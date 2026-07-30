Türkspor Neckarsulm will eine erneute Zitterpartie umgehen Nach dem dramatischen Klassenerhalt im Vorjahr strebt der Oberligist eine ruhigere Saison an. von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Y. Le Madon

Türkspor Neckarsulm hat seine erste Oberliga-Saison nach dem Aufstieg überstanden – allerdings auf eine Weise, die noch lange nachwirken dürfte. Über weite Strecken hielt der Neuling ordentlich mit, in der Schlussphase aber geriet die Mannschaft immer stärker unter Druck. Am Ende reichten 39 Punkte und Rang 14 nur deshalb zum Klassenerhalt, weil der VfR Mannheim anschließend über die Aufstiegsrelegation den Sprung in die Regionalliga schaffte. Nun soll mit einem neuen Trainer und einem weitgehend veränderten Kader mehr Sicherheit entstehen.

Eine Rettung auf Umwegen Elf Siege und sechs Unentschieden waren für einen Aufsteiger zunächst eine respektable Bilanz. Türkspor bewies früh, dass die Mannschaft in der Oberliga konkurrenzfähig sein konnte. Mit zunehmender Dauer der Saison verlor sie jedoch an Stabilität. Aus dem beruhigenden Vorsprung wurde ein zähes Warten, das selbst nach dem letzten Spieltag noch nicht beendet war. Erst der Aufstieg des VfR Mannheim sorgte dafür, dass Neckarsulm der Oberliga erhalten blieb. Damit erreichte der Verein zwar sein wichtigstes Ziel, doch die Art des Klassenerhalts offenbarte auch die Risiken. 61 Gegentore und 17 Niederlagen zeigen, dass die Mannschaft zu häufig die Kontrolle verlor. In der neuen Saison soll der Blick deshalb nicht erneut wochenlang auf die Ergebnisse anderer Vereine gerichtet sein.

Neuer Trainer, neuer Kader Die Verantwortung trägt nun Hüseyin Kandazoglu, der Uwe Rapolder auf der Trainerbank abgelöst hat. Er übernimmt eine Mannschaft, deren Gesicht sich im Sommer erheblich verändert hat. Die Zahl der Abgänge ist groß: Melvin Avdic wechselte zum FC Nöttingen, Nick Hellmann zur TSG Backnang, Gianluca Trianni nach Pforzheim und Fabio Lettieri zur SG Sonnenhof Großaspach. Auch Jonas Eichinger, André-Dennis Croitoru, Danis Dipa und Koray Kilic gehören nicht mehr zum Kader. Dem stehen bislang vier Zugänge gegenüber. Kadir Sefa Bulut kommt vom GU-Türkischen SV Pforzheim, Esnaf Rejan Omerovic vom FSV Hollenbach. Salvatore Varese spielte zuletzt für die Young Boys Reutlingen, Alexander Michalik bringt Erfahrungen von der SG Sonnenhof Großaspach mit.