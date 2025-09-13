Türkspor Neu-Ulm mit Torfestival, SSG Ulm besiegt Tabellenführer

Der siebte Spieltag der Landesliga Staffel 4 brachte reichlich Tore. Der SV Kressbronn feierte gegen den TSV 1889 Buch den ersten Saisonsieg. Türkspor Neu-Ulm ließ mit einem spektakulären 9:1-Erfolg gegen den TSV Riedlingen aufhorchen. Tabellenführer FV Olympia Laupheim musste im Topspiel gegen die SSG Ulm 99 in der Nachspielzeit die erste Saisonniederlage hinnehmen. Der SV Reinstetten setzte sich klar gegen den TSV Heimenkirch durch, während der SV Mietingen beim FV Rot-Weiß Weiler einen wichtigen Auswärtssieg landete.

Das Spitzenspiel wurde erst in der Schlussphase entschieden. Vor 150 Zuschauern sorgte Björn Haußer in der 90. Minute für den Siegtreffer der SSG Ulm 99. Zuvor musste Benjamin Enderle von der SSG nach einem Foulspiel außerhalb in der 66. Minute mit Rot vom Platz. Laupheim bleibt trotz der ersten Saisonniederlage Tabellenführer, doch die Konkurrenz aus Ulm und Neu-Ulm rückte näher heran. ---

Die Zuschauer in Neu-Ulm sahen ein wahres Schützenfest. Riedlingen ging zunächst durch Pascal Schoppenhauer per Foulelfmeter in der 9. Minute in Führung, doch danach dominierte nur noch Türkspor. Nikola Stojnovic (11., 40.), Onur Mutlu (31., Foulelfmeter), Deniz Erten (36., 52.), Andrew Owusu (50.), Mustafa Onur Cumur (68.), Stefan Ilic (76.) und Jan Geis (87.) trafen für die Gastgeber. Riedlingen bleibt mit sechs Punkten auf Platz elf, während Türkspor sich mit zwölf Punkten auf Platz vier festsetzt. ---



Reinstetten zeigte sich effizient und entschlossen. Dominik Martin eröffnete den Torreigen in der 53. Minute, nur eine Minute später erhöhte Jannik Keller auf 2:0. In der 77. Minute machte Keller mit seinem zweiten Treffer alles klar. Damit klettert Reinstetten auf Rang acht, während Heimenkirch mit nur drei Punkten Platz 15 belegt.

---

Morgen, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig FC Wangen Wangen 15:00 PUSH



Das Verfolgerduell verspricht höchste Intensität. Staig überrascht als Aufsteiger mit bereits 13 Punkten und rangiert auf Platz zwei. Der FC Wangen liegt mit zehn Zählern knapp dahinter und überzeugte zuletzt mit einem 6:2-Heimerfolg. Beide Mannschaften wollen sich als ernsthafte Verfolger von Laupheim etablieren.

---



Zum Abschluss empfängt der FV Biberach am Dienstag den FC Srbija Ulm. Die Hausherren stehen mit fünf Punkten auf Platz 12 und wollen sich stabilisieren. Srbija feierte zuletzt zwei Siege in Serie und steht mit neun Punkten auf Rang sechs. .

---



Für Blaubeuren ist dieses Derby von hoher Bedeutung. Mit nur vier Punkten aus fünf Spielen steht die Mannschaft nur knapp vor der direkten Abstiegszone. Neu-Ulm dagegen rangiert mit zehn Punkten auf Platz vier und reist mit breiter Brust an. Die Gäste gelten als Favorit, doch Blaubeuren hofft auf einen Befreiungsschlag.

---



Vor 213 Zuschauern gelang dem SV Kressbronn ein eindrucksvoller Befreiungsschlag. Fabian Großmann brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, Morten Peschel legte kurz vor der Pause in der 44. Minute nach. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luka Föger per Foulelfmeter in der 53. Minute auf 3:0, ehe Tobias Eckmann in der Nachspielzeit (90.+1) den Endstand markierte. Kressbronn verbesserte sich damit auf vier Punkte, während Buch mit nur drei Zählern auf dem vorletzten Platz festhängt.

---



Weiler verpasste es, sich im Mittelfeld zu stabilisieren, und musste gegen Mietingen eine Heimniederlage hinnehmen. Andreas Bösch traf in der 20. Minute zur Führung für die Gäste, ehe Roland Mayer nur zwei Minuten später in der 22. Minute per Foulelfmeter nachlegte. Danach brachte Mietingen den Vorsprung souverän über die Zeit. Mit nun zwölf Punkten rückt Mietingen auf Platz fünf vor, während Weiler mit neun Zählern Rang zehn belegt.



