Türkspor Neckarsulm: "Wir haben uns teuer verkauft"

Am gestrigen Samstag gastierte Türkspor Neckarsulm in der Oberliga beim ungeschlagenen Tabellenführer VfR Aalen in der Centus Arena. Am Ende musste sich der Aufsteiger knapp mit 0:1 geschlagen geben.
Türkspor begann die Partie sehr mutig und es war in den ersten 15 Minuten ein ausgeglichenes Spiel mit sehr hoher Intensität, allerdings ohne nennenswerte Torchancen. Im Anschluss ließen sich die Gäste fallen und verteidigten fortan kompakt. Aalen bestimmte nun das Spieltempo und hatte mehr Ballbesitz ohne zwingend zu werden.
In der 27. Minute versuchte es Alabas mit einem Abschluss aus der Distanz, der Ball ging jedoch flach am Tor vorbei. Trotz der spielerischen Überlegenheit des VfR blieb Türkspor stabil und ließ weiterhin kaum gefährliche Szenen zu. In der 44. Minute hatte Aalen per Freistoß aus 18 Metern noch eine Gelegenheit, doch Keeper Rombach war sicher zur Stelle. Mit einem torlosen 0:0 ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild fort: Aalen machte das Spiel, Türkspor verteidigte kompakt und suchte nach Umschaltmomenten. In der 56. Minute parierte Rombach stark aus kurzer Distanz und hielt sein Team im Spiel. Nur zwei Minuten später fast der Paukenschlag: Nach Ballgewinn schaltete Giles blitzschnell um, sah den Keeper zu weit vor dem Tor, doch der Keeper lenkte den Ball über die Latte.
In der 61. Minute dann die nächste gute Möglichkeit – Divkovic bediente Giles im Strafraum, doch erneut konnte der Aalener Keeper parieren. Nur wenige Minuten später fiel dann auf der Gegenseite das 1:0: Nach einem Ballverlust von Türkspor schaltete Aalen schnell um und Burak Alabas köpfte die scharfe Hereingabe sehr unglücklich ins eigene Tor (65.).
Türkspor warf in der Schlussphase alles nach vorne, drückte auf den Ausgleich und zeigte großen Kampfgeist, doch am Ende blieb es beim knappen 1:0-Heimsieg für den Tabellenführer.
Trainer Julian Grupp von Türkspor Neckarsulm sagte nach dem Spiel: „Wir haben uns teuer verkauft, waren mutig mit Ball und haben kämpferisch alles reingeworfen. Der Sieg für Aalen ist verdient, dennoch fällt das Gegentor sehr unglücklich nach einem Eigentor. Ansonsten bin ich mir nicht sicher, ob Aalen heute getroffen hätte. Am Ende des Tages wurden wir für unseren sehr engagierten Aufritt leider nicht mit einem Punkt belohnt. Diese Leistung muss uns dennoch Mut machen für die kommenden Aufgaben. Ab Montag liegt unser voller Fokus auf unserem Heimspiel gegen den VfR Mannheim“