Türkspor Neckarsulm: "Wir genießen diese Außenseiterrolle" Der Aufsteiger trifft im ersten Oberliga-Heimspiel in der Vereinsgeschichte auf den SSV Reutlingen.

Der zweite Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg steht an – und für Türkspor Neckarsulm bedeutet das gleichzeitig ein ganz besonderer Moment: Das erste Heimspiel in der Vereinsgeschichte auf Oberliga-Ebene.

Morgen, 17:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars SSV Reutlingen Reutlingen 17:00 live PUSH Nach dem spektakulären Auswärtssieg beim TSV Singen vergangene Woche (4:2 nach 0:2-Rückstand) wollen die Neckarsulmer nun auch vor heimischem Publikum ein starkes Spiel zeigen. Am Samstag empfängt Türkspor den SSV Reutlingen im Pichterichstadion.

Mit dem SSV Reutlingen kommt ein etablierter Oberligist nach Neckarsulm – ein Traditionsverein mit großem Namen im württembergischen Fußball. Die Gäste haben eine lange Historie, waren jahrelang fester Bestandteil höherklassiger Ligen und verfügen über eine junge, dynamische Mannschaft mit Qualität. Am ersten Spieltag erlebte Reutlingen jedoch einen bitteren Auftakt: Gegen den FC 08 Villingen führten sie bereits mit 3:0, mussten sich am Ende jedoch in der Nachspielzeit mit 3:4 geschlagen geben. Ein Ergebnis, das zeigt, wie unberechenbar diese Liga ist – und wie schnell sich ein Spiel drehen kann.