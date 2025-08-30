Türkspor Neckarsulm: "Wir sind zu spät aufgewacht und gierig geworden"

Am 5. Spieltag der Oberliga BW empfing Türkspor Neckarsulm heute die bislang ungeschlagenen Gäste des 1. CfR Pforzheim im Pichterich-Stadion und musste sich am Ende mit 1:2 geschlagen geben.

Die Gäste begannen aktiver, insgesamt entwickelte sich aber eine sehr unspektakuläre erste Viertelstunde. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld, wenig Spielfluss, kaum echte Chancen – eine ausgeglichene Partie.

In der 34. Minute dann die Führung für Pforzheim: Nach einem Foulelfmeter trafen die Gäste zum 0:1. Türkspor versuchte, noch vor der Pause zu antworten, ein Freistoß aus rund 25 Metern stellte den Gästekeeper jedoch vor keine Probleme. Mit dem 0:1 ging es in die Halbzeit.

Kurz nach Wiederanpfiff fast der Ausgleich: Trianni setzte sich stark über links durch, brachte den Ball in die Mitte, doch dort fehlte der Abnehmer. Stattdessen zeigte sich Pforzheim eiskalt – zweite Möglichkeit, zweites Tor: In der 55. Minute erhöhten die Gäste auf 0:2. Nur wenig später hatte Türkspor Glück, als ein Kopfball der Gäste am Aluminium landete.

Die Hausherren gaben sich nicht geschlagen und drängten auf den Anschluss. In der 79. Minute war es soweit: Avdic verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:2. Türkspor warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne und suchte den Ausgleich, konnte die abgezockten Gäste aber nicht mehr überwinden.

Co-Trainer Robin Neupert sagt: „Wir haben heute wieder zu spät reagiert, sind zu spät aufgewacht und zu spät gierig geworden. Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, doch Pforzheim war abgezockter und effektiver, hat die wenigen Chancen konsequent genutzt. Wir müssen lernen, genauso effektiv, frech und abgezockt zu sein – denn genau das ist Oberliga. Das Gute ist, dass es am Mittwoch schon wieder in Oberachern weitergeht und wir keine Zeit haben, uns über das verlorene Spiel zu ärgern. Ärmel hochkrempeln und Vollgas in Oberachern.“

Am Ende bleibt eine knappe 1:2-Niederlage gegen einen Gegner, der seine Effizienz voll ausgespielt hat.