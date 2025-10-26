– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Türkspor Neckarsulm: "Wir haben uns teuer verkauft" Knappe 0:1-Niederlage in der Oberliga beim Spitzenreiter VfR Aalen.

Am gestrigen Samstag gastierte Türkspor Neckarsulm in der Oberliga beim ungeschlagenen Tabellenführer VfR Aalen in der Centus Arena. Am Ende musste sich der Aufsteiger knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Gestern, 15:30 Uhr VfR Aalen VfR Aalen Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 1 0 Türkspor begann die Partie sehr mutig und es war in den ersten 15 Minuten ein ausgeglichenes Spiel mit sehr hoher Intensität, allerdings ohne nennenswerte Torchancen. Im Anschluss ließen sich die Gäste fallen und verteidigten fortan kompakt. Aalen bestimmte nun das Spieltempo und hatte mehr Ballbesitz ohne zwingend zu werden.

In der 27. Minute versuchte es Alabas mit einem Abschluss aus der Distanz, der Ball ging jedoch flach am Tor vorbei. Trotz der spielerischen Überlegenheit des VfR blieb Türkspor stabil und ließ weiterhin kaum gefährliche Szenen zu. In der 44. Minute hatte Aalen per Freistoß aus 18 Metern noch eine Gelegenheit, doch Keeper Rombach war sicher zur Stelle. Mit einem torlosen 0:0 ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild fort: Aalen machte das Spiel, Türkspor verteidigte kompakt und suchte nach Umschaltmomenten. In der 56. Minute parierte Rombach stark aus kurzer Distanz und hielt sein Team im Spiel. Nur zwei Minuten später fast der Paukenschlag: Nach Ballgewinn schaltete Giles blitzschnell um, sah den Keeper zu weit vor dem Tor, doch der Keeper lenkte den Ball über die Latte.