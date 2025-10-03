Türkspor Neckarsulm: "Unser erster Heimsieg in der Saison"

Die Partie begann mit hohen Intensität. Die Hausherren setzten von Beginn an die Gäste unter Druck. Nach einer knappen Viertelstunde nutzte Giles in der 14. Minute einen Fehler der Gäste eiskalt: Ein missglückter Rückpass landete direkt beim Stürmer, der den Keeper umkurvte und zum 1:0 einschob. Nur fünf Minuten später der Doppelschlag – Eichinger wird in Szene gesetzt durch einen schönen Ball von Sohm, setzt sich stark über rechts durch, legt quer, und erneut war Giles zur Stelle: 2:0 (19.). Die Gastgeber waren nun klar überlegen, setzten Bissingen sehr früh unter Druck und erspielten sich weitere Chancen. Von den Gästen war kaum etwas zu sehen. Mit einer verdienten 2:0-Führung ging es in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Türkspor die überlegene Mannschaft. In der 49. Minute hatte Giles die Riesenchance auf das 3:0, traf aber nur den Pfosten. Kurz darauf vergaben erneut Giles und Seybold im Doppelpack gegen den stark reagierenden Gästekeeper (51.). Doch die Hausherren ließen nicht locker: In der 76. Minute machte Giles mit seinem dritten Treffer den Deckel drauf – nach schöner Vorarbeit von Lettieri erhöhte er auf 3:0. Zwei Minuten später kamen die Gäste zwar noch einmal zum 3:1-Anschluss, doch mehr als Ergebniskosmetik war das nicht. Trotz allen Brmühungen der Gäste hat Türkspor die Partie souverän über die Zeit gebracht und feiert den ersten Heimsieg in der Oberliga.