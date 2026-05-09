Türkspor Neckarsulm verliert klar gegen den neuen Meister VfR Aalen

In der heutigen Begegnung der Oberliga Baden-Württemberg reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn von Türkspor Neckarsulm. Der VfR Aalen demonstrierte seine Stärke und machte mit dem Erfolg die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Regionalliga perfekt. Trotz der Enttäuschung über das Ergebnis gilt dem VfR Aalen die Anerkennung für eine souveräne Saisonleistung. Für das Team von Uwe Rapolder und Julian Grupp heißt es nun: Kopf hoch, weiter kämpfen und in den verbleibenden Spielen alles geben.

Effektivität entscheidet die Partie vor großer Kulisse

Die 750 Zuschauer erlebten in Heilbronn eine Partie, in der der Tabellenführer seine Chancen konsequent nutzte. In der 30. Minute eröffnete Luigi Campagna den Torreigen mit dem 0:1. Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Handelfmeter in der 53. Minute, verwandelt von Reece Hannam, für die Vorentscheidung zum 0:2 gegen Türkspor Neckarsulm. In der Schlussphase schraubten Vico Meien in der 76. Minute und Sasa Maksimovic nur zwei Minuten später (78.) das Ergebnis auf den 0:4-Endstand in die Höhe.

Prekäre Lage im Tabellenkeller der Oberliga

Die tabellarische Situation für Türkspor Neckarsulm bleibt nach dieser Niederlage angespannt. Mit 33 Punkten belegt der Verein den 14. Platz und liegt damit punktgleich mit dem 1. Göppinger SV. Direkt dahinter lauert der FSV Hollenbach mit 32 Zählern, gefolgt vom Türkischer SV Singen (31 Punkte), dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen (27 Punkte) und dem Schlusslicht FC Denzlingen (19 Punkte).

Blick nach vorn in den Saisonendspurt

Trotz des Rückschlags gegen den neuen Meister darf die Mannschaft von Uwe Rapolder und Julian Grupp den Mut nicht verlieren. In den verbleibenden drei Partien gegen die Konkurrenz ist jeder Zähler entscheidend. Die nächste schwere Aufgabe wartet am Samstag, 16.05.2026, um 15:30 Uhr, wenn Türkspor Neckarsulm beim Tabellenzweiten VfR Mannheim antreten muss.