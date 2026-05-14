Türkspor Neu-Ulm: "Ich war mir sicher, dass wir es schaffen werden"

– Foto: Türkspor Neu-Ulm

Türkspor Neu-Ulm hat sein großes Ziel erreicht. Vier Spieltage vor Saisonende steht die Mannschaft von Trainer Florian Peruzzi als Meister der Landesliga, Staffel 4, fest und steigt damit in die Verbandsliga Württemberg auf. Nach 28 Spielen führt Türkspor die Tabelle mit 61 Punkten an, zehn Zähler vor dem FV Rot-Weiß Weiler. Der Aufstieg ist damit vorzeitig perfekt.

Am Samstag hatte Türkspor die Meisterschaft durch das 2:2 gegen den FV Olympia Laupheim zunächst noch knapp verpasst. Einen Tag später machte der Sieg des TSV Neu-Ulm die Entscheidung zugunsten von Türkspor perfekt. Gefeiert wurde trotzdem. „Nachdem wir am Samstag die Meisterschaft noch knapp verpasst hatten, haben wir am Sonntag direkt reagiert - Spontan wurde es dann doch noch zu einem gemeinsames Kabinenfest“, Trainer Florian Peruzzi gegenüber FuPa.

Diese Selbstsicherheit speiste sich aus der Qualität des Kaders und aus dem Anspruch, den Verein auf die nächste Ebene zu führen. Dass der Titel schon vier Spieltage vor Schluss feststeht, unterstreicht die Dominanz der Mannschaft in einer ansonsten engen Landesliga.

Dass Türkspor in dieser Saison ganz oben angreifen würde, war intern keine Überraschung. Peruzzi, der erst zu Beginn dieser Spielzeit übernommen hatte, formuliert die Ausgangslage deutlich: „Unser Ziel vor der Saison war ganz klar der Aufstieg. Ich selber war mir sehr sicher, dass wir mit dem Kader die Chance dazu haben und es schaffen werden.“

Konstanz als entscheidender Faktor

Für Peruzzi liegt der Schlüssel zur Meisterschaft in der Verlässlichkeit über die gesamte Saison. „Ausschlaggebend war aus meiner Sicht vor allem die Konstanz über die gesamte Saison hinweg. Gerade in engen Spielen haben wir häufig die richtige Antwort gefunden und als Mannschaft funktioniert.“

Zusammenhalt, Disziplin und Mentalität

„Unsere größte Stärke ist definitiv der Zusammenhalt und Disziplin im Team. Jeder hat sich dem Ziel Aufstieg untergeordneten. Dazu kommen eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Leuten sowie eine hohe Trainingsbeteiligung und Mentalität", sagt Peruzzi über sein Team.

Der Trainer verweist aber auch auf einen Faktor, der im Leistungssport oft unterschätzt wird: „Natürlich hatten wir eine Menge Spaß auf und neben dem Platz was extrem wichtig ist.“

Kader bleibt weitgehend zusammen

Die Abschlussfahrt sei aktuell in Planung: "Unsere Partner ermöglichen uns das. Wohin es genau geht, steht noch nicht final fest, aber gefeiert wird die Saison auf jeden Fall.“

Gleichzeitig laufen längst die Planungen für die Verbandsliga. Peruzzi betont, dass kein großer Umbruch nötig sei: „Die Kaderplanungen laufen bereits. Dadurch das wir bereits einen sehr starken Kader haben müssen wir nicht viel machen. Stand jetzt bleibt der Großteil der Mannschaft zusammen, was uns sehr wichtig war. Zu möglichen Zu- und Abgängen können wir aktuell aber noch nichts Endgültiges sagen.“

Blick auf die Verbandsliga

Für die kommende Spielzeit formuliert Peruzzi folgendes Ziel: „Für die Saison 2026/2027 wollen wir uns natürlich erstmal in der neuen Liga etablieren und dort konkurrenzfähig sein. Wir freuen uns auf neue Stadien, Gegner und hochwertige Matches. Gleichzeitig möchten wir unsere Entwicklung als Mannschaft und Verein weiter vorantreiben.“



Türkspor Neu-Ulm geht damit als verdienter Meister in die nächste Spielklasse – mit einem Trainer, der von Anfang an an diesen Weg geglaubt hat.