Türkspor Neckarsulm: "Wir genießen diese Außenseiterrolle"

Der zweite Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg steht an – und für Türkspor Neckarsulm bedeutet das gleichzeitig ein ganz besonderer Moment: Das erste Heimspiel in der Vereinsgeschichte auf Oberliga-Ebene.
Nach dem spektakulären Auswärtssieg beim TSV Singen vergangene Woche (4:2 nach 0:2-Rückstand) wollen die Neckarsulmer nun auch vor heimischem Publikum ein starkes Spiel zeigen. Am Samstag empfängt Türkspor den SSV Reutlingen im Pichterichstadion.
Mit dem SSV Reutlingen kommt ein etablierter Oberligist nach Neckarsulm – ein Traditionsverein mit großem Namen im württembergischen Fußball. Die Gäste haben eine lange Historie, waren jahrelang fester Bestandteil höherklassiger Ligen und verfügen über eine junge, dynamische Mannschaft mit Qualität.
Am ersten Spieltag erlebte Reutlingen jedoch einen bitteren Auftakt: Gegen den FC 08 Villingen führten sie bereits mit 3:0, mussten sich am Ende jedoch in der Nachspielzeit mit 3:4 geschlagen geben. Ein Ergebnis, das zeigt, wie unberechenbar diese Liga ist – und wie schnell sich ein Spiel drehen kann.
Für das Neckarsulmer Team gilt es, an die starke zweite Halbzeit aus dem Auftaktspiel anzuknüpfen. Dort hat man gesehen, wie viel Mentalität, Tempo und Teamgeist in dieser Mannschaft steckt. Aber auch: Dass man in der Oberliga keine Sekunde nachlassen darf.
Türkspor-Trainer Julian Grupp sagt: „Wir empfangen einen Traditionsverein, der aufgrund einer sehr starken Rückrunde mit Ambitionen in die neue Saison gestartet ist. Das haben sie direkt am ersten Spieltag gegen den Regionalliga-Absteiger Villingen gezeigt, wo sie bis zur roten Karte eine sehr gute Leistung auf Platz gebracht hatten. Wir genießen diese Außenseiterrolle, die wir als Aufsteiger innehaben. Reutlingen ist vom Kader her eine Mannschaft, die ins obere Drittel der Liga gehört. Für uns wird es ein echter Gradmesser, wie weit wir mit unserer neu zusammengestellten Truppe zum Saisonbeginn bereits sind. Wir freuen uns sehr auf das Spiel und werden alles auf dem Platz lassen, alles investieren, um Reutlingen ein Bein stellen zu können.“