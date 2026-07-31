Türkspor Neckarsulm vor schwerer Aufgabe im WFV-Pokal

Für Türkspor Neckarsulm beginnt am Samstag der Pflichtspielteil der neuen Saison. Nach dem Freilos für die Oberligisten in der ersten Runde des WFV-Pokals steigt die Mannschaft nun beim FSV Waiblingen ein. Die Rollen scheinen auf dem Papier klar, doch der Auftritt beim Landesligisten dürfte für Türkspor alles andere als ein Selbstläufer werden.
Waiblingen ist zwar gerade aus der Verbandsliga in die Landesliga abgestiegen, bringt aber weiterhin Qualität und Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Für einen Oberligisten ist genau diese Konstellation gefährlich: Der Gastgeber kann mit Pokalenergie, Heimvorteil und der Motivation antreten, den höherklassigen Gegner früh zu stören. Türkspor muss deshalb von Beginn an die richtige Haltung finden.
Die Vorbereitung hat gezeigt, dass Neckarsulm noch nach Stabilität sucht. Gegen die Landesligisten SSV Schwäbisch Hall und FC Union Heilbronn gab es jeweils 3:1-Siege, leicht fielen diese Aufgaben aber nicht. Die Partie bei der TSG Öhringen wurde wegen eines Unwetters abgebrochen. Danach folgten zwei Vergleiche mit Verbandsligisten: eine knappe 0:1-Niederlage gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall und am Mittwoch ein 2:2 gegen den badischen Verbandsliga-Vizemeister 1. FC Bruchsal.
Diese Ergebnisse ergeben ein gemischtes, aber brauchbares Bild. Türkspor hat in der Vorbereitung Widerstand bekommen, musste Lösungen suchen und wurde mehrfach daran erinnert, dass auch nominell unterklassige Gegner unangenehm werden können. Für das Pokalspiel in Waiblingen ist das eine wichtige Lehre. Es wird nicht reichen, auf den Klassenunterschied zu vertrauen. Gefragt sind Kontrolle im Zentrum, saubere Absicherung nach eigenen Angriffen und mehr Konsequenz im letzten Drittel.
Eine Woche später beginnt die Oberliga mit dem Auswärtsspiel beim Türkischen SV Singen. Danach warten die Young Boys Reutlingen, der TSV Essingen und die TSG Balingen. Das Auftaktprogramm ist anspruchsvoll und lässt wenig Raum für Anlaufprobleme. Umso wichtiger wäre ein seriöser Pokalstart. Türkspor muss in Waiblingen zeigen, dass aus einer wechselhaften Vorbereitung rechtzeitig Wettkampfschärfe geworden ist.