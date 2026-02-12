Türkspor Neckarsulm will einen erfolgreichen Abschluss hinlegen

Für Türkspor Neckarsulm steht am Samstag um 12 Uhr die Generalprobe der Wintervorbereitung an. Gegner ist der Verbandsligist TSV Weilimdorf. Im letzten Test geht es weniger um das Ergebnis als um Abstimmung, Rhythmus und Stabilität. Trainerteam und Mannschaft wollen die Abläufe schärfen und mit einem klaren Plan in die Rückrunde gehen. Eine Woche später beginnt wieder der Oberliga-Alltag: Zum Start der zweiten Saisonhälfte empfängt Türkspor den FC 08 Villingen. Das Heimspiel wird direkt zum wichtigen Gradmesser im Abstiegskampf. Entsprechend konzentriert soll die Generalprobe genutzt werden, um Selbstvertrauen und Sicherheit mitzunehmen.

Türkspor Neckarsulm hat im Test beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf eine deutliche 1:6-Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den klassenhöheren Gegner zeigte sich früh, wie hoch das Tempo und die Effizienz auf diesem Niveau sind. Bereits in der 4. Minute brachte Wycliff Yeboah Walldorf per Foulelfmeter in Führung. Türkspor hielt phasenweise dagegen, geriet aber kurz vor der Pause weiter ins Hintertreffen: Yeboah erhöhte in der 40. Minute, Muhammed Yasin Batuhan Zor traf nur drei Minuten später zum 3:0.

Nach dem Seitenwechsel nutzte Walldorf seine Überlegenheit konsequent. Baton Hajrizaj (49.) und Konrad Riehle (58.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Türkspor gelang in der 67. Minute immerhin der Ehrentreffer zum 5:1, der zeigte, dass die Mannschaft trotz Rückstands weiter arbeitete. Den Schlusspunkt setzte Marvin Mutz mit dem 6:1 in der 77. Minute.

Für Neckarsulm war das Spiel ein harter, aber wertvoller Test. Gegen einen Regionalligisten wurden Schwachstellen schonungslos offengelegt, gleichzeitig lieferte die Partie wichtige Erkenntnisse für die weitere Arbeit. Genau diese Erfahrungen sollen helfen, in der Oberliga stabiler aufzutreten.