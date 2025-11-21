Türkspor Neckarsulm: "Wir wollen genau dort weitermachen"

Der Auftakt der Rückrunde steht an – und gleich wartet ein besonderes Duell auf dem Kunstrasen am Pichterich. Türkspor Neckarsulm empfängt am morgigen Samstag den TSV Singen. Ein Gegner, der bereits am ersten Spieltag der Saison eine zentrale Rolle spielte: In Singen feierte Türkspor Neckarsulm sein allererstes Oberliga-Spiel der Vereinsgeschichte – und drehte nach 2:0 Rückstand das Spiel in einen emotionalen 2:4-Auswärtssieg.

Der TSV Singen präsentiert sich nach dem Trainerwechsel und der Rückkehr des Aufstiegstrainers Ali Günes in starker Form. Mit 22 Punkten stehen die Hegauer aktuell auf Tabellenplatz 9. Aus den letzten fünf Partien holte der TSV vier Siege und nur eine Niederlage (zuletzt auswärts beim FC 08 Villingen).

Türkspor Neckarsulm beendete am vergangenen Wochenende seine Serie von sieben sieglosen Spielen und feierte einen enorm wichtigen 1:0-Heimsieg gegen den Karlsruher SC II. In den letzten fünf Spielen stehen damit ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Das Verletzungspech bleibt jedoch ein ständiger Begleiter – auch gegen Karlsruhe mussten erneut zwei Verteidiger ausgewechselt werden.

Trotz der schwierigen Personalsituation ist die Stimmung positiv: Der Erfolg zuletzt hat Selbstvertrauen gegeben, und die Mannschaft will an diese Leistung anknüpfen. Beide Teams benötigen Punkte, um sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren – alles spricht für eine intensive und ausgeglichene Partie.