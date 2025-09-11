– Foto: Kevin Rosenberger

Türkspor Neckarsulm: "Wir sind bereit, die nächste Aufgabe anzunehmen" In der Oberliga spielt Türkspor Neckarsulm am Samstag beim FC Denzlingen.

Am Samstag geht es für Türkspor Neckarsulm auswärts zum FC Denzlingen. Ein Duell zweier Aufsteiger, die in der letzten Saison gemeinsam den Sprung in die Oberliga Baden-Württemberg geschafft haben.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr FC Denzlingen Denzlingen Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 14:00 Die Gastgeber aus Denzlingen stehen nach sieben Spieltagen mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und drei Niederlagen aktuell auf Tabellenplatz 14. Mit einer Tordifferenz von 11:11 konnten sie bisher sechs Punkte sammeln. Am vergangenen Wochenende bewiesen sie Moral: Nach einem 1:3-Rückstand in Villingen kämpften sie sich zurück und nahmen noch einen Punkt mit.

Auch Türkspor konnte zuletzt wieder Zählbares verbuchen. Nach drei sieglosen Spielen in Serie erkämpfte sich die Mannschaft im Heimspiel gegen die TSG Backnang ein 1:1 – und zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit eine klare Leistungssteigerung. Damit rangiert Türkspor derzeit mit Acht Punkten knapp vor Denzlingen. Beide Teams wollen am Samstag wichtige Punkte einfahren, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. Alles spricht für eine intensive und spannende Partie im Einbollenstadion.