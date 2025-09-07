Türkspor Neckarsulm: "Uns fehlt in letzter Konsequenz die Effizienz"

Nach der Pause blieb das Bild zunächst ähnlich: Die Gäste wirkten gefestigter, während Türkspor weiter auf der Suche nach Lösungen war. Doch mit zunehmender Spieldauer wachten die Hausherren auf. In der 64. Minute fiel der Ausgleich: Nach einer scharfen Freistoßhereingabe von Melvin Avdic köpfte ein Gästespieler stark bedrängt von Jonas Eichinger ein Eigentor und brachte Türkspor zurück ins Spiel.

Die Partie begann direkt mit einem Tor. Bereits in der 3. Minute gingen die Gäste nach einem Angriff über die linke Seite mit 0:1 in Führung. Türkspor musste damit erneut einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Die erste Halbzeit war insgesamt etwas mühsam. Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, doch die Gäste waren klar die aktivere und bessere Mannschaft.

Plötzlich war das Team der Hausherren da, spielte mutiger nach vorne und drängte auf die Führung. In der Schlussphase erspielten sich die Hausherren Chancen im Minutentakt – unter anderem mehrmals Giles, Croitoru und Alabas. Doch wie schon so oft in dieser laufenden Saison fehlte die letzte Präzision im Torabschluss, beim finalen Pass oder ein Abnehmer in aussichtsreicher Position. So blieb es beim 1:1-Unentschieden, auch wenn Türkspor am Ende dem Sieg deutlich näher war als die Gäste.

Julian Grupp, Spielertrainer von Türkspor Neckarsulm, sagte nach dem Spiel: „Wir haben uns nach einem schwierigen Start und erneut einem frühen Rückstand ins Spiel zurückgekämpft. Wir haben uns gerade in der Schlussphase viele klare Chancen erarbeitet. Leider fehlt uns aktuell in der letzten Konsequenz die Effizienz, um solche Spiele zu drehen und für uns zu entscheiden. Wir müssen an unserem Spiel im letzten Drittel dringend arbeiten. Heute war aufgrund der letzten 30 Minuten deutlich mehr drin, das wissen wir alle – aber wir nehmen den Punkt mit und bauen darauf auf.“