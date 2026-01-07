Türkspor Neu-Ulm: "So früh wie möglich den Aufstieg perfekt machen"

Türkspor Neu-Ulm führt die Landesliga, Staffel 4, mit großem Vorsprung an. Trainer Florian Peruzzi spricht über eine neu formierte Mannschaft, klare Prinzipien, frühe Lernprozesse – und ein klares Ziel: den Aufstieg so früh wie möglich perfekt zu machen.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Türkspor Neu-Ulm steht nach 17 Spieltagen mit 42 Punkten an der Spitze der Landesliga Staffel 4 – mit elf Zählern Vorsprung. Für Trainer Florian Peruzzi ist diese Ausgangslage kein Zufallsprodukt. „Mit dem bisherigen Abschneiden bin ich sehr zufrieden. Wir führen die Tabelle souverän an, aktuell mit 11 Punkten Vorsprung“, sagt der Coach und verweist auf die Konstanz seiner Mannschaft: „Die Mannschaft setzt Spielidee und Prinzipien von uns Trainern sehr gut um, gepaart mit einer hohen Disziplin. Dadurch können wir konstant gute Leistungen sowohl defensiv als auch offensiv abrufen“

Der Saisonstart stand unter besonderen Vorzeichen. „Wir hatten eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft, mich zusätzlich als neuen Cheftrainer und einen neuen Co-Trainer mit Antonio Pangallo“, erklärt Peruzzi. Entsprechend rechnete er mit einer längeren Findungsphase. Doch es kam anders: „Natürlich hat es anfangs etwas gedauert, bis die Jungs unsere Ideen, Taktiken und Automatismen verstanden und umgesetzt haben. Das hat jedoch deutlich schneller funktioniert als erwartet. Die Jungs sind sehr lernwillig und haben sich voll darauf eingelassen.“

Disziplin als Schlüssel zum Erfolg

Die Basis der Tabellenführung liegt für Peruzzi in der mannschaftlichen Geschlossenheit. Anfangs habe es Reibungspunkte gegeben. „Zu Beginn gab es Probleme, da einige Spieler ihr Ego über das der Mannschaft gestellt haben“, sagt er offen. „Durch klare Ansprachen konnte das relativ schnell abgestellt werden.“ Heute sei allen bewusst: „Erfolg ist nur über mannschaftliche Geschlossenheit möglich.“ Auch der große Kader stellte eine Herausforderung dar. „Da bekommt nicht jeder die Spielzeit wie erwünscht, aber auch hier stellt sich jetzt jeder in den Dienst der Mannschaft.“

Defensiv stabil, offensiv effizient

Die Bilanz von 45:11 Toren unterstreicht die Ausgewogenheit. Das Ziel für die Rückrunde formuliert Peruzzi entsprechend ambitioniert: „Wir wollen so früh wie möglich den Aufstieg perfekt machen und sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Liga stellen.“

Intensive Vorbereitung mit klarer Struktur

Die Winterpause ist klar durchgetaktet. „Erstes Training ist am 21.01. mit Fitnesstest“, erklärt Peruzzi. Die spielfreie Zeit ist dennoch kein Stillstand: „Die Jungs haben für die freie Zeit individuelle Laufpläne erhalten.“ Ein zentraler Baustein wird das Trainingslager sein: „Eine Woche Trainingslager in der Türkei, in Antalya.“ Hinzu kommen Testspiele „gegen gute Gegner, meist aus der Verbandsliga“, sowie ein Hallenturnier in Blaustein.

Zwei Abgänge



Es gibt keine Neuzugänge, dafür zwei Abgänge: „Seymen Yilmaz wechselt zum FC Blaustein, Engin Karasoy zum FV Senden.“ Beide Vereine spielen in der Bezirksliga Donau/Iller.

Klarer Favorit, enger Tabellenkeller

Auf die Frage nach dem Meister macht der Trainer keinen Hehl aus seiner Überzeugung: „Meister: Türkspor Neu-Ulm.“ Für die Relegation sieht er den FC Blaubeuren vorn. Deutlich differenzierter blickt er auf den Abstiegskampf: „Ich denke, Bad Schussenried, Kressbronn und Heimenkirch werden es sehr schwer haben. Grundsätzlich spielen die Plätze 9 bis 14 um den Klassenerhalt, da es im Tabellenkeller aktuell sehr eng zugeht.“