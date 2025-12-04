Türkspor Neckarsulm: "Wir wollen genau dort weitermachen"

Nach der witterungsbedingten Absage der ursprünglichen Partie steht nun das Nachholspiel auf dem Pichterich-Kunstrasen in der Oberliga an – und mit dem Türkischen SV Singen wartet erneut ein besonderer Gegner. Im Hinspiel feierte Türkspor Neckarsulm sein allererstes Oberliga-Spiel der Vereinsgeschichte und drehte ein 0:2 noch in einen emotionalen 2:4-Auswärtssieg.
In der Zwischenzeit nach der Absage der Partie, gastierte Türkspor Neckarsulm beim SSV Reutlingen – und gewann dort in einer spektakulären Begegnung dank eines späten Treffers mit 2:3. Damit stehen in den letzten fünf Partien 2 Siege, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen. Mit nun 22 Punkten befindet sich Türkspor aktuell auf Tabellenplatz 11.
Der Türkische SV Singen holte zuletzt ein starkes 2:2 beim CfR Pforzheim, obwohl man mit 2:0 zurücklag und in Unterzahl spielte. Die Formkurve der letzten fünf Spiele: 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. In der Tabelle stehen die Hegauer bei 23 Punkten auf Platz 10 – nur einen Punkt vor Türkspor.
Trotz anhaltendem Verletzungspech hat Türkspor zuletzt Selbstvertrauen tanken können. Beide Teams brauchen Punkte, um sich im Mittelfeld der Oberliga zu stabilisieren – alle Voraussetzungen für eine intensive Partie auf dem Pichterich sind gegeben.
Spielertrainer Julian Grupp von Türkspor Neckarsulm sagt: „Singen hat seit der Rückkehr von Aufstiegstrainer Ali Günes sowie Aufstiegsheld und Torjäger Abdoulie Mboob aus 9 Spielen 18 Punkte geholt. Demnach erwartet uns ein sehr formstarker Gegner, der vor allem offensiv mit Mboob, Emminger - Gelb-Rot gesperrt gegen uns - Malaj, Bak und Bouchelab sehr viel Qualität mit sich bringt. Wir haben gegen Reutlingen gezeigt, dass wir als Team sehr diszipliniert auftreten können. Der Sieg war enorm wichtig. Wir wollen genau dort weitermachen, alles investieren und haben in der Trainingswoche hart gearbeitet, um den zweiten Heimsieg in Folge einzufahren.“