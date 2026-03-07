Türkspor Neu-Ulm mit Kantersieg, Weiler gewinnt 4:0

– Foto: sgm.tv

Der FC Wangen musste sich gegen den TSV Riedlingen mit einem späten 2:2 begnügen, der FV Olympia Laupheim ließ beim torlosen Remis gegen den TSV Neu-Ulm erneut Punkte liegen, und auch der SV Kressbronn kam gegen den FV Biberach nicht über ein 0:0 hinaus. Der TSV Heimenkirch gewann das Kellerduell gegen den FV Bad Schussenried deutlich mit 4:1, der TSV 1889 Buch landete in Reinstetten einen bemerkenswerten 4:3-Auswärtssieg, Türkspor Neu-Ulm fertigte den SV Mietingen mit 6:0 ab und der FV Rot-Weiß Weiler setzte sich mit 4:0 gegen den FC Srbija Ulm durch. Am Sonntag trifft der SC Staig noch auf die SSG Ulm 99.

Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm hat den SV Mietingen mit einem klaren 6:0 besiegt und damit auf die eindrucksvolle Weise auf die Niederlage in Buch reagiert. Onur Mutlu traf in der 20. Minute zum 1:0 und erhöhte in der 45.+1 Minute per Foulelfmeter auf 3:0, dazwischen hatte Nikola Stojnovic in der 36. Minute das 2:0 erzielt; in der zweiten Halbzeit folgten die Treffer von Özhan Aksoy (56.), Giuliano Santoro (74.) und Mustafa Onur Cumur (90.). Mit nun 45 Punkten bleibt Türkspor souverän an der Spitze und hat weiterhin einen Vorsprung von neun Punkten. Mietingen belegt nach der klaren Niederlage mit 22 Punkten Rang zwölf. ---

Morgen, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 15:00 live PUSH



Der SC Staig ist Achter (27 Punkte) und gewann am 20. Spieltag 2:0 beim SV Mietingen. Die SSG Ulm 99 steht auf Platz vier (31 Punkte) und kam zuletzt nur zu einem 1:1 gegen den FV Bad Schussenried. Staig kommt mit Rückenwind, doch auch die SSG Ulm möchte weiter oben dran bleiben.

---



Der TSV 1889 Buch hat in Reinstetten einen bemerkenswerten Auswärtssieg gelandet und sich mit vier Treffern eindrucksvoll in Szene gesetzt. Ben Habrik traf in der 10. Minute zum 1:0 für Reinstetten, Dominik Felger glich per Eigentor in der 14. Minute aus. Tim Voß erzielte dann das 1:2 in der 25. Minute für die Gäste, doch Dominik Martin stellte in der 40. Minute auf 2:2. Erneut Tim Voß traf in der 57. Minute zur erneuten Führung für Buch, Timo Leitner erhöhte in der 75. Minute sogar auf 2:4. Jan Binanzer verkürzte in der 80. Minuten nochmal zum 3:4, doch das änderte nichts mehr am Sieg des TSV. Reinstetten verpasst es dadurch, sich oben festzusetzen, und bleibt mit 30 Punkten Sechster. Buch springt mit 29 Punkten auf Platz sieben und rückt damit eng an die Spitzengruppe heran.

---



Der FV Olympia Laupheim ließ im Rennen um die Spitzengruppe erneut Punkte liegen und kam gegen den TSV Neu-Ulm nicht über ein torloses Remis hinaus. Tore fielen keine, Christian Gavric sah in der 90. Minute noch die Gelb-Rote Karte für den FV Olympia Laupheim. Für Laupheim bedeutet das 0:0, dass der Klub mit 31 Punkten vorerst auf Rang vier vorrückt. Der TSV Neu-Ulm steht nun mit 27 Punkten auf Platz zehn.

---



Der FV Rot-Weiß Weiler bleibt der erste Verfolger des Spitzenreiters und gewann gegen den FC Srbija Ulm mit 4:0. Pirmin Fink traf in der 41. Minute zur Führung und erzielte auch in der 86. Minute per Foulelfmeter das 4:0, dazwischen trafen Michael Schmid (53.) und Niklas Wunsch (65.) für den FV. Weiler steht damit nun bei 36 Punkten und festigt Rang zwei. Der FC Srbija Ulm bleibt mit 26 Punkten Elfter und schafft es nicht sich von unten etwas abzusetzen.

---



Im direkten Duell aus dem unteren Tabellenbereich fehlte beiden Mannschaften die Durchschlagskraft vor dem Tor, um sich entscheidend zu befreien. So blieb es am Ende beim 0:0, das keiner Seite wirklich weiterhilft. Kressbronn kommt damit auf 10 Punkte und bleibt Vorletzter, während Biberach mit 20 Punkten auf Rang 14 abrutscht. Der Abstand der Gastgeber auf die Konkurrenz bleibt damit weiterhin deutlich.

---



Der FC Wangen verpasste es im Heimspiel die drei Punkte über die Zeit zu bringen. Adel Mehidi brachte den TSV Riedlingen in der 17. Minute in Führung, Simon Zirn glich in der 30. Minute aus, Finn Scheit legte in der 71. Minute für die Gäste erneut vor, ehe Nikica Vojnovic in der 90.+4 Minute doch noch das 2:2 rettete. Für Wangen ist das Remis im dichten Mittelfeld zu wenig, weil der Klub mit nun 28 Punkten auf Rang acht zurückfällt. Riedlingen nimmt den Punkt im Abstiegskampf gern mit und steht mit 20 Punkten auf Platz 13.

---



Der TSV Heimenkirch hat im Kellerduell ein klares Signal gesendet und den FV Bad Schussenried mit 4:1 besiegt. Zwar brachte Jonas Gölz die Gäste in der 19. Minute per Foulelfmeter in Führung, doch Adrian Abler (32.), Alexander Hartl per Foulelfmeter (39.), Christian Eberle (63.) und Silvio Ferreiro (90.+3) drehten die Partie deutlich. Heimenkirch verbessert sich damit auf 15 Punkte und schöpft auf Rang 15 neue Hoffnung. Bad Schussenried bleibt mit 9 Punkten Schlusslicht und verpasst es mit der nächsten Niederlage etwas Boden gut zu machen.





