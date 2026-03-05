 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Türkspor Neu-Ulm empfängt Mietingen, Weiler trifft auf Srbija Ulm

Landesliga, Staffel 4: Die Übersicht der Spiele vom 21. Spieltag

von Matthias Kloos · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

Der FC Wangen empfängt zum Pflichtspielauftakt in diesem Jahr in der Landesliga, Staffel 4, den TSV Riedlingen. Beim FV Olympia Laupheim gastiert der TSV Neu-Ulm, während Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm nach dem 0:3 in Buch gegen den SV Mietingen eine Reaktion zeigen will. Weiler tritt beim formstarken FC Srjbija Ulm an. Am Sonntag trifft der SC Staig auf die SSG Ulm 99.

Sa., 07.03.2026, 15:30 Uhr
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-Ulm
SV Mietingen
SV Mietingen
15:30

Türkspor Neu-Ulm führt die Liga (42 Punkte) weiter an, musste aber am 20. Spieltag beim TSV 1889 Buch eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Der SV Mietingen ist Zwölfter (22 Punkte) und verlor zuletzt 0:2 gegen den SC Staig. Für Türkspor ist es ein Spiel, in dem es um Stabilität geht – und darum, den Vorsprung oben zu verteidigen. Mietingen kann mit einem Auswärtssieg viel für die eigene Lage tun.
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SC Staig
SC Staig
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99
15:00

Der SC Staig ist Achter (27 Punkte) und gewann am 20. Spieltag 2:0 beim SV Mietingen. Die SSG Ulm 99 steht auf Platz vier (31 Punkte) und kam zuletzt nur zu einem 1:1 gegen den FV Bad Schussenried. Staig kommt mit Rückenwind, doch auch die SSG Ulm möchte weiter oben dran bleiben.
Sa., 07.03.2026, 15:15 Uhr
SV Reinstetten
SV Reinstetten
TSV 1889 Buch
TSV 1889 Buch
15:15

Der SV Reinstetten ist Fünfter (30 Punkte) und musste zuletzt eine 4:3-Niederlage beim TSV Neu-Ulm hinnehmen. Der TSV 1889 Buch steht auf Platz neun (26 Punkte) und setzte mit dem 3:0 gegen Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm ein Ausrufezeichen. Reinstetten will den Kontakt nach oben halten, Buch hat mit dem letzten Spieltag spürbar Selbstvertrauen gesammelt und könnte mit einem Dreier weiter nach oben klettern.
Sa., 07.03.2026, 14:30 Uhr
FV Olympia Laupheim
FV Olympia Laupheim
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-Ulm
14:30

Der FV Olympia Laupheim steht auf Rang sechs (30 Punkte) und musste am 20. Spieltag beim FC Srbija Ulm eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Der TSV Neu-Ulm ist Zehnter (26 Punkte) und kam zuletzt zu einem späten 4:3 gegen den SV Reinstetten. Laupheim nach einigen Niederlagen am Stück eine Reaktion zeigen, Neu-Ulm den Schwung mitnehmen.
Sa., 07.03.2026, 15:30 Uhr
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß Weiler
FC Srbija Ulm
FC Srbija Ulm
15:30

Der FV Rot-Weiß Weiler steht auf Rang zwei (33 Punkte) und gewann am 20. Spieltag beim FV Biberach 1:0. Der FC Srbija Ulm ist Elfter (26 Punkte) und besiegte den FV Olympia Laupheim mit 1:0. Weiler will den Platz direkt hinter dem Spitzenreiter festigen, Srbija Ulm ist mit zwei Siegen in Folge bestmöglichst in die Rückrunde gestartet.
Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
SV Kressbronn
SV Kressbronn
FV Biberach/Riß
FV Biberach/Riß
15:00

Der SV Kressbronn ist 16. (9 Punkte) und holte am 20. Spieltag beim FC Blaubeuren ein 2:2. Der FV Biberach steht auf Platz 14 (19 Punkte) und verlor zuletzt zu Hause gegen den FV Rot-Weiß Weiler 0:1. Für Kressbronn ist dieses Kellerduelle ein Spiel, das wichtige Punkte im Abstiegskampf bringen kann. Biberach braucht ebenfalls Zähler, damit der Abstand zum rettenden Ufer nicht größer wird.
Sa., 07.03.2026, 13:30 Uhr
FC Wangen
FC Wangen
TSV Riedlingen
TSV Riedlingen
13:30

Der FC Wangen geht als Siebter (27 Punkte) in das Spiel und hat zuletzt spielfrei. Auch für den TSV Riedlingen der momentan Platz 13 (19 Punkte) belegt ist es das ersten Spiel nach der Winterpause. Wangen kann sich mit einem Sieg im oberen Tabellendrittel festsetzen, Riedlingen braucht Punkte um nicht weiter nach unten gezogen zu werden.
Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Heimenkirch
TSV Heimenkirch
FV Bad Schussenried
FV Bad Schussenried
15:00

Für den TSV Heimenkirch der auf Rang 15 (12 Punkte) steht ist es der erste Auftritt im neuen Jahr. Der FV Bad Schussenried ist 17. (9 Punkte), aber das 1:1 bei der SSG Ulm 99 könnte für etwas Selbstvertrauen sorgen. Für Heimenkirch ist es ein wichtiges Heimspiel im Kampf um den Klassenerhalt, Schussenried reist mit einem Punktgewinn aus einem schwierigen Auswärtsspiel an und will daran anknüpfen.