Türkspor Neckarsulm: "Von Anfang an eine reife Teamleistung"

Die Gäste erwischten den perfekten Start: Bereits in der 4. Minute brachte Avdic nach starker Vorarbeit von Giles die Neckarsulmer mit 0:1 in Führung. In der 27. Minute dann die große Chance zum Ausbau: Nach einem Foul an Seybold entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, doch Giles scheiterte am Keeper.

Danach entwickelte sich ein Spiel mit vielen Zweikämpfen, aber wenigen Chancen. Kurz vor der Pause war es erneut Giles, der nach energischem Nachsetzen den Ball eroberte und eiskalt durch die Beine des Torhüters zum 0:2 verwandelte (45.). Mit dieser Führung ging es in die Kabinen.

Auch nach der Pause blieb Türkspor spielbestimmend. In der 48. Minute hatte Dietrich nach einem Freistoß von Avdic das 0:3 auf dem Fuß, doch der Torwart parierte stark. Denzlingen versuchte, den Druck zu erhöhen, kam aber kaum gefährlich zum Abschluss. Stattdessen legte Türkspor nach: In der 69. Minute setzte sich Trianni stark über links durch und flankte präzise auf Sohm, der per Kopf das 0:3 markierte. In der 79. Minute musste Giles nach Gelb-Rot vom Feld, doch die Defensive von Türkspor blieb stabil. In der Nachspielzeit gelang Denzlingen noch das 1:3 (93.), was aber nur Ergebniskosmetik war.