Allgemeines
– Foto: Stefanie Singer

Türkspor Neu-Ulm gewinnt 4:0 in Wangen, TSV Neu-Ulm feiert Torfestival

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags

LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

Der achte Spieltag brachte am Samstag klare Sieger und späte Dramen. Türkspor Neu-Ulm gewann eindrucksvoll mit 4:0 beim FC Wangen und schob sich in der Tabelle näher an die Spitze heran. Der TSV Neu-Ulm überrollte den FV Biberach/Riß mit 6:0, während der TSV Riedlingen in letzter Minute den erlösenden Sieg gegen den SV Reinstetten einfuhr. Der FV Olympia Laupheim musste sich beim TSV Heimenkirch mit einem 1:1 begnügen.

Morgen, 15:00 Uhr
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
15:00

Die SSG Ulm 99 ist nach dem Überraschungssieg in Laupheim auf Tuchfühlung zur Spitze. Weiler dagegen steht nach den Niederlagen in Mietingen und im Nachholspiel gegen Buch auf Platz 10. Mit einem Heimsieg könnten die Ulmer den Druck auf den Tabellenführer aufrecht erhalten.
Gestern, 17:30 Uhr
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
2
0
Abpfiff

In einer turbulenten Schlussphase konnte sich der SV Mietingen gegen den SV Kressbronn durchsetzen. Philipp Auer erzielte in der 84. Minute das 1:0 und legte nur zwei Minuten später mit dem 2:0 nach. Zuvor hatte Roland Mayer in der 73. Minute die große Chance, sein Team per Foulelfmeter in Führung zu bringen, scheiterte jedoch am Torhüter der Gäste. Für Mietingen bedeutet der Erfolg nun 15 Punkte aus acht Spielen und damit vorübergehend Rang zwei der Tabelle. Kressbronn dagegen bleibt mit nur vier Zählern und bereits 20 Gegentreffern auf Platz 15 und muss den Blick weiterhin nach unten richten.
Morgen, 15:00 Uhr
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
15:00live

Für den TSV Buch ist es ein wichtiges Spiel: Mit nur sechs Punkten droht der Anschluss ans Mittelfeld verloren zu gehen. Blaubeuren reist nach dem Comeback-Erfolg gegen Neu-Ulm mit gestärktem Selbstvertrauen an. Ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt, beide Teams trennen nur einen Punkt.
Heute, 15:30 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
6
0
Abpfiff

Ein einseitiges Spiel sahen die Zuschauer in Neu-Ulm. Alan Broll traf früh in der 10. Minute, Christopher Renz legte in der 40. nach. Nach der Pause erhöhten Volker Jannik Kaup (47.), erneut Broll (48.), Marco Kurz (69.) und nochmals Renz (74.) auf 6:0. Damit verbessert sich Aufsteiger Neu-Ulm auf den vierten Tabellenplatz mit 13 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis. Biberach dagegen steckt mit nur sechs Zählern auf Rang 13 fest und musste die bis dato höchste Saisonniederlage hinnehmen.
Morgen, 15:00 Uhr
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
SC Staig
SC StaigSC Staig
15:00

Der Aufsteiger aus Bad Schussenried ist mit nur drei Punkten am Tabellenende angekommen und steht schon unter Druck. Der SC Staig will nach der Niederlage gegen Wangen wieder Stabilität zeigen und die bisher starke Saisonbilanz ausbauen. Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen, doch Schussenried braucht dringend ein Lebenszeichen.
Heute, 14:00 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
0
4
Abpfiff

Der FC Wangen musste im Spitzenspiel eine herbe Niederlage hinnehmen. Deniz Erten brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung, ehe Ümüt Sönmez in der 30. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Kurz darauf sah Jannek Brüderlin Gelb-Rot wegen des verursachten Elfmeters, was die Gastgeber nochmal schwächte. In der Schlussphase machten Nikola Stojnovic (75.) und Mustafa Onur Cumur (78.) alles klar. Mit dem Erfolg rückt Türkspor Neu-Ulm auf Rang zwei mit 15 Punkten, punktgleich mit Mietingen, während Wangen auf Platz fünf fällt und nun 13 Zähler hat.
Heute, 17:00 Uhr
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
1
0
Abpfiff

Ein spannendes Duell sahen die 200 Zuschauer in Riedlingen, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Hannes Schmid erzielte in der 90.+4 Minute das vielumjubelte 1:0 für die Gastgeber. Der TSV Riedlingen klettert damit auf neun Punkte und belegt Rang elf. Der SV Reinstetten bleibt bei zehn Punkten und belegt nun Rang neun.
Heute, 15:30 Uhr
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
1
1
Abpfiff

Der TSV Heimenkirch überraschte den Tabellenführer mit einer leidenschaftlichen Vorstellung. Jens Berger erzielte in der 26. Minute das 1:0, das lange Bestand hatte. Erst in der 87. Minute gelang Laupheim der späte Ausgleich. Trotz des Punktverlustes bleibt Laupheim mit 17 Zählern Tabellenführer, während Heimenkirch mit nun vier Punkten weiter auf Rang 15 steht.


Matthias KloosAutor