Türkspor Neckarsulm unterliegt Denzlingen nach dramatischer Aufholjagd

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich am 25. Spieltag eine Partie, die für Türkspor Neckarsulm denkbar ungünstig begann. Die Gäste vom FC Denzlingen zeigten sich in der Anfangsphase effektiv. In der 17. Minute erzielte Nikita Ebel den Führungstreffer für das Team aus Südbaden. Die Neckarsulmer Defensive geriet in der ersten Halbzeit erneut unter Druck, als Martin Butov in der 37. Minute auf 0:2 erhöhte.

Zur Pause reagierte Spielertrainer Julian Grupp auf den Rückstand und brachte mit Koray Kilic für Oktay Erdem sowie Mateo Divkovic für Tom Marmein frische Kräfte in die Partie. Die Umstellungen zeigten Wirkung und belebten das Offensivspiel. In der 59. Minute gelang Cristian Gilés Sanchez der Anschlusstreffer zum 1:2, was die Hoffnung auf eine Wende nährte. Doch die Freude währte nur kurz, da Nikita Ebel in der 70. Minute mit seinem zweiten Treffer den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte und auf 1:3 für den FC Denzlingen stellte.

Turbulente Schlussphase am Pichterich

In der Schlussviertelstunde überschlugen sich die Ereignisse. Türkspor Neckarsulm bewies Moral und kämpfte sich mit großer Entschlossenheit zurück in die Partie. Zunächst verkürzte Burak Alabas in der 74. Minute auf 2:3, bevor Cristian Gilés Sanchez nur zwei Minuten später mit seinem zweiten Tor des Tages (76.) den viel umjubelten Ausgleich zum 3:3 erzielte. In dieser Phase schien das Momentum gänzlich auf die Seite der Hausherren zu kippen. Dennoch blieb das letzte Wort dem überragenden Akteur der Gäste vorbehalten: Nikita Ebel markierte in der 85. Minute seinen dritten Treffer und besiegelte damit die 3:4-Heimniederlage für Neckarsulm.

Die Tabellensituation nach dem Rückschlag

Durch diese bittere Niederlage rutscht Türkspor Neckarsulm mit 27 Punkten auf den 15. Tabellenplatz ab und ist nun punktgleich mit dem FSV Hollenbach und dem 1. FC Normannia Gmünd. Am Ende der Tabelle verbleibt trotz des Sieges der FC Denzlingen.

Blick auf die kommende schwere Auswärtsaufgabe

Für die Mannschaft von Julian Grupp gilt es nun, die defensiven Mängel schnellstmöglich abzustellen. Die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich am Samstag, 04.04.2026. Um 15:30 Uhr tritt Türkspor Neckarsulm beim FV Ravensburg an. Dort wird eine konzentriertere Leistung über die gesamte Spielzeit vonnöten sein, um nach den emotionalen Rückschlägen der letzten Wochen wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.