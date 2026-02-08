Türkspor Neckarsulm verpflichtet vereinslosen Stürmer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Türkspor Neckarsulm treibt seine Kaderplanung im Winter weiter voran und verstärkt die Offensive mit Semi Bahran. Der Angreifer aus Heilbronn läuft künftig mit der Rückennummer 19 auf und ist ab sofort Teil des Oberligakaders. Der Transfer steht sinnbildlich für den Kurs des Vereins: regionale Spieler einzubinden und ihnen eine sportliche Perspektive auf hohem Niveau zu bieten.

Bahran war zuletzt vereinslos, bringt jedoch Oberliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim TuS Mechtersheim mit. Seit einigen Wochen trainiert er bereits mit der Mannschaft, sodass die Integration in den Spielbetrieb ohne lange Anlaufzeit erfolgen soll. Intern wird betont, dass er nicht als kurzfristige Lösung, sondern als echter Konkurrenzfaktor für die Offensive eingeplant ist. Seine Verpflichtung erweitert die Möglichkeiten im Angriff und soll zusätzliche Dynamik ins Offensivspiel bringen.

Für Türkspor ist der Transfer Teil einer insgesamt aktiven Winterphase. Trainer Julian Grupp kann sich über mehrere Neuzugänge freuen: Neben Bahran kamen Danis Dipa vom FC Esslingen, Emirhan Bilgin vom FC-Astoria Walldorf und Cedrik Stern vom VfR Heilbronn. Abgänge gab es in dieser Wechselperiode keine – ein Zeichen für Stabilität im bestehenden Kader und den klaren Willen, die Mannschaft gezielt zu verstärken, ohne ihr Fundament zu verändern.