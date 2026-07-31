Türkspor Neckarsulm vor schwerer Aufgabe im WFV-Pokal

Waiblingen ist zwar gerade aus der Verbandsliga in die Landesliga abgestiegen, bringt aber weiterhin Qualität und Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Für einen Oberligisten ist genau diese Konstellation gefährlich: Der Gastgeber kann mit Pokalenergie, Heimvorteil und der Motivation antreten, den höherklassigen Gegner früh zu stören. Türkspor muss deshalb von Beginn an die richtige Haltung finden.

Die Vorbereitung hat gezeigt, dass Neckarsulm noch nach Stabilität sucht. Gegen die Landesligisten SSV Schwäbisch Hall und FC Union Heilbronn gab es jeweils 3:1-Siege, leicht fielen diese Aufgaben aber nicht. Die Partie bei der TSG Öhringen wurde wegen eines Unwetters abgebrochen. Danach folgten zwei Vergleiche mit Verbandsligisten: eine knappe 0:1-Niederlage gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall und am Mittwoch ein 2:2 gegen den badischen Verbandsliga-Vizemeister 1. FC Bruchsal.

Diese Ergebnisse ergeben ein gemischtes, aber brauchbares Bild. Türkspor hat in der Vorbereitung Widerstand bekommen, musste Lösungen suchen und wurde mehrfach daran erinnert, dass auch nominell unterklassige Gegner unangenehm werden können. Für das Pokalspiel in Waiblingen ist das eine wichtige Lehre. Es wird nicht reichen, auf den Klassenunterschied zu vertrauen. Gefragt sind Kontrolle im Zentrum, saubere Absicherung nach eigenen Angriffen und mehr Konsequenz im letzten Drittel.