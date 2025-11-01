Türkspor Neu-Ulm erobert die Spitze, Reinstetten gewinnt Derby

Türkspor Neu-Ulm übernimmt dank eines klaren 3:0-Erfolgs über den FV Rot-Weiß Weiler die Tabellenführung in der Landesliga Staffel 4. Der FV Olympia Laupheim unterliegt beim SV Reinstetten im Derby muss den Platz an der Sonne abgeben. Der FC Wangen feiert einen souveränen Heimsieg gegen Biberach, während sich der TSV Heimenkirch und der TSV Neu-Ulm die Punkte teilen.

Nach dem 2:1-Derbyerfolg über den TSV Neu-Ulm will die SSG Ulm 99 den dritten Sieg in Serie einfahren und den Aufwärtstrend fortsetzen. Buch reist mit gestärktem Selbstbewusstsein an, nachdem man zuletzt den formstarken SV Mietingen bezwingen konnte. Der TSV Neu-Ulm steht aktuell auf Rang 12 und damit nur drei Punkte hinter Buch. ----

Türkspor Neu-Ulm zeigte erneut, warum sie zu den offensivstärksten Teams der Liga gehören. Nach einer dominanten zweiten Halbzeit traf Ümüt Sönmez in der 66. Minute zur Führung, bevor Ediz Demirkiran (77.) und Jan Geis (83.) den verdienten Erfolg perfekt machten. Weiler musste sich nach zuletzt starken Wochen klar geschlagen geben. Mit dem neunten Saisonsieg übernimmt Türkspor punktgleich mit Laupheim die Tabellenspitze mit zwei Spielen weniger und profitiert von der besseren Tordifferenz. ---



Der SV Reinstetten setzte im Derby ein Ausrufezeichen und bezwang den Spitzenreiter aus Laupheim mit 2:1. Philip Jelica brachte die Gäste in der 17. Minute zunächst in Führung, doch Dominik Martin drehte mit seinem Doppelpack (22. und 74., Foulelfmeter) die Partie zugunsten der Hausherren. Mit dem Sieg rückt das Team bis auf sieben Punkte an die Tabellenspitze heran, während Laupheim nach der zweiten Niederlage in Folge die Tabellenführung einbüßt hat.

Morgen, 14:30 Uhr SC Staig SC Staig SV Kressbronn Kressbronn 14:30



Der SC Staig steht mit 15 Punkten im auf Platz 11, will aber nach drei Niederlagen in Folge wieder punkten. Gegen den vorletzten SV Kressbronn, der mit einem 3:2-Heimsieg über Bad Schussenried moralisch gestärkt anreist, wartet jedoch ein unangenehmer Gegner. Die Gäste hoffen, im Kampf um den Klassenerhalt nachlegen zu können.

Für den FV Bad Schussenried zählt nach der Niederlage in Kressbronn nur ein Sieg, um die rote Laterne abzugeben. Mit 34 Gegentoren stellt man die schwächste Abwehr der Liga und steht unter Zugzwang. Der FC Blaubeuren dagegen reist nach sechs ungeschlagenen Partien in Folge mit breiter Brust an. Die Gäste wollen ihre Erfolgsserie ausbauen und sich endgültig in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

Der FC Wangen startete furios und legte mit einem frühen Treffer von Nils Oelmayer in der 2. Minute den Grundstein für den Sieg. Nach einer stabilen Defensivleistung erhöhte Simon Wetzel in der 59. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Entscheidung. Die Gäste aus Biberach kassierten erstamls seit vier Spielen wieder eine Niederlage. Wangen rückt mit damit auf Platz sechs vor, während Biberach auf Platz 13 bleibt. .

Morgen, 14:30 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm TSV Riedlingen Riedlingen 14:30



Nach der überraschenden Heimniederlage gegen Heimenkirch steht der FC Srbija Ulm unter Druck. Die Gastgeber belegen aktuell Platz zehn und benötigen dringend drei Punkte, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Der TSV Riedlingen hingegen zeigte sich zuletzt stabiler und holte aus den letzten drei Partien fün Punkte. In dieser Begegnung ist vieles möglich – mit einem Sieg könnte Riedlingen Srbia überholen.

---



Der TSV Neu-Ulm ging durch Patrick Hanisch (15.) und Salem Fazlji (78.) zweimal in Führung, doch Heimenkirch zeigte Moral. Valentin Kirchmann glich zunächst kurz vor der Pause (44.) aus, ehe Sebastian Kloos in der Nachspielzeit (90.) den umjubelten Ausgleich erzielte. Die Partie endete turbulent, nachdem Alexander Söllöschi (90.) für ein Foulspiel die Rote Karte sah. Heimenkirch bleibt trotz diesem Punkt im Tabellenkeller, während Neu-Ulm nun den 11. Platz belegt.







