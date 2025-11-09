Türkspor Neckarsulm: "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gezeigt"

Türkspor Neckarsulm war in der Oberliga zu Gast in der JAKO Arena beim Tabellennachbarn FSV Hollenbach. Beide Teams trennten vor der Partie nur ein Punkt – entsprechend wichtig war dieses Duell. Am Ende gab es ein torloses Unentschieden.

Die Gäste aus Neckarsulm starteten mutig und bestimmten früh das Spielgeschehen. Nach 18 Minuten die erste große Möglichkeit: Eine gefährliche Flanke von Marmein segelte scharf durch den Strafraum, doch Sohm und Hellmann verpassten knapp. Drei Minuten später fand Burak Giles in der Mitte, der aus fünf Metern das Ziel haarscharf verfehlte.

Türkspor blieb am Drücker: In der 28. Minute spielte Alabas auf Di Biccari, der direkt wieder in die Mitte flankte – Alabas traf den Ball im 16er nicht optimal, so konnte der Keeper den Schuss parieren. In der 37. Minute wurde es brandgefährlich, als Hellmann nach einer Ecke zum Kopfball kam, doch ein Verteidiger der Hollenbacher klärte auf der Linie. Kurz darauf scheiterte auch Sohm im Nachschuss an der vielbeinigen Defensive.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie offener. Hollenbach kam nun besser ins Spiel und suchte selbst den Weg nach vorne. Türkspor blieb jedoch weiter gefährlich: In der 69. Minute verfehlte Avdic mit einem Schuss aus der Distanz das Tor knapp, kurz darauf köpfte Sohm nach einer Ecke nur Zentimeter vorbei (71.). In der 80. Minute hatten die Hausherren dann ihre größte Chance – ein langer Ball überraschte die Abwehr, doch der Hollenbacher Stürmer traf freistehend nur den Pfosten. Glück für Türkspor.

Kurz vor Schluss wurde es dann nochmals richtig turbulent: Eine scharfe Hereingabe von Marmein sorgte für Chaos im Strafraum, mehrere Abschlüsse von Hellmann, Sohm und Dietrich wurden auf oder kurz vor der Linie geblockt – die Kugel wollte einfach nicht über die Linie.

Am Ende blieb es beim torlosen 0:0. Türkspor zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung und hätte sich den Sieg aufgrund der Vielzahl an Chancen definitiv verdient gehabt.

Spielertrainer Julian Grupp von Türkspor Neckarsulm sagte nach dem Spiel: „Wir haben heute ein gutes Auswärtsspiel gezeigt, vor allem in der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft und hätten mindestens ein Tor machen müssen. Wir haben uns viele gute Situationen herausgespielt, aber im letzten Drittel die Kaltschnäuzigkeit vermissen lassen. In der zweiten Halbzeit wurde Hollenbach stärker und es wurde ein offener Schlagabtausch, beide Teams wollten den Sieg. Am Ende steht ein Punkt, der uns zwar nicht voll zufriedenstellt, aber auf dem wir aufbauen können. Wenn wir diese Einstellung und Leidenschaft beibehalten sowie kaltschnäuziger vor dem Tor werden, werden wir auch wieder Spiele gewinnen, die wir aktuell noch nicht für uns entscheiden können.“