Türkspor Neckarsulm will eine erneute Zitterpartie umgehen

Türkspor Neckarsulm hat seine erste Oberliga-Saison nach dem Aufstieg überstanden – allerdings auf eine Weise, die noch lange nachwirken dürfte. Über weite Strecken hielt der Neuling ordentlich mit, in der Schlussphase aber geriet die Mannschaft immer stärker unter Druck. Am Ende reichten 39 Punkte und Rang 14 nur deshalb zum Klassenerhalt, weil der VfR Mannheim anschließend über die Aufstiegsrelegation den Sprung in die Regionalliga schaffte. Nun soll mit einem neuen Trainer und einem weitgehend veränderten Kader mehr Sicherheit entstehen.
Elf Siege und sechs Unentschieden waren für einen Aufsteiger zunächst eine respektable Bilanz. Türkspor bewies früh, dass die Mannschaft in der Oberliga konkurrenzfähig sein konnte. Mit zunehmender Dauer der Saison verlor sie jedoch an Stabilität. Aus dem beruhigenden Vorsprung wurde ein zähes Warten, das selbst nach dem letzten Spieltag noch nicht beendet war.
Erst der Aufstieg des VfR Mannheim sorgte dafür, dass Neckarsulm der Oberliga erhalten blieb. Damit erreichte der Verein zwar sein wichtigstes Ziel, doch die Art des Klassenerhalts offenbarte auch die Risiken. 61 Gegentore und 17 Niederlagen zeigen, dass die Mannschaft zu häufig die Kontrolle verlor. In der neuen Saison soll der Blick deshalb nicht erneut wochenlang auf die Ergebnisse anderer Vereine gerichtet sein.
Die Verantwortung trägt nun Hüseyin Kandazoglu, der Uwe Rapolder auf der Trainerbank abgelöst hat. Er übernimmt eine Mannschaft, deren Gesicht sich im Sommer erheblich verändert hat. Die Zahl der Abgänge ist groß: Melvin Avdic wechselte zum FC Nöttingen, Nick Hellmann zur TSG Backnang, Gianluca Trianni nach Pforzheim und Fabio Lettieri zur SG Sonnenhof Großaspach. Auch Jonas Eichinger, André-Dennis Croitoru, Danis Dipa und Koray Kilic gehören nicht mehr zum Kader.
Dem stehen bislang vier Zugänge gegenüber. Kadir Sefa Bulut kommt vom GU-Türkischen SV Pforzheim, Esnaf Rejan Omerovic vom FSV Hollenbach. Salvatore Varese spielte zuletzt für die Young Boys Reutlingen, Alexander Michalik bringt Erfahrungen von der SG Sonnenhof Großaspach mit.
Die personelle Bilanz macht deutlich, wie anspruchsvoll die Aufgabe für Kandazoglu ist. Es geht nicht nur darum, einzelne Stammkräfte zu ersetzen. Eine neue Hierarchie muss entstehen, Abläufe müssen eingeübt und Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden. Gerade angesichts des deutlich verkleinerten Aufgebots wird entscheidend sein, wie schnell die Mannschaft geschlossen auftritt.
Die Testspiele lieferten ein gemischtes Bild. Gegen die Landesligisten SSV Schwäbisch Hall und FC Union Heilbronn setzte sich Türkspor jeweils mit 3:1 durch. Gegen den Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall folgte dagegen eine knappe 0:1-Niederlage. Die Begegnung mit der TSG Öhringen musste wegen eines Unwetters abgebrochen werden.
Zum Abschluss der Vorbereitung traf Neckarsulm auf den badischen Verbandsliga-Vizemeister 1. FC Bruchsal. Unabhängig vom Resultat war diese Partie vor allem als letzter Härtetest gedacht. Kandazoglu musste Erkenntnisse darüber gewinnen, wie weit seine neu formierte Mannschaft kurz vor dem ersten Pflichtspiel tatsächlich ist.
Die bisherigen Auftritte deuten darauf hin, dass Türkspor offensiv weiterhin über Möglichkeiten verfügt. Ob das Team jedoch auch gegen stärkere Oberligagegner über 90 Minuten kompakt bleiben kann, wird eine der zentralen Fragen der ersten Saisonwochen sein.
Vor dem Oberliga-Auftakt steht zunächst die zweite Runde des WFV-Pokals beim Landesligisten FSV Waiblingen an. Danach beginnt die Liga für Neckarsulm mit einem Auswärtsspiel beim Türkischen SV Singen. Es ist das Duell zweier Mannschaften, die in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt kämpfen mussten.
Anschließend empfängt Türkspor die neu aufgestiegenen Young Boys Reutlingen. Beim TSV Essingen und gegen die TSG Balingen warten danach zwei Gegner, die deutlich höhere Ansprüche verfolgen dürften. Schon das August-Programm wird daher zeigen, wie weit der personelle Neustart trägt.
Türkspor Neckarsulm beginnt die Saison mit weniger Gewissheiten als vor einem Jahr. Der Überraschungseffekt eines Aufsteigers ist verschwunden, zahlreiche Leistungsträger sind gegangen. Gerade deshalb wird es darauf ankommen, früh Stabilität zu finden. Der Klassenerhalt soll diesmal nicht erst Wochen nach dem letzten Spieltag feststehen.