– Foto: Kevin Rosenberger

Türkspor Neckarsulm: "Wir wollen genau dort weitermachen" In der Oberliga steht am Samstag das Nachholspiel gegen den Türkischen SV Singen auf dem Programm. Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg TSV Singen Türk Neckars

Nach der witterungsbedingten Absage der ursprünglichen Partie steht nun das Nachholspiel auf dem Pichterich-Kunstrasen in der Oberliga an – und mit dem Türkischen SV Singen wartet erneut ein besonderer Gegner. Im Hinspiel feierte Türkspor Neckarsulm sein allererstes Oberliga-Spiel der Vereinsgeschichte und drehte ein 0:2 noch in einen emotionalen 2:4-Auswärtssieg.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars Türkischer SV Singen TSV Singen 14:00 PUSH In der Zwischenzeit nach der Absage der Partie, gastierte Türkspor Neckarsulm beim SSV Reutlingen – und gewann dort in einer spektakulären Begegnung dank eines späten Treffers mit 2:3. Damit stehen in den letzten fünf Partien 2 Siege, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen. Mit nun 22 Punkten befindet sich Türkspor aktuell auf Tabellenplatz 11.

Der Türkische SV Singen holte zuletzt ein starkes 2:2 beim CfR Pforzheim, obwohl man mit 2:0 zurücklag und in Unterzahl spielte. Die Formkurve der letzten fünf Spiele: 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. In der Tabelle stehen die Hegauer bei 23 Punkten auf Platz 10 – nur einen Punkt vor Türkspor. Trotz anhaltendem Verletzungspech hat Türkspor zuletzt Selbstvertrauen tanken können. Beide Teams brauchen Punkte, um sich im Mittelfeld der Oberliga zu stabilisieren – alle Voraussetzungen für eine intensive Partie auf dem Pichterich sind gegeben.