute durch Dominik Glaser in Führung. Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel glich Nils Ebner in der 47. Minute aus. In der 54. Minute sorgte Manuel Schrapp für die Wende und den 2:1-Endstand.

Im Spitzenspiel unterlag Tabellenführer FV Olympia Laupheim zu Hause Türkspor Neu-Ulm mit 0:2. Die Gäste verteidigten kompakt und setzten auf Effizienz. Ümüt Sönmez brachte Türkspor in der 61. Minute per Foulelfmeter in Führung, ehe Jan Geis in der Nachspielzeit (90.+3) mit dem 2:0 alles klar machte.

Das Derby bot alles, was Fußballherzen höher schlagen lässt. Der TSV Neu-Ulm ging kurz vor der Pause durch Christopher Renz in der 44. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die SSG Ulm 99 drehte nach dem Seitenwechsel auf: Tobias Häußler traf in der 58. Minute zum Ausgleich. In einer turbulenten Schlussphase wurde Nils Carstensen in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt – und die SSG nutzte die Überzahl eiskalt. Martin Aggeler erzielte in der 90.+3 Minute den umjubelten Siegtreffer. ---

In einem torreichen und umkämpften Spiel trennten sich der FV Biberach und der TSV Riedlingen 2:2. Die Gäste gingen in der 24. Minute durch Raphael Sontheimer per Foulelfmeter in Führung, ehe ein Eigentor von Ajdin Durakovic in der 38. Minute das 0:2 brachte. Kai Luibrand verkürzte in der 58. Minute, und Durakovic traf in der 85. Minute zum 2:2-Ausgleich. ---

In Blaubeuren fiel die Entscheidung spät. Vor 50 Zuschauern sorgte Daniel Fernandes in der 82. Minute für das goldene Tor und den 1:0-Heimsieg des FCB gegen den FC Wangen. In einer ausgeglichenen Partie nutzte Blaubeuren die entscheidende Chance und feierte den fünften Saisonsieg. ---

Der SV Kressbronn darf jubeln. Mit einem 3:2-Heimsieg gegen den FV Bad Schussenried beendete der Aufsteiger seine Durststrecke. Patrick Hübler brachte die Hausherren in der 6. Minute früh in Führung. Marko Föger erhöhte zunächst in der 30. Minute per Foulelfmeter und legte nur zwei Minuten später (32.) das 3:0 nach. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Felix Bonelli verkürzte in der 42. Minute auf 3:1, ehe Noah Gebhart in der 89. Minute den Anschluss herstellte. ---