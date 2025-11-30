Türkspor Neu-Ulm marschiert weiter, SSG Ulm rückt auf Platz zwei vor

Türkspor Neu-Ulm hat am Sonntagnachmittag die nächste Reifeprüfung bestanden und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausgebaut. Gleichzeitig konnte sich die SSG Ulm 99 im Duell mit dem TSV Riedlingen durchsetzen und ist nun erster Verfolger von Türkspor.

Im Derby trennten sich der FV Biberach und der SV Reinstetten 1:1. Deniz Baris Mrden traf in der 27. Minute zur Führung für die Gastgeber, ehe Timo Heimpel in der 72. Minute ausglich. Reinstetten belegt mit nun 27 Punkten den sechsten Tabellenrang, während Biberach mit 18 Zählern auf Platz 14 bleibt und weiterhin gegen den Abstieg kämpft. ---

Der FC Blaubeuren setzte seinen Höhenflug fort und gewann das Topspiel gegen den FV Olympia Laupheim mit 2:1. Mario Lacic brachte Blaubeuren mit dem Treffer in der 45. Minute in Führung, Josip Santic erhöhte in der 68. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Philip Jelica in der 80. Minute für Laupheim, doch zum Punktgewinn reichte es nicht. Blaubeuren klettert mit 30 Punkten auf Rang zwei, während Laupheim mit 29 Zählern auf Platz drei abrutscht. ---



Im Derby zwischen dem FC Srbija Ulm und Türkspor Neu-Ulm fiel die Entscheidung erst spät in der zweiten Halbezeit. Nikola Stojnovic avancierte zum Mann des Spiels, als er in der 74. Minute das 0:1 und in der 90. Minute das 0:2 erzielte. Türkspor Neu-Ulm bleibt mit nun 41 Punkten und einer beeindruckenden Bilanz von 44:10 Toren Tabellenführer und baut seinen Abstand zur Konkurrenz weiter aus. Der FC Srbija Ulm hingegen stagniert nach dieser Niederlage bei 23 Punkten und rangiert auf Platz neun.

---



Der TSV Neu-Ulm setzte sich im Duelle der Aufsteiger mit 1:0 gegen den SC Staig durch und bestätigte damit seinen Aufwärtstrend. Oliver Schlotter erzielte in der 56. Minute das Tor des Tages in diesem Derby, zuvor scheiterte Silvan Laib in der 17. Minute per Foulelfmeter an der Chance zur Gästeführung. Neu-Ulm steht nun mit 22 Punkten auf Tabellenplatz zehn, während Aufsteiger Staig mit 21 Punkten Rang zwölf belegt.

---



Ein echtes Ausrufezeichen setzte der TSV 1889 Buch beim 5:0-Heimsieg gegen den FV Bad Schussenried. Timo Leitner traf in der 35., 53., 55. und 80. Minute gleich viermal, Tim Voß steuerte in der 50. Minute ein weiteres Tor bei. Buch springt damit mit 23 Punkten auf Rang acht, während Bad Schussenried mit nur acht Punkten Tabellenletzter bleibt.

---



Die Partie zwischen SV Mietingen und FC Wangen endete nach hektischer Schlussphase 1:1. Tim Bucher brachte die Gastgeber in der 80. Minute in Führung, Robin Ertle traf in der 90. Minute per Foulelfmeter zum Ausgleich. Zudem sahen Jeremias Rondinella (68.) für Mietingen und Orion Guillaume (83.) für Wangen jeweils die Gelb-Rote Karte. Wangen belegt mit 24 Punkte Rang sieben, Mietingen steht mit 22 Punkten auf Platz elf und verpasst den Sprung die obere Tabellenhälfte.

---



Die SSG Ulm 99 bestätigte ihre starke Form und rückte durch ein schwer erkämpftes 2:1 gegen den TSV Riedlingen Platz zwei vor. Tobias Häußler traf bereits in der 23. Minute zur Führung, Finn Scheit glich in der 34. Minute aus, ehe Häußler in der 43. Minute mit seinem zweiten Treffer das 2:1 markierte. Die Gastgeber stehen nun mit 30 Punkten auf Rang zwei, punktgleich mit dem FC Blaubeuren, aber mit dem besseren Torverhältnis. Der TSV Riedlingen bleibt nach dieser Niederlage bei 19 Punkten und belegt Platz 13, mit weiterhin dünnem Polster zur direkten Abstiegszone.

---



Niklas Wunsch traf schon in der 1. Minute zum 0:1, Wassim Ghrab legte in der 51. Minute das 0:2 nach. Weiler festigte durch den Auswärtssieg mit nun 29 Punkten den vierten Tabellenplatz und bleibt oben dran. Kressbronn hingegen steckt mit weiterhin nur acht Zählern tief auf Rang 16 im Tabellenkeller und droht den Anschluss endgültig zu verlieren.





